Jeudi 20 avril 2023 : des opposants au linky face à Enedis à la Cour d'Appel de Paris

Après 6 ans de procédures et de nombreuses actions, la Cour d’appel de Paris examinera, lors de son audience du jeudi 20 avril prochain, la demande réitérée de 4 habitantes et habitants de Paris « d’enjoindre à ENEDIS de ne pas remplacer par un compteur communicant de type Linky les compteurs électriques auxquels sont raccordés (leurs) installations électriques (…) ». Ces compteurs Linky, que les sous-traitants d’ENEDIS ont massivement installés entre 2015 et 2021, y compris par force ou par surprise (de nombreuses plaintes sont arrivées à la Mairie de Paris et dans les commissariats), sont en fait des capteurs de données participant au démantèlement du service public de l’électricité engagé depuis février 2000 (collecte de la consommation électrique et de la puissance atteinte toutes les demi-heures pour permettre aux partenaires commerciaux d’Enedis de faire du démarchage « sur mesure »). ENEDIS déclare ne pas transmettre ces données sans notre consentement… mais la collecte est bien réelle et s’opposer à leur transmission à des tiers est une vraie course d’obstacles. Le Linky, disposant d’un dispositif de coupure et parfois inadapté à nos installations (ce que reconnait de fait ENEDIS, qui a remplacé à ses frais des milliers de disjoncteurs incompatibles) est à l’origine de multiples nuisances et sa pose a été suivie de nombreux incendies. De plus, - le Linky sert également aujourd’hui à modifier à distance la puissance électrique, voire à couper le courant sans qu’aucun technicien ne vienne sur place (une famille a ainsi été privée d’électricité accidentellement cet hiver entre Noël et le nouvel an…), à signaler à certains services l’absence ou la présence au domicile (Etat, Pôle Emploi, services sociaux…), à réduire la puissance disponible en cas d’impayés, etc. - le Linky ne nous fait faire aucune économie ; nombre de ceux qui ont abandonné EDF et le « tarif réglementé » l’ont appris à leurs dépens (hausse des prix non contrôlée). De plus, il consomme de l’électricité… même quand nous n’en consommons pas, contrairement à nos robustes « compteurs bleus », qui fonctionnent toujours et qu’ENEDIS envoie à la casse ! - en utilisant dans nos logements le système de « courant porteur en ligne », il crée une pollution électromagnétique locale et nuit à la santé des personnes électro-hypersensibles.

Suite : le pdf ci-dessous