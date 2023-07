Les Allemands deux fois moins nombreux à soutenir le mouvement pour le climat, selon une étude

France-Soir - le 31 juillet 2023 - 10:45

ENVIRONNEMENT - Le mouvement pour le climat perd de la popularité en Allemagne, selon une étude menée par une organisation non gouvernementale (ONG) avec l’un des premiers instituts mondiaux d’étude marketing et opinion. 34% de la population soutient en 2023 les mouvements de protection de l’environnement contre 68% en 2021. La relation entre les citoyens de ce pays voisin et les militants se dégrade puisque 75% des personnes interrogées reprochent au mouvement climatique et environnemental de ne plus se soucier du bien-être de la société allemande. Une perte de popularité et de soutien essentiellement provoquée par les actions des militants écologistes, "qui vont trop loin" dans leur protestation.

Basée dans de nombreux pays comme la France et l’Allemagne, l’ONG "More in Common" effectue régulièrement des sondages d’opinions à propos du débat sur le climat, en collaboration avec l’un des leaders mondiaux du marché des études marketing et opinion, Kantar Public.

Sa dernière étude, réalisée en mai de cette année et publiée le jeudi 27 juillet dernier , démontre des résultats en berne par rapport aux données récoltées durant la précédente mouture en 2021.

Seulement un tiers de la population soutient les écologistes

"L'image sociale du mouvement climatique a sensiblement changé" , lit-on. Entre le 9 et le 24 mai 2023, 2.016 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées sur leur perception du mouvement pour le climat. "Dans notre grande étude en 2021, nous avons obtenu des résultats qui nous donnaient des raisons d'espérer: les inquiétudes concernant le changement climatique étaient largement partagées par la population", explique More In Common, qui évoque la "forme impression" des grèves climatiques des jeunes, menés par une certaine Greta Thunberg, sur " différents segments de la population".

