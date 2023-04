Une étude montre que les sols en milieu naturel sont aussi contaminés qu'en milieu urbain

https://beyondpesticides.org/dailynewsblog/2023/04/soils-in-urban-and-natural-lands-equally-contaminated-study-finds/

Beyond Pesticides, 11 avril 2023

Les zones naturelles sont souvent considérées comme plus vierges que les zones urbanisées, mais une nouvelle étude publiée dans Nature Communications montre que les sols des terres naturelles peuvent être tout aussi pollués que ceux des villes les plus densément peuplées. Ces résultats soulignent les vastes répercussions de l'activité humaine sur la santé et la stabilité des systèmes naturels dans le monde entier. Afin de remédier à la contamination généralisée, les défenseurs des droits de l'homme exhortent les autorités réglementaires à prendre en considération le cycle de vie complet des matériaux toxiques, du berceau à la tombe, avant de les rejeter dans l'environnement.

Un contingent international de scientifiques s'est réuni pour mener cette recherche à l'échelle mondiale, en examinant les sols de tous les continents. Des échantillons de sol ont été prélevés dans des espaces verts urbains et des zones naturelles avoisinantes, puis mis en parallèle.

L'échantillonnage a été réalisé dans 56 villes de 17 pays, représentant six continents. Ces données ont également été comparées à des échantillons de sol prélevés dans des écosystèmes éloignés en Antarctique. Les scientifiques ont analysé les sols à la recherche de huit métaux lourds, de 46 résidus de pesticides, de microplastiques et de gènes de résistance aux antibiotiques.

Les résultats révèlent une large distribution des contaminants testés dans tous les échantillons prélevés. "Bien que le niveau des contaminants individuels varie considérablement d'un endroit à l'autre, nous avons détecté des corrélations significatives entre chaque type de contaminant du sol étudié", explique l'article.

En ce qui concerne les métaux, les espaces verts urbains présentaient des niveaux légèrement plus élevés que les zones naturelles, une variation que les scientifiques attribuent à des facteurs anthropiques. Par exemple, dans 42 % des sites urbains et 36 % des zones naturelles, la contamination par l'arsenic dépasse les niveaux de contamination du sol fixés par la réglementation du gouvernement finlandais.

Les pesticides ont été largement détectés, notamment dans 63 % des zones naturelles testées. Il est surprenant de constater qu'il n'y a pas de différence significative entre ces détections et celles relevées dans les espaces verts urbains. Toutefois, les chercheurs indiquent que ces données sont probablement sous-estimées, car selon les informations complémentaires de l'étude, ils n'ont pas mesuré certains des pesticides les plus utilisés comme le glyphosate, le 2,4-D et le paraquat. Les scientifiques estiment que le transport atmosphérique joue probablement un rôle, de même que les dépôts potentiels provenant des sites agricoles (les sols agricoles n'ont pas été testés dans le cadre de l'étude).

À l'instar d'autres résultats, les microplastiques étaient largement répandus dans tous les sols testés. On a également estimé qu'il s'agissait d'un résultat du transport atmosphérique, les petites fibres provenant de tissus, cordes, filets et autres matériaux à base de plastique étant la source probable.

Les gènes de résistance aux antibiotiques étaient omniprésents dans les sols naturels et urbains, bien que le type de gènes varie d'un sol à l'autre. Les espaces verts urbains contenaient une plus grande diversité de ces gènes que les zones naturelles. Cependant, la grande similitude avec la contamination est probablement le résultat du mouvement physique des cellules bactériennes des zones urbaines vers les zones naturelles.

Malgré leur éloignement, les sols de l'Antarctique présentaient certains de ces principaux contaminants. En particulier, les microplastiques se sont avérés aussi répandus dans les sols antarctiques que dans tous les autres sites. Des pesticides ont été détectés, mais moins fréquemment, tandis que les niveaux de métaux lourds étaient inférieurs aux normes réglementaires et que les gènes de résistance aux antibiotiques étaient inférieurs au niveau de détection.

En approfondissant les résultats, les chercheurs ont déterminé que la densité de la population est le principal facteur associé à la présence de microplastiques. Moins une ville est riche, plus elle est susceptible d'être contaminée par des microplastiques et des métaux lourds. En ce qui concerne les pesticides et les gènes de résistance aux antibiotiques, l'application d'engrais dans le sol est le facteur le plus important, ce qui indique que l'homme joue un rôle significatif dans la propagation mondiale de ces risques. "Ensemble, nos travaux démontrent que les sols des zones naturelles proches sont aussi contaminés que nos espaces verts urbains à grande échelle", écrivent les auteurs.

Ce n'est pas la première fois qu'une étude révèle la présence de contaminants toxiques dans des zones traditionnellement considérées comme vierges ou intactes. Une étude réalisée en 2020 a révélé que les glaciers arctiques piègent les pesticides et d'autres polluants atmosphériques et les libèrent ensuite lors de leur fonte.

Le rejet de toute substance toxique peut avoir des effets à long terme qui ne se limitent pas à l'endroit où cette substance a été appliquée. Les pesticides et autres substances dangereuses dérivent lors de l'application directe, se volatilisent ou sont soulevés par la poussière, et peuvent être emportés dans l'atmosphère et se déposer à des centaines de kilomètres de là.