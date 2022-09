Rapport IHU à charge de Raoult : des corps d’inspection aux ordres, par Hélène Strohl

8 septembre 2022 Hélène Strohl

Inspectrice générale des affaires sociales à la retraite

Le rapport de l’IGAS et de l’IGESR intitulé « Contrôle de l’IHU Méditerranée Infection » a été rendu public, en même temps que les ministres de la santé et de la recherche saisissaient la Justice pour les « graves dysfonctionnements et manquements à la réglementation ». La transmission au procureur d’un rapport d’inspection établissant des faits pouvant constituer des délits ou crimes est une procédure non exceptionnelle. Mais il est plus rare qu’elle s’appuie sur des reproches ni graves ni fondés.

Il faut lire ce rapport et ne pas se contenter de dire que la qualité des inspections générales suffirait à accréditer son sérieux et sa rigueur.

Eu égard aux thèmes du contrôle comme aux méthodes employés, il ne s’agit pas du « contrôle de l’IHU MI », mais d’une « enquête » pour attester la véracité des reproches faits à Didier Raoult et à ses collaborateurs proches. C’est-à-dire d’une instruction (si l’on peut appeler cela ainsi) à charge.

Le rapport ne se préoccupe à aucun moment des résultats obtenus en matière d’accueil, de soins, de recherche et d’enseignement par l’IHU. Il est tout entier centré sur la conformité à une réglementation tatillonne.

À aucun moment le rapport ne prend de la hauteur par rapport aux conflits qui ont opposé l’équipe de l’IHU MI et les autorités de santé.

Ce rapport et la suite qui en est donnée illustre bien un processus politique en cours, qui vise à enrégimenter la médecine, l’enseignement, le soin, la recherche en établissant des protocoles obligatoires, des procédures toujours plus bureaucratiques et finalement une gestion de la santé publique administrative et financière, déresponsabilisant les médecins et obérant le libre choix des malades.

De la lettre de mission aux conclusions (recommandations) du rapport en passant par la méthode d’inspection adoptée, cette méthode (ou plutôt cette absence de méthode !) illustre bien la perte d’indépendance des corps d’inspection, formalisée d’ailleurs par la réforme intervenue en mars 2022.