Observatoire du journalisme : 10 sages recommandations pour utiliser les médias en ligne

Le 4 septembre – Dominique Delawarde – Réseau International

Un très court article publié par l’Observatoire du journalisme le 1er Septembre 2022 sous le titre :

« 10 sages recommandations pour utiliser les médias en ligne ». Il va sans dire que ces médias en ligne peuvent être mainstream ou non…

À lire cet article, on comprend très vite la prudence, voire la défiance qu’il convient d’avoir envers les principaux outils qui permettent d’orienter l’information sur le net ou les réseaux sociaux tels que Google, Face Book, Twitter, Wikipédia … dont on notera avec intérêt qu’ils sont tous contrôlés par les anglosaxons.

S’agissant de Wikipédia, je cite l’Observatoire du Journalisme : « Très très grande prudence avec Wikipédia ». Wikipedia est fortement manipulé par des intérêts politiques et commerciaux. Ainsi, sur des recherches sur des sujets controversés, Wikipedia ne doit être utilisé qu’avec la plus grande prudence.

J’avais déjà noté cette manipulation sur certains sujets, notamment sur tout ce qui concerne la politique étrangère et particulièrement les problèmes du Proche-Orient et de l’Ukraine, ou sur les sujets impliquant Israël ou la diaspora néoconservatrice et mondialiste US, mais aussi sur certaines biographies qui peuvent passer du blanc au noir du jour au lendemain (Dieudonné, Loustaunau-Lacau… ), en fonction du point de vue personnel de « CEUX » qui contrôlent le site et valident, ou non, les contributions des internautes.