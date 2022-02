Appel d'une électro sensible

Ai-je encore le droit d’exister ?

Une pétition de Danièle Bovin qui a un handicap appelé SICEM (Syndrome d’Intolérance aux Champs Electro Magnétiques)

Mme Carlach, Maire de la commune de Lanvénégen (Morbihan) vient d’engager des poursuites contre moi pour non-respect du PLU. J’ai 3 mois pour dégager du terrain dont j’ai fait l’acquisition en mai 2021, après 2 années passées en caravane sur des parkings publics en zone blanche.

J’y vis en mobile home, sans eau ni électricité.

J’ai un handicap appelé SICEM reconnu par la médecine du Travail, le Service de Pathologies environnementales et professionnelles de l’Hôpital de Nantes, le médecin de la Sécurité Sociale, l’équipe médicale de la Maison de l’Autonomie du Morbihan et mon médecin traitant, 5 avis qui convergent.

Des examens médicaux ont démontré qu’exposée aux ondes numériques artificielles (wifi, DECT, antennes relais, CPL linky…) mon cœur palpite (holters 24 h), fait des extrasystoles nombreuses au risque de faire un AVC, des hémorragies de la face (et d’ailleurs sûrement…) des maux de tête, d’abdomen, et terribles insomnies.

Sur ce terrain nous avons mesuré 26 millivolts, puissance reconnue comme « acceptable » par les normes de baubiologie allemandes, la résolution 1815 du Conseil de l’Europe (2011), et le CRIIREM.

Il m’est impossible de vivre dans une zone peuplée et irradiée, trop de wifi, Bluetooth, CPL (Courant Porteur en Ligne), téléphones portables, tablettes et objets connectés, transformateurs électriques, lignes HT, MT, et BT, ondes radar, lignes ferroviaires, antennes relais…

J’ai demandé à Mme le Maire de délivrer un STECAL pour ce terrain, c’est-à-dire une autorisation temporaire de résidence en habitat nomade, pour raisons de santé, qui m’a été refusée.

Je suis une réfugiée environnementale et victime de MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE de la part de l’État. Car la loi Dalo voudrait que l’État me fournisse un logement adapté à mon handicap.

Et la loi Abeille dit qu’il faut baisser immédiatement les émissions d’ondes sur tout le territoire, interdire le wifi dans les lieux accueillant des enfants de moins de 3 ans, et informer la population des effets délétères des ondes électromagnétiques.

A ce jour, les « études » de l’ANSES ne reconnaissent pas le lien pourtant évident entre la cause et les symptômes, contrairement à tous les autres pays européens. 2 hôpitaux existent déjà en Suède et Grande Bretagne, cette pathologie est reconnue comme maladie professionnelle en Allemagne. Enfin c’est la France qui a le taux d’émission d’ondes le plus permissif de l’Europe.

Merci à vous de me soutenir dans mes démarches en signant cette pétition, car l’exclusion sociale dans laquelle je vis, comme tous les électro-hypersensibles, est INDIGNE de l’humain.

Vous en avez découvert des aspects avec les différents confinements, je suis confinée à vie, en mode « survie ».

À l’attention du Préfet du Morbihan, Mme la Secrétaire d’État au Handicap, M. le Premier Ministre, M. le Ministre de la Santé, M. le Président de la République.