Origines du Covid-19 : rappel des dates clefs et rapport sur les laboratoires biologiques américains

Publié le 04/11/2021 à 15:42 -Anne Philippe, pour FranceSoir

Les origines du Covid-19 ont-elles un lien avec les laboratoires biologiques américains ?





TRIBUNE — Les rapports des renseignements américains sur l’origine du Covid-19, établis en août et octobre 2021, n’ont pas réussi à identifier la cause de cette pandémie. Toutefois, Joe Biden n’a pas hésité à y trouver de quoi accuser Pékin, notamment pour des enjeux de politique intérieure états-unienne. Cette piste chinoise est-elle la seule qui devrait être étudiée ? L’analyse de l’historique lié au Covid-19, la revue des rapports du collectif Drastic (septembre 2021) et de la journaliste d’investigation bulgare Dilyana Gaytandzhieva de 2018, soulèvent une multitude de questions sur lesquelles l’OMS et l’ONU pourraient se pencher dans une quête de réponses non politisées.



I – Covid-19, petit rappel de dates clefs :



Afin de mieux comprendre le cheminement des évènements, on peut citer les dates-clefs ci-dessous :