Les téléphones cellulaires ne sont pas là pour durer

Arthur Firstenberg le 4 novembre 2021



Le jour où le service de téléphonie cellulaire numérique a été lancé à New York, j'étais loin de chez moi pour une conférence juridique de trois jours. Le jour de mon retour, j'ai eu des vertiges. Quelques jours plus tard, j'étais également nauséeux et j'avais des tremblements incontrôlables. J'ai eu la première crise d'asthme de ma vie. J'avais l'impression que mes globes oculaires étaient bombés, mes lèvres étaient sèches, grasses et gonflées, je ressentais une pression dans la poitrine et la plante de mes pieds me faisait mal. Je suis devenu si faible que je ne pouvais pas soulever un livre. Ma peau est devenue si sensible que je ne supportais pas d'être touché et je supportais à peine de porter mes vêtements. Ma tête grondait comme un train de marchandises. Après le quatrième jour, je ne pouvais ni dormir ni manger. Au cours de la sixième nuit, mon larynx a eu trois spasmes. Chaque fois que cela s'est produit, je n'ai pu ni inspirer ni expirer et j'ai cru que j'allais mourir. J'ai quitté la maison le lendemain matin, pour ne jamais y revenir.



Cela n'est pas arrivé qu'à moi, ou qu'à quelques personnes. À partir du 14 novembre 1996, le jour où Omnipoint Communications a allumé toutes ces tours cellulaires, des centaines de milliers de New-Yorkais sont tombés soudainement malades. Beaucoup ont pensé qu'ils avaient une crise cardiaque, une attaque ou une dépression nerveuse. Le département de la santé a appelé cela une épidémie de grippe, et cela a duré jusqu'au mois de mai suivant. Ils ne se sont pas demandé pourquoi elle ne touchait que New York et pas les villes voisines à cette époque. Les statistiques hebdomadaires de mortalité du Centre de contrôle des maladies ont révélé une augmentation de 17% de la mortalité

dans la ville à partir de la semaine du 17 novembre, qui a duré 11 semaines et a tué 2 300 personnes.



2

L'épidémie n'a frappé Boston que l'année suivante, lorsque Sprint a commencé à desservir la ville le 12 novembre 1997. Le taux de mortalité a augmenté de 15,5 % pendant 16 semaines. L'épidémie a frappé San Diego lorsque Pacific Bell y a commencé à desservir la ville le 1er novembre 1996. Elle a duré 17 semaines et la mortalité a augmenté de 14,5 %. Elle n'a pas touché la ville voisine de Los Angeles avant l'été suivant, lorsque Pacific Bell a commencé à la desservir le 3 juillet 1997, et la mortalité a augmenté de 30 % pendant les 15 semaines suivantes. Elle a touché Philadelphie au printemps, lorsque Sprint y a commencé le service le 3 avril 1997, et Détroit à l'automne, lorsque Sprint y a commencé le service le 15 octobre 1997. Jacksonville, en Floride, avait été touchée l'automne précédent, lorsque Powertel avait commencé à y offrir des services le 15 octobre 1996. Il a touché Chicago, Milwaukee, Austin, San Antonio, Fort Worth, Houston, Atlanta, Fresno, Spokane, Portland, Sacramento, Charlotte et Tulsa, en commençant dans chaque ville le jour où le service de téléphonie cellulaire numérique y est devenu disponible.



J'ai appris, en 1996, que les niveaux de puissance n'ont pas d'importance. Après que les micro-ondes m'aient presque tué à Brooklyn après seulement six jours d'exposition, j'étais sûr que les niveaux de rayonnement devaient être très élevés, et j'ai engagé un ingénieur professionnel, Stuart Maurer, pour qu'il se rende chez moi avec son analyseur de spectre afin de mesurer le rayonnement. Je suis descendu pour la journée de ma chambre de motel dans le nord de l'État de New York pour le surveiller. À mon grand étonnement, le niveau le plus élevé qu'il a mesuré, n'importe où dans ma maison, était de 0,0001 microwatts par centimètre carré. Il est clair que j'avais encore beaucoup à apprendre sur les micro-ondes, et que beaucoup de choses que je croyais savoir étaient fausses.



La même chose se produit aujourd'hui avec la 5G, sauf que cette fois, au lieu d'accuser un virus de la grippe, la société accuse un coronavirus. Et cette fois, cela se produit partout à la fois au lieu d'une ville à la fois. Le 13 octobre 2020, Verizon a publié un communiqué de presse annonçant la disponibilité de son réseau 5G dans tous les États-Unis, et le même jour, Apple a publié un communiqué de presse annonçant le lancement de son téléphone 5G, l'iPhone 12. L'iPhone 12 et 12 Pro étaient disponibles en magasin le 23 octobre, et les iPhone Mini et Max étaient disponibles début novembre. Et dans chaque État sauf deux, la mortalité a commencé à augmenter soudainement la semaine du 24 octobre ou peu après, et au plus tard la semaine du 21 novembre. Les deux exceptions sont le Wisconsin, où le pic de mortalité a commencé la semaine du 17 octobre, et Hawaï, qui n'a pas connu de hausse significative des décès l'hiver dernier. Au niveau national, la mortalité a augmenté en moyenne de 25 % pendant 20 semaines, et 300 000 personnes sont mortes. Le phénomène se produit partout à la fois, y compris pour les oiseaux, les insectes, la faune et la flore. Un correspondant de Knoxville, dans le Tennessee, m'a écrit la semaine dernière :



3

"Ces deux derniers mois, j'ai remarqué 5 bourdons maintenant sur nos fleurs qui m'ont paru paralysés. Nous avons malheureusement la 5G Ultra Wideband de Verizon très proche de notre maison, qui n'est disponible qu'à l'extérieur, et je pense qu'ils sont impactés par cela. Nous en avons amené 4 à l'intérieur de notre maison, chacun à des moments différents, et 3 des 4 se sont ranimés en 5 minutes environ, je les ai alors relâchés à l'extérieur. Le quatrième a mis un peu plus d'une heure à se ranimer avant de pouvoir s'envoler."

Un autre observateur, à East Dover, Vermont, a écrit, il y a quelques jours :

"Nous cultivons 3 acres de cassis, 200 buissons de myrtilles (11 variétés) et une poignée d'autres plantes à baies originales. Notre petite ferme est certifiée biologique avec 3,24 ha ouverts certifiés (seulement 3 plantés) et le reste des 12,54 ha est boisé. Les cassis sont précoces et nos 4 variétés fleurissent toutes à quelques jours d'intervalle. Il y a tellement d'insectes pollinisateurs différents qui viennent dans les champs, y compris un certain type de bourdon avec un milieu rouge. C'est merveilleux de voir et d'entendre tous ces insectes de formes différentes travailler bruyamment.



"Ce printemps, alors que je marchais le long des rangées et que j'admirais toutes les fleurs du champ de devant, je me suis soudain arrêtée car le silence était presque total. Il y avait deux bourdons parmi les 2 225 cassissiers et leur bourdonnement était très perceptible parce que tout était si silencieux. Lorsque j'en ai parlé à un pomiculteur de cinquième génération, il m'a dit que non seulement il n'y avait pas de pollinisateurs cette année, mais que le moment était mal choisi. Par exemple, ses asperges étaient en avance de deux semaines (les nôtres aussi). Par rapport à 2020, la floraison de nos cassis était en avance de deux semaines cette année. Le printemps a été froid, mais j'aurais pensé que cela aurait pu retarder la floraison. C'est donc une autre raison pour laquelle les insectes n'étaient pas encore là. Deux semaines, c'est un délai énorme ! Les myrtilles étaient aussi généralement en avance et la succession habituelle des floraisons à travers les variétés a été modifiée.



"Le lendemain, j'ai couru chez Forever Wild, un éleveur d'abeilles, et j'ai obtenu une palette de quatre ruches. Il faisait trop froid pour qu'elles puissent voler, elles sont donc restés dans leurs ruches au milieu d'une magnifique floraison de cassis. Apparemment, les bourdons volent lorsqu'il fait moins de 10°C, mais les abeilles domestiques ont besoin d'une température d'au moins 15°C. L'éleveur d'abeilles a dit qu'elles pollinisaient un quart de l'État (Vermont) et que tous les gars du nord (surtout les pommes) parlaient de la même chose : pas de pollinisateurs et surtout pas de bourdons.



"Une autre curiosité cette année a été le fait que nous avons eu très peu de scarabées japonais. Cela pourrait être dû au fait que l'année a été extrêmement humide, mais il est intéressant de noter que les scarabées et les bourdons hivernent tous deux sous terre. De plus, lorsque j'ai rendu visite à mes parents en septembre à Concord, MA, ma mère a fait remarquer que tous les chênes avaient des taches sombres. Toutes les feuilles de nos arbres ont les mêmes taches ici, dans le sud du Vermont, en particulier celles des hêtres et des trembles. J'ai planté nos premiers plants de baies en 2014, je n'ai donc pas une vaste expérience personnelle de la possession et de la gestion d'une ferme, mais j'espère continuer mes observations et je prévois de recréer cette expérience avec le grillage en aluminium que Katie Haggerty a faite, sauf avec des cassis."



Une naturaliste grecque, Diana Kordas, a écrit en octobre un rapport détaillé depuis l'île de Samos, en Méditerranée orientale : "Je vis à la campagne à quelques kilomètres de la capitale de Samos, Vathi, qui se trouve au fond d'une grande baie, et en face du village touristique de Kokkari. En juillet de cet été 2021, une tour cellulaire 5G pilote a été mise en service au-dessus de Kokkari. Cette tour cellulaire est de l'autre côté de la baie, l'un de ses deux panneaux pointe directement vers nous, et elle est à la même hauteur au-dessus du niveau de la mer que notre propriété. Elle se trouve à environ 6 kilomètres.



" Là où nous vivons, nous sommes entourés de tours cellulaires et de boosters (14 au total) fonctionnant à des fréquences 2G, 3G et 4G. On a constaté une diminution progressive de la vie des insectes et des oiseaux ces dernières années, surtout depuis 2014, date à laquelle la 4G est arrivée ici. De nombreuses espèces sont touchées ; nous avons perdu les dernières lucioles (nous en avions beaucoup) il y a deux étés. Cela fait des années que nous n'avons pas eu d'insecte éclaboussé sur le pare-brise de la voiture alors que nous roulions. Mais depuis que cette tour cellulaire 5G a été mise en service de l'autre côté de la baie, nous avons perdu presque tous les pollinisateurs et bien d'autres choses encore.



"Au début de l'été, nous avions un grand nombre de pollinisateurs : bourdons, abeilles domestiques, plusieurs sortes d'abeilles sauvages, abeilles charpentières, guêpes de toutes sortes et syrphes. Nous avons tendance à les remarquer car nous cultivons tous nos propres fruits et légumes.



Nos cultures du début de l'été ont été pollinisées sans problème, mais les melons, les tomates et les courgettes que nous avons plantés au début du mois de juillet ont produit très peu de fruits car ils n'ont pas reçu beaucoup de pollinisateurs malgré les nombreuses fleurs. Pas une seule courgette n'a été pollinisée et les tomates n'ont produit que 3 fruits ; les melons (pas autant que nous l'aurions espéré) semblent avoir été pollinisés par de minuscules papillons de nuit.



5

"Nous possédons un terrain d'un hectare et demi, ce qui est une grande propriété pour l'île. Il comporte de nombreux grands arbres (pins, cyprès, caroubiers, pistachiers sauvages, oliviers, amandiers et un bosquet de gommiers mastic extrêmement rare) et quelques arbres fruitiers (abricots, prunes et poires) ainsi que des champs d'herbes et de plantes sauvages. Je tiens à préciser que nous n'utilisons aucun pesticide et que nos voisins n'en utilisent pas non plus. De plus, la plupart des terres qui nous entourent sont sauvages, tant en amont de la montagne qu'en aval de la mer. Notre propre terre n'a jamais reçu de pesticides et je dirais qu'il en va de même pour la plupart des terres qui nous entourent. Ce n'est PAS un problème de pesticides.



"Nous gardons également nos terres aussi sauvages que possible, et à l'exception des parcelles que nous cultivons, les plantes sauvages sont autorisées à pousser librement : herbes, fleurs (beaucoup d'orchidées), et beaucoup de fenouil sauvage. Il y a beaucoup de buissons et de haies (je ne connais pas les noms anglais de ces plantes). Beaucoup d'arbres ont plus de 100 ans, et certains cyprès ont plus de 300 ans.



"Lors de la plantation, nous avons tendance à faire des cultures intercalaires et à planter également des basils et des zinnias à fleurs, qui attirent les pollinisateurs, parmi les autres plantes. Nous mettons également des soucoupes d'eau pour qu'ils puissent s'y abreuver - les abeilles ont soif. Nous avons habituellement beaucoup d'abeilles, de papillons, de syrphes, de guêpes, etc., de nombreuses espèces, et nous avions beaucoup de pollinisateurs jusqu'à récemment. Le déclin a commencé en juillet, lorsque la tour a été mise en service.



"Les abeilles et autres pollinisateurs, et en fait la plupart des insectes, ont maintenant presque tous disparu. Nous le savons pour plusieurs raisons : l'une est ce que nous voyons (ou ne voyons pas) sur les plates-bandes de légumes, l'autre est ce que nous voyons généralement (ou ne voyons pas, c'est-à-dire presque rien) et la plus importante est ce que nous ne voyons pas sur les caroubiers. Chaque année à cette époque, les caroubiers mâles fleurissent abondamment et attirent des centaines de pollinisateurs : abeilles de toutes sortes, guêpes, frelons et syrphes. On ne peut pas s'approcher de ces arbres sans entendre un fort bourdonnement, et les insectes s'affairent sur eux toute la journée. Ces arbres fleurissent pendant environ un mois, ils sont en pleine floraison, et jusqu'à présent, il n'y a pratiquement rien eu sur eux : un bourdon, une abeille domestique, quelques frelons, quelques mouches de différentes espèces, un couple de minuscules abeilles sauvages. Nous vérifions plusieurs fois par jour, tous les jours.



"Ce n'est pas non plus dû à la météo. Depuis que les caroubiers sont en fleur, nous avons eu des conditions météorologiques variées, des vents forts du nord aux vents assez forts du sud, entrecoupés de nombreux jours calmes. Il a plu une fois.



6

Les températures sont dans la moyenne pour cette période de l'année. Qu'il y ait du vent ou non, qu'il fasse chaud ou frais, il n'y a pratiquement aucun pollinisateur sur les caroubes.



"Un jour, nous avons également vérifié la présence d'abeilles sur tous les caroubiers mâles que nous avons pu trouver entre ici et Kokkari, et nous n'avons trouvé aucun insecte sur aucun autre caroubier en fleur - ou aucun insecte du tout, à part quelques mouches.



"Les caroubiers en fleurs sont un bon indicateur des pollinisateurs car ils en attirent beaucoup. Les caroubiers en fleurs sont un bon indicateur de la présence de pollinisateurs, car ils en attirent un grand nombre. Certaines plantes ont un effet bénéfique, comme le traveller's joy/cat's claw, une vigne grimpante épineuse qui a des fleurs très odorantes et qui fleurit en cette saison (nous n'avons pas vu de pollinisateurs sur elles non plus) et les fleurs d'oignon, qui attirent tous les types de guêpes et de frelons (mais pas les abeilles). Nous n'avons pas de fleurs d'oignon en ce moment, mais les fois précédentes où nous en avons eu, nous avons eu un grand nombre de guêpes et de frelons, y compris de nombreuses espèces que nous ne reconnaissions pas.



"Sur nos terres, au moment où j'écris ces lignes, nous avons perdu non seulement les abeilles mais aussi toutes sortes d'autres insectes : des coléoptères de toutes sortes, y compris des hannetons et des coccinelles, des araignées qui tissent des toiles, des mantes, des papillons de nuit et des papillons (nous avons toujours de grandes nuées d'ombres sur les pins en juillet-août, mais presque pas cette année), des libellules de toutes sortes, des sauterelles et des grillons. Octobre est la saison des libellules, et nous avons actuellement le temps chaud et calme où elles arrivent par milliers. Cette année, nous avons peut-être 1/100e du nombre habituel. Nous avons quelques frelons (pas autant que d'habitude), des taons (moins que d'habitude) et des mouches (qui semblent de tous les insectes être les moins touchés).



"Nous avons encore des moustiques, mais je crois que la raison en est qu'ils se reproduisent dans notre citerne, qui a des murs de pierre de 61 cm d'épaisseur et un toit en ciment - elle est protégée des champs électromagnétiques. Les moustiques pénètrent par le tuyau de trop-plein et les minuscules interstices dans les pierres qui recouvrent les trous d'évacuation. Notre voisin, qui a une citerne à toit ouvert et qui avait des milliers de larves de moustiques dans l'eau (et un gros problème de moustiques) plus tôt dans l'été, n'a maintenant aucun moustique. J'ai vérifié, et il n'y a plus de larves dans l'eau de sa citerne.



"Je ne peux que penser que la tour cellulaire 5G est à l'origine de ces événements, car rien d'autre ne peut expliquer la chute soudaine et importante du nombre d'insectes ici. La tour a été mise en service en juillet et les pertes que nous constatons sont survenues depuis juillet. Je pense également que nous assistons à une baisse du nombre de petits rongeurs : rats, souris et campagnols. Nous ne perdons pas de fruits et légumes à cause des souris ou des rats, comme c'est toujours le cas. De plus, sur un terrain sauvage comme celui-ci, on a tendance à trouver leurs traces, ou à attraper des queues qui s'envolent dans le faisceau d'une torche la nuit, ou à les entendre (les rats des arbres peuvent être assez bruyants), et il semble qu'eux aussi soient partis ou s'en aillent. Mon voisin ne cesse de trouver des rats morts, mais il ne les empoisonne jamais, donc ils ne sont pas morts empoisonnés.

"Nous constatons également des changements dans le comportement des animaux. Nous nourrissons un certain nombre de chacals dorés qui ont des difficultés à chasser en raison du manque d'animaux sauvages dans la région. La baie de Samos est déjà entourée de nombreuses tours et amplificateurs cellulaires, en plus de la nouvelle tour cellulaire 5G, et la faune, y compris les insectes et les oiseaux, est en déclin depuis des années. Cependant, au cours des dernières semaines, le nombre de chacals qui viennent nous voir a triplé et ils présentent des symptômes d'anxiété extrême, Ils nous suivent le soir et commencent à apparaître dans la journée (ils sont principalement nocturnes). Il s'agit d'animaux sauvages que nous ne traitons pas comme des animaux de compagnie, mais certains d'entre eux deviennent carrément collants, s'approchant à quelques mètres et restant assis pendant des périodes de temps à quelques mètres de nous. Certains d'entre eux, qui n'étaient pas agressifs auparavant, ont commencé à devenir très agressifs avec d'autres chacals et des bagarres éclatent constamment.

"La région connaît également des problèmes avec les sangliers, qui sont également à la recherche de nourriture. Nous avons eu plusieurs rencontres trop rapprochées avec ces grands et dangereux animaux (qui apparaissent aussi à des moments où ils ne devraient pas, avant le coucher du soleil) et qui creusent de grandes portions de nos terres la nuit. J'ai été chargée par l'un d'eux et mon mari aussi. De nombreuses personnes les voient de jour, et ils ont creusé des jardins, des bosquets et les bords de la route. Cela ne s'était jamais produit auparavant.

"Le nombre d'oiseaux diminue. Nous avons encore un assez grand nombre de mésanges charbonnières et de fauvettes sardes, qui ont tendance à se réfugier dans la couverture profonde des haies épaisses et des grands arbres, mais nous avons perdu toutes les mésanges et les pinsons. Nous avons quelques merles, mais cela fait longtemps que nous n'avons pas vu de mésange charbonnière ou de troglodyte. Les rouges-gorges ne sont pas encore arrivés du nord, alors qu'ils devraient l'être maintenant. Nous avons un couple de chouettes hulottes mais les petites chouettes ont disparu. Nous avons des geais et des corbeaux, quelques colombes à collier (en diminution) et des pigeons ramiers, qui sont devenus peu nombreux ces derniers temps. Le nombre de goélands (goélands à pattes jaunes) est en baisse et les mouettes qui étaient toujours présentes sur la plage en contrebas de nos terres ont complètement disparu.

Les rapaces sont moins nombreux - nous avons habituellement des éperviers, des faucons d'Éléonore, des autour des palombes, des buses et des aigles à bec court, mais ils évitent cette zone maintenant bien que nous les voyions ailleurs, ainsi que des corbeaux.

"Nous n'avons pratiquement pas vu d'oiseaux migrateurs dans cette zone cet automne : quelques moucherons, quelques pies-grièches écorcheuses et une bande de mouettes rieuses volant vers la mer, c'est tout. Nous avons entendu mais pas vu une volée de guêpiers, qui ne se sont pas arrêtés ici comme ils le font habituellement.

"En conclusion, les tours cellulaires en général ont diminué le nombre d'insectes et de pollinisateurs dans cette zone, ainsi que le nombre d'oiseaux et la faune en général. La nouvelle tour cellulaire 5G a eu un effet dévastateur en très peu de temps, mais il est impossible d'en connaître toutes les conséquences avant le printemps prochain au plus tôt."

Ceux d'entre vous qui se souviennent des pare-brise de voitures éclaboussés d'insectes, des jardins embrasés de papillons et bourdonnant d'abeilles, des chœurs bruyants de grillons sur la terre ferme et de grenouilles dans les étangs, et des épaisses volées d'oiseaux chanteurs chantant leur joie de vivre, comprendront ce que je vais dire. Les téléphones portables ne sont pas là pour rester. La question de savoir si les gens sont prêts à les abandonner est une autre question.

Si les gens acceptent d'abandonner les téléphones portables, l'amélioration soudaine et spectaculaire de la santé et du bien-être de chacun, ainsi que le retour de toutes les espèces cousines perdues et en voie de disparition qui essaient encore de partager la Terre avec nous, redonneront de l'espoir à l'espèce humaine et catalyseront d'autres changements qui deviendront soudainement possibles.[...]

Si les gens ne renoncent pas volontairement aux téléphones portables, alors notre planète n'a plus beaucoup de temps à vivre, et les téléphones portables mourront avec la Terre. Dans tous les cas, ils ne sont pas là pour rester. S'il vous plaît, rejoignez-moi pour travailler à la restauration de notre maison. Si vous ne l'avez pas encore signé, signez l'Appel international pour stopper la 5G sur Terre et dans l'espace.

Références : dans le pdf au-dessus de l'article