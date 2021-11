https://www.globalresearch.ca/global-war-ning-geoengineering-is-wrecking-our-planet-and-humanity/5753754

Global Research E-Book, Centre de recherche sur la mondialisation (CRG)

Claudia von Werlhof, Rosalie Bertell, Elana Freeland, Claire Henrion, Conny Kadia et Michel Chossudovsky.

Global Research, 30 octobre 2021

GUERRE MONDIALE :La géo-ingénierie est en train de détruire notre planète et l'humanité.

Prof. Claudia Von Werlhof (éditeur)

Table des matières

Préface de Michel Chossudovsky

Chapitre I : Introduction. LA GUERRE MONDIALE SE PRÉPARE ! Comment expliquer ce qui se passe aujourd'hui ? Claudia von Werlhof

Partie I

La géo-ingénierie, la politique et la planète

Chapitre II : Le lent naufrage de notre planète, Rosalie Bertell

Chapitre III : La géo-ingénierie, l'"État profond" et le verrouillage planétaire, Elana Freeland

Chapitre IV : Feux de forêt artificiels au Portugal en 2017, par Conny Kadia

Chapitre V : De la géo-ingénierie à un New Deal pour la nature :

Détruire la Terre pour le profit Josefina Fraile

Chapitre VI : Les yeux grands ouverts à Chypre,par Linda Leblanc

Chapitre VII : Pourquoi les gens ne se rendent-ils pas compte qu'ils sont pulvérisés comme des insectes ? Claire Henrion

Chapitre VIII : Le CO2 comme bouc émissaire et la voie vers un "Brave New World" Maria Heibel

Chapitre IX : La géo-ingénierie : De la géo-armement à la géo-guerre. La destruction de la Terre Mère comme crime ultime et suprême de la civilisation patriarcale, Claudia von Werlhof

Partie II

Les femmes pour la défense de la Terre Mère

Chapitre X La "haine de la vie" comme élément central du patriarcat,Claudia von Werlhof

Chapitre XI Entre notre capture par le Patriarcat et notre libération avec la Vie Mère, par Vilma Almendra

Annexes

Annexe I

Mouvement planétaire pour la Terre Mère : Deuxième lettre ouverte à Greta Thunberg, 2019

Annexe II

Rosalie Bertell : Lettre à la Conférence de l'ONU à Durban, 2011

Annexe III

Nations Unies : Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, Nations Unies, Genève, 18 mai 1977. Entrée en vigueur : 5 octobre 1978

Les auteurs

Vilma Rocío Almendra Quiguanás est une Nasa-Misak originaire du Nord de Cauca, en Colombie. Elle tisse des communications pour la vérité et pour la vie. Elle est l'auteur des livres : "Regresar del olvido liberándonos con Uma Kiwe. Desafíos de la lucha Nasa del Cauca, Colombia : Tejiendo memoria entre la emancipación y la captura" (2017) et "Encontrar la palabra perfecta : experiencia del tejido de comunicación del pueblo nasa en Colombia" (2010). Elle fait partie de l'initiative "Pueblos en Camino" qui a pour mandat de promouvoir le tissage de la résistance et de l'autonomie entre les peuples et les processus.

Rosalie Bertell, née en 1929 aux Etats-Unis, est décédée en 2012 dans son couvent "Grey Nuns of the Sacred Heart" en Pennsylvanie. Elle a obtenu un doctorat en biométrie de l'Université catholique de Washington DC en 1966. Elle a obtenu neuf doctorats honoris causae, plusieurs prix, notamment le Right Livelihood Award en 1986 pour "No Immediate Danger ? Prognosis for a Radioactive Earth", 1985.

Elle est cofondatrice de l'International Institute of Concern for Public Health, IICPH, Toronto, et d'autres organismes. Elle est l'auteur de "Planet Earth. The Latest Weapon of War", 2000. Elle est experte des commissions de l'ONU sur Tchernobyl, Bhopal, les îles Marshall, etc., travaillant dans 60 pays sur les accidents industriels.

Michel Chossudovsky est un auteur primé, professeur d'économie (émérite) à l'Université d'Ottawa, fondateur et directeur du Centre de recherche sur la mondialisation (CRG), Montréal, éditeur de Global Research.

Il est l'auteur de douze livres, dont The Globalization of Poverty and The New World Order (2003), America's "War on Terrorism" (2005), The Globalization of War, America's Long War against Humanity (2015), et collabore à l'Encyclopaedia Britannica. Ses écrits ont été publiés dans plus de vingt langues.

En 2014, il a reçu la médaille d'or du mérite de la République de Serbie pour ses écrits sur la guerre d'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie.

Josefina Fraile Martín est originaire d'Espagne. Elle est chercheuse et militante dans le domaine de l'environnement. Elle a été la candidate officielle espagnole des Verts au Parlement européen en 2004. Elle est présidente de l'association Terra SOS-tenible. Elle est également la promotrice des plateformes de la société civile internationale Skyguards et Guardacielos qui s'opposent aux programmes de manipulation du climat mondial, alias géoingénierie, dans les instances politiques des pays européens et des institutions européennes.

Elana Freeland, des États-Unis, est surtout connue pour Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth (Feral House, 2014) et a récemment terminé sa suite Under an Ionized Sky : From Chemtrails to Space Fence Lockdown (Sub Rosa America, 2018) sur la clôture spatiale SDI "Star Wars" ressuscitée. À paraître en 2021, Geoengineered Transhumanism : How the Environment Has Been Weaponized by Chemicals, Electromagnetics, & Nanotechnology for Synthetic Biology. Il s'agit du troisième livre de la trilogie sur la géoingénierie.

Maria Heibel est née dans le Limbourg allemand. Elle a étudié à l'université Johann-Wolfgang-Goethe de Francfort-sur-le-Main. Elle a obtenu en 1976 un diplôme en sciences politiques et historiques pour le travail d'instruction, et en 1980 un diplôme en pédagogie. De 1981 à 1991, son activité principale était l'art graphique avec des expositions en Italie, en Allemagne, au Japon, en Pologne, etc. Depuis 1991, son activité principale se situe dans le domaine social. Elle est la curatrice du site web : Nogeoingegneria.com. Elle vit à Florence-Toscane, en Italie, depuis 1981.

Claire Henrion, née à La Rochelle (France) en 1960, a fondé l'ACSEIPICA (Association publique pour l'étude, le suivi et l'information sur les programmes d'intervention atmosphérique et climatique - www.acseipica.fr). Son site web est www.rockastres.org qui se concentre sur la recherche, l'art et l'éducation populaire en Astronomie et Astrologie, pour restaurer une cosmologie capable de générer la paix.

Conny Kadia, née en 1965 en Allemagne, a étudié la musique, la politique, la philosophie et les langues. Elle a été musicienne professionnelle en tambour africain, ainsi qu'en piano classique et en saxophone jazz. Elle a émigré définitivement au Portugal en 2000. Elle aime la nature et étudie les animaux. Depuis 2014, elle est une activiste de la géoingénierie au Portugal et en 2017 a été témoin des feux organisés par les états et les militaires le 15 oct 17. Elle travaille principalement comme professeur de musique et traductrice. Elle est la cofondatrice des groupes "Why Fire Group" et "Grupo Céus Limpos" dans le centre du Portugal. Depuis 2019, elle milite au sein des "Mouvements nationaux contre l'exploitation minière" au Portugal.

Linda Leblanc, canadienne/naturalisée chypriote, vit à Chypre depuis 1989. Elle est écrivain, politicienne et membre actif du Parti vert chypriote. Elle est entrée dans l'histoire en 2006 en devenant la première personne d'origine non chypriote à être élue à un conseil municipal à Chypre. Elle est la première femme élue au conseil de Pegeia et a été réélue en 2011 et 2016.

Claudia von Werlhof, née en 1943 près de Berlin, en Allemagne, est professeur d'université pour les études féminines en Autriche à Innsbruck, mère d'un soleil. Elle a co-inventé l'"École de Bielefeld" en Allemagne, a travaillé à la base en Amérique centrale et du Sud, a développé la "Théorie critique du patriarcat", a co-fondé le FIPAZ (Institut de recherche pour la critique du patriarcat et des civilisations alternatives), le "Mouvement planétaire pour la Terre Mère" et "BOOMERANG - Journal pour la critique du patriarcat". Elle est associée de recherche au Centre de recherche sur la mondialisation, à Montréal.

Préface

par

Michel Chossudovsky

.

Ce livre important intitulé Global WAR-NING. Geoengineering Is Wrecking Our Planet and Humanity du professeur Claudia Von Werlhof (éditeur) comprend des contributions d'éminents chercheurs et activistes.

Dans la première partie, l'accent est mis sur la géo-ingénierie, la politique et la planète. La deuxième partie analyse les femmes qui défendent la Terre Mère

À l'heure où nous mettons sous presse, les dirigeants du monde entier se réunissent à Glasgow dans le cadre de la COP-26, sous les auspices de la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC).

Tous les regards sont désormais tournés vers "les dangers imminents des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre".

La soi-disant "urgence climatique" est devenue un instrument de propagande opportun et pratique, utilisé pour détourner l'attention des gens de la "vraie crise", à savoir la "plandémie" de Covid-19 (instiguée par les élites financières) qui détruit la vie des gens dans le monde entier.

Exclusion de la géo-ingénierie et des techniques de modification de l'environnement (ENMOD) du débat sur le climat

Le débat climatique de la COP dans le cadre de la CCNUCC a constamment exclu l'analyse de la géo-ingénierie qui détruit lentement notre planète, comme l'a souligné la regrettée Rosalie Bertell (chapitre II). Pour reprendre les termes de Rosalie Bertell : "La géo-ingénierie est définie comme l'ingénierie environnementale de notre atmosphère à l'échelle de la planète, c'est-à-dire la manipulation de notre météo, de nos océans et de notre planète elle-même."

Comme lors des précédents sommets sur le climat, la géo-ingénierie et les techniques de modification de l'environnement (ENMOD) ne seront pas abordées sur le lieu de la COP26 à Glasgow. Le débat sur le changement climatique se concentre uniquement sur les impacts des émissions de gaz à effet de serre et sur les mesures visant à réduire les émissions de CO2 dites d'origine humaine dans le cadre du protocole de Kyoto.

Ironiquement, les techniques de modification de l'environnement (ENMOD) ont été reconnues par l'ONU en 1977 lors de la signature à Genève de la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.

La Convention de 1977 a été ratifiée par l'Assemblée générale des Nations Unies qui a interdit "l'utilisation militaire ou toute autre utilisation hostile de techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves". (AP, 18 mai 1977).

Les États-Unis et l'Union soviétique étaient tous deux signataires de la Convention.

Guidés par l'intérêt de consolider la paix, ... et de préserver l'humanité du danger d'utiliser de nouveaux moyens de guerre, (…)

Reconnaissant que l'utilisation militaire (...) de ces [techniques de modification de l'environnement] pourrait avoir des effets extrêmement néfastes pour le bien-être de l'humanité,

Désireux d'interdire effectivement l'utilisation militaire ... des techniques de modification de l'environnement afin d'éliminer les dangers pour l'humanité. ... et affirmant leur volonté de travailler à la réalisation de cet objectif, (…)

Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne pas recourir à l'utilisation militaire (...) de techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyen de destruction, de dommage ou de blessure à tout autre État partie. (Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, Nations Unies, Genève, 18 mai 1977. Entrée en vigueur : 5 octobre 1978, voir le texte complet de la Convention en annexe)

La Convention définit les "techniques de modification de l'environnement" comme désignant toute technique visant à modifier - par la manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la terre, y compris son biote, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou de l'espace extra-atmosphérique". (Environmental Modification Ban Faithfully Observed, States Parties Declare, Chronique ONU, juillet 1984, Vol. 21, p. 27)

La substance de la Convention de 1977 a été réaffirmée en termes très généraux d

ans la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) signée lors du Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro :

"Les États ont (...) conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, la responsabilité (...) de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale." (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, New York, 1992)

Après le Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro, la question du changement climatique à des fins militaires n'a jamais été soulevée lors des sommets ultérieurs de la CCNUCC. La question a été effacée, délibérément oubliée. Elle ne fait pas partie du débat sur le changement climatique.

L'exclusion par la CCNUCC de la Convention de 1977 relative aux techniques de modification de l'environnement constitue une violation flagrante de la Charte des Nations unies.

Pour reprendre les mots de Claudia von Werlhof au chapitre I

La géo-ingénierie militaire est une macro-technologie visant à influencer et à modifier les processus planétaires et, en même temps, une micro-technologie visant à influencer nos corps et nos esprits, une technologie de contrôle mental. Mais la géo-ingénierie militaire n'est pas seulement cachée au public. ... Pendant ce temps, la véritable géo-ingénierie transforme violemment la planète pour un usage militaire contre nous et contre elle-même. Cela signifie que l'on "arme" la Terre Mère, en essayant de la transformer en une gigantesque machine de guerre.

En février 1998, cependant, la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen a tenu des auditions publiques à Bruxelles sur l'installation de guerre météorologique basée aux États-Unis et développée dans le cadre du programme HAARP.

La "proposition de résolution" de la commission soumise au Parlement européen :

"Considère que HAARP [le programme de recherche actif sur les aurores à haute fréquence basé en Alaska], en raison de son impact considérable sur l'environnement, est une préoccupation mondiale et demande que ses implications juridiques, écologiques et éthiques soient examinées par un organisme international indépendant... ; [la commission] regrette le refus répété de l'administration américaine... de témoigner lors de l'audition publique ... sur les risques environnementaux et publics [du] programme HAARP". (Parlement européen, Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, Bruxelles, doc. no. A4-0005/99, 14 janvier 1999).

La demande de la Commission d'élaborer un "Livre vert" sur "les impacts environnementaux des activités militaires" a toutefois été rejetée avec désinvolture. Bruxelles était soucieuse d'éviter une épreuve de force avec Washington. (voir Rapport européen, 3 février 1999).

"La météo comme multiplicateur de force : S'approprier la météo" à des fins militaires

Le consensus climatique est remis en question par les auteurs de Global WAR-NING : Geoengineering Is Wrecking Our Planet and Humanity. L'utilisation militaire d'ENMOD est amplement documentée. Elle fait partie d'un programme militaire, ce qui est confirmé par l'US Air Force :

"[La modification du temps] offre au combattant un large éventail d'options possibles pour vaincre ou contraindre un adversaire... La modification du temps fera partie de la sécurité nationale et internationale et pourrait être effectuée unilatéralement... Elle pourrait avoir des applications offensives et défensives et même être utilisée à des fins de dissuasion. La capacité de générer des précipitations, du brouillard et des tempêtes sur terre ou de modifier la météo spatiale... et la production de météo artificielle font toutes partie d'un ensemble intégré de technologies [militaires]." (document de l'US Air Force AF 2025 Final Report)

L'objectif déclaré du rapport est décrit ci-dessous :

Dans cet article, nous montrons qu'une application appropriée de la modification de la météo peut permettre de dominer l'espace de bataille à un degré jamais imaginé auparavant. À l'avenir, de telles opérations renforceront la supériorité aérienne et spatiale et fourniront de nouvelles options pour le façonnement de l'espace de combat et la connaissance de l'espace de combat ; là, nous attendons que tout se mette en place ; en 2025, nous pourrons " nous approprier la météo ". (Document commandé par l'US Air Force, AF 2025 Final Report, (document public).

(Pour plus de détails, voir Michel Chossudovsky, Climate Change, Geoengineering and Environmental Modification Techniques (ENMOD), Global Research, novembre 2018).

La modification de la météo, selon le document de l'US Air Force AF 2025 Final Report,

"offre au combattant un large éventail d'options possibles pour vaincre ou contraindre un adversaire", des capacités qui, selon ce document, s'étendent au déclenchement d'inondations, d'ouragans, de sécheresses et de tremblements de terre :

La modification des conditions météorologiques fera partie de la sécurité nationale et internationale et pourrait être effectuée unilatéralement... Elle pourrait avoir des applications offensives et défensives et même être utilisée à des fins de dissuasion. La capacité de générer des précipitations, du brouillard et des tempêtes sur terre ou de modifier la météo spatiale... et la production de météo artificielle font toutes partie d'un ensemble intégré de technologies [militaires]."

Voir les rapports complets commandés par l'US Air Force.

....De l'amélioration des opérations amies ou de la perturbation de celles de l'ennemi par l'adaptation à petite échelle des modèles météorologiques naturels à la domination complète des communications mondiales et du contrôle du contre-espace, la modification du temps offre au combattant un large éventail d'options possibles pour vaincre ou contraindre un adversaire. Certaines des capacités potentielles qu'un système de modification du temps pourrait fournir à un commandant en chef (CINC) sont énumérées dans le tableau 1.

Source : US Air Force

Pourquoi voudrions-nous jouer avec la météo ? est le sous-titre du chapitre 2 du rapport.

"Selon le général Gordon Sullivan, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, "avec le saut technologique du XXIe siècle, nous serons capables de voir l'ennemi de jour comme de nuit, par n'importe quel temps, et de le poursuivre sans relâche". Une capacité de modification de la météo globale, précise, en temps réel, robuste et systématique fournirait aux commandants en chef des opérations de guerre un puissant multiplicateur de force pour atteindre les objectifs militaires. Étant donné que les conditions météorologiques seront communes à tous les futurs possibles, une capacité de modification des conditions météorologiques serait universellement applicable et aurait une utilité pour l'ensemble des conflits. La capacité d'influencer la météo, même à petite échelle, pourrait la faire passer du statut de facteur de dégradation de la force à celui de multiplicateur de force."

Sous le titre : Qu'entendons-nous par "modification du temps" ?

le rapport indique :

"Le terme de modification du temps peut avoir des connotations négatives pour de nombreuses personnes, qu'elles soient civiles ou militaires. Il est donc important de définir le champ d'application à prendre en compte dans le présent document afin que les critiques potentiels ou les partisans de la poursuite des recherches disposent d'une base commune de discussion.

Au sens le plus large, la modification des conditions météorologiques peut être divisée en deux grandes catégories : la suppression et l'intensification des schémas météorologiques. Dans les cas extrêmes, il peut s'agir de la création de schémas météorologiques totalement nouveaux, de l'atténuation ou du contrôle de tempêtes violentes, voire de la modification du climat mondial à grande échelle et/ou à long terme. Dans les cas les plus bénins et les moins controversés, il peut s'agir d'induire ou de supprimer des précipitations, des nuages ou du brouillard pendant de courtes périodes dans une petite région. D'autres applications de faible intensité pourraient inclure l'altération et/ou l'utilisation de l'espace proche comme support pour améliorer les communications, perturber la détection active ou passive, ou à d'autres fins." (c'est nous qui soulignons)

Le déclenchement des tempêtes :

"Les technologies de modification du temps pourraient impliquer des techniques qui augmenteraient la libération de chaleur latente dans l'atmosphère, fourniraient de la vapeur d'eau supplémentaire pour le développement de cellules nuageuses, et fourniraient un chauffage supplémentaire de la surface et de la basse atmosphère pour augmenter l'instabilité atmosphérique.

Les conditions atmosphériques locales et régionales préexistantes sont essentielles au succès de toute tentative de déclenchement d'une cellule orageuse. L'atmosphère doit déjà être conditionnellement instable et la dynamique à grande échelle doit être favorable au développement vertical des nuages. L'effort de modification du temps consisterait à fournir des "conditions" supplémentaires qui rendraient l'atmosphère suffisamment instable pour générer des nuages et éventuellement le développement de cellules orageuses. La trajectoire des cellules orageuses, une fois développées ou renforcées, dépend non seulement de la dynamique à méso-échelle de la tempête, mais aussi des schémas d'écoulement du vent atmosphérique à l'échelle régionale et synoptique (globale) dans la région, qui ne sont actuellement pas soumis au contrôle de l'homme." (page 19)

Les analystes militaires sont muets sur le sujet. Les météorologues n'enquêtent pas sur la question, et les écologistes sont branchés sur le réchauffement climatique et le protocole de Kyoto.

Le programme HAARP

Le programme de recherche sur les aurores actives à haute fréquence (HAARP) a été initialement établi à Gokona, en Alaska, en 1992. Selon un communiqué de l'US Air Force, l'installation HAARP a été fermée en mai 2014. La technologie de modification du temps n'en subsiste pas moins. A-t-elle été déplacée vers un lieu non divulgué ? Au milieu des années 1990, la technologie HAARP était pleinement opérationnelle. L'évolution des technologies de modification du temps à usage militaire au cours des vingt dernières années n'a pas été divulguée.

HAARP faisait partie d'une génération d'armes sophistiquées dans le cadre de l'initiative de défense stratégique américaine (SDI). Exploité par la direction des véhicules spatiaux du laboratoire de recherche de l'armée de l'air, HAARP est un système d'antennes puissantes capables de créer des "modifications locales contrôlées de l'ionosphère" [couche supérieure de l'atmosphère] :

HAARP a été présenté à l'opinion publique comme un programme de recherche scientifique et universitaire. Des documents militaires américains semblent toutefois suggérer que l'objectif principal de HAARP est "d'exploiter l'ionosphère à des fins du département de la défense." (Voir Michel Chossudovsky, The Ultimate Weapon of Mass Destruction : "Owning the Weather" for Military Use, Global Research, 27 septembre 2004.

Sans se référer explicitement au programme HAARP, l'étude de l'US Air Force citée ci-dessus indique l'utilisation de "modifications ionosphériques induites" comme moyen de modifier les schémas météorologiques ainsi que de perturber les communications et les radars ennemis. (Ibid)

HAARP a également la capacité de déclencher des pannes d'électricité et de perturber le système électrique de régions entières :

"Rosalie Bertell, présidente de l'International Institute of Concern for Public Health, affirme que HAARP fonctionne comme 'un gigantesque appareil de chauffage qui peut provoquer des perturbations majeures dans l'ionosphère, créant non seulement des trous, mais de longues incisions dans la couche protectrice qui empêche les radiations mortelles de bombarder la planète'.

Le physicien Bernard Eastlund l'a qualifié de "plus grand réchauffeur ionosphérique jamais construit". HAARP est présenté par l'armée de l'air américaine comme un programme de recherche, mais des documents militaires confirment que son principal objectif est de "provoquer des modifications ionosphériques" en vue de modifier les régimes climatiques et de perturber les communications et les radars.

Selon un rapport de la Douma russe : "Les États-Unis prévoient de mener des expériences à grande échelle dans le cadre du programme HAARP [et] de créer des armes capables de briser les lignes de communication radio et les équipements installés sur les vaisseaux spatiaux et les fusées, de provoquer de graves accidents dans les réseaux électriques et les oléoducs et gazoducs, et d'avoir un impact négatif sur la santé mentale de régions entières".

La manipulation du temps est l'arme préventive par excellence. Elle peut être dirigée contre des pays ennemis ou des "nations amies" à leur insu, utilisée pour déstabiliser les économies, les écosystèmes et l'agriculture. Elle peut également provoquer des ravages sur les marchés financiers et des matières premières. La perturbation de l'agriculture entraîne une plus grande dépendance à l'égard de l'aide alimentaire et des importations de céréales de base en provenance des États-Unis et d'autres pays occidentaux." (Michel Chossudovsky, Weather Warfare : Beware the US military's experiments with climatic warfare, The Ecologist, décembre 2007)

Une analyse des déclarations émanant de l'US Air Force révèle l'impensable : la manipulation secrète des modèles météorologiques, des systèmes de communication et de l'énergie électrique en tant qu'arme de guerre globale, permettant aux États-Unis de perturber et de dominer des régions entières du monde.

C'est la vérité non dite qui affecte toute l'humanité et qui est abordée dans ce livre. Selon les mots de Rosalie Bertell :

"La géo-ingénierie est définie comme l'ingénierie environnementale à l'échelle planétaire de notre atmosphère : c'est-à-dire la manipulation de notre météo, de nos océans et de notre planète mère elle-même."