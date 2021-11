Trois études révèlent que des phénomènes naturels, et non anthropiques, sont à l'origine du réchauffement climatique

Ramon Tomey – 26 octobre 2021

https://www.newstarget.com/2021-10-26-three-studies-natural-phenomena-behind-global-warning.html



Trois études ont révélé que des phénomènes naturels, et non l'activité humaine, sont à l'origine du réchauffement climatique. Les articles publiés entre juin et octobre ont révélé que des phénomènes dans l'atmosphère et dans l'océan déclenchent une augmentation des températures. Le rôle de l'homme dans le réchauffement de la planète semble être minime - et provoque même une baisse des températures, notent les études.



En juin, Geophysical Research Letters a publié une étude désignant le déséquilibre énergétique de la Terre (EEI) comme la raison du réchauffement climatique. "L'IEE est une différence relativement faible entre le rayonnement solaire moyen mondial absorbé et le rayonnement infrarouge thermique émis vers l'espace", explique l'étude.



Elle note également que la majeure partie de l'IEE réchauffe l'océan, le reste réchauffant la terre, faisant fondre la glace et réchauffant l'atmosphère. Les auteurs de l'étude ont écrit qu'ils ont enregistré "des augmentations décennales statistiquement indiscernables de l'IEE de la mi-2005 à la mi-2019". Ils attribuent principalement ce phénomène à "une augmentation du rayonnement solaire absorbé associée à une diminution de la réflexion par les nuages."



L'étude a pointé du doigt un autre phénomène naturel appelé l'oscillation décennale du Pacifique (PDO), qui est "un modèle climatique à grande échelle associé à des changements substantiels des températures de la surface de la mer et des nuages."



Selon les auteurs, la PDO est passée à une phase chaude entre 2014 et 2020 environ. Ce changement a entraîné une diminution des nuages couvrant l'océan, ce qui a permis d'absorber davantage de rayonnement solaire. "Si la PDO devait s'inverser à l'avenir, cela agirait probablement pour diminuer le taux d'absorption de la chaleur", ont-ils écrit. (Voir aussi : le CO2 n'est pas à l'origine du "réchauffement climatique", c'est le soleil).



L'auteur principal de l'étude, Norman Loeb, a déclaré : "Les deux façons très indépendantes de considérer les changements dans le déséquilibre énergétique de la Terre sont très corrélées. Elles montrent toutes deux cette tendance très importante, ce qui nous donne une grande confiance dans le fait que ce que nous observons est un phénomène réel et pas seulement un artefact instrumental."



Écrivant pour NoTricksZone, l'auteur Kenneth Richard a commenté l'étude de Loeb et de ses collègues. Il a déclaré que, à partir des données du système CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System), les nuages et la surface de la Terre sont responsables de 89 % du réchauffement climatique. En revanche, les gaz à effet de serre ne sont responsables que d'une "infime partie" de ce réchauffement.



Deux autres études démystifient le rôle de l'humanité dans le réchauffement climatique



Une autre étude réalisée par deux chercheurs allemands a également réfuté le rôle supposé de l'homme dans le réchauffement climatique. Au début du mois, une étude publiée dans la revue Atmosphere soutenait que les émissions anthropiques pourraient en fait faire baisser les températures mondiales. Les auteurs de l'étude ont fait référence aux recherches de Loeb et de ses collègues, qui ont cité "une réduction de la couverture nuageuse basse" pour les températures plus élevées.

"Nous comparons les zones de ciel clair aux zones nuageuses et nous constatons que les changements dans la structure des nuages devraient être la cause principale", ont écrit les chercheurs allemands. Ils ajoutent que leurs propres conclusions, basées sur les données CERES, "sont en contradiction avec l'hypothèse selon laquelle la poursuite du réchauffement climatique provient principalement de la capture du rayonnement [à grandes ondes] causée par les gaz à effet de serre."



Richard a également commenté l'étude : "En fait, l'impact de l'effet de serre a été négatif ; il a contribué à un refroidissement net au cours des deux dernières décennies."



En juillet, une étude menée par l'universitaire Antero Ollilia de l'Université Aalto de Finlande a été publiée dans le Current Journal of Applied Science and Technology.



L'article d'Ollilia indique qu'entre 2000 et 2019, "certains facteurs climatiques naturels ont un impact rapide et significatif sur la température, qui dépasse celui des facteurs anthropiques" pour cette période. Le terme "anthropique" désigne les polluants issus des activités humaines.



L'étude du chercheur finlandais souligne que tout réchauffement observé depuis 2015 "ne peut être dû à des raisons anthropiques." (Larry Hamlin : L'urgence climatique est le produit de la propagande et de la politique sans support scientifique).