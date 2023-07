Les annulations commencent pour John Clauser après que le lauréat du prix Nobel de physique a dénoncé la "corruption" de la science du climat

Chris Morrison - The Daily Sceptic - Le 23 juillet 2023

https://dailysceptic.org/2023/07/23/cancellations-start-for-john-clauser-after-nobel-physics-laureate-speaks-out-about-corruption-of-climate-science/

Au début du mois, le Dr John Clauser, lauréat du prix Nobel de physique 2022, a dénoncé l'"urgence climatique" comme une "dangereuse corruption de la science qui menace l'économie mondiale et le bien-être de milliards de personnes". Inévitablement, les sanctions ont commencé. Une conférence que M. Clauser devait donner au Fonds monétaire international sur les modèles climatiques a été brusquement annulée et la page annonçant l'événement a été retirée du site du FMI.

Clauser devait s'adresser au Bureau d'évaluation indépendant du FMI ce jeudi sous le titre : "Let's talk - How much of the climate models ? "Parlons-en - Dans quelle mesure pouvons-nous faire confiance aux prévisions climatiques du GIEC ? Il semblerait que "pas beaucoup" ne soit pas la réponse politiquement correcte. M. Clauser est un détracteur de longue date des modèles climatiques et a critiqué l'attribution du prix Nobel de physique en 2021 pour les travaux effectués sur ces modèles. Il n'est pas le seul, car nombreux sont ceux qui estiment que les modèles climatiques sont principalement basés sur les mathématiques, et que leurs antécédents de prédictions climatiques erronées ne leur permettent pas d'être reconnus au plus haut niveau de la science pure. Cette opinion n'est pas partagée par le magazine écologique National Geographic, qui a publié un article : "Comment les modèles climatiques sont devenus si précis qu'ils ont gagné un prix Nobel".

La semaine dernière, M. Clauser a fait remarquer que la science climatique erronée s'est "métastasée en une pseudo-science journalistique de choc". Cette pseudo-science, a-t-il poursuivi, est devenue un bouc émissaire pour une grande variété d'autres maux connexes. Elle a été promue et étendue par des agents de marketing commercial, des politiciens, des journalistes, des agences gouvernementales et des écologistes tout aussi malavisés. "À mon avis, il n'y a pas de véritable crise climatique", a-t-il ajouté.

Clauser est le dernier lauréat du prix Nobel de physique à rejeter la notion de crise climatique. Le professeur Ivar Giaever, également lauréat, est le principal signataire de la déclaration mondiale sur le climat, qui affirme qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Il affirme en outre que les modèles climatiques sont "loin d'être plausibles en tant qu'outils de politique mondiale". Le professeur Robert Laughlin, lauréat en 1998, a estimé que le climat est "hors de notre contrôle" et que l'humanité ne peut et ne doit rien faire pour répondre au changement climatique.



La même équipe qui nous dit que nous devons "écouter les experts" n'écoutera aucun expert qu'elle n'aime pas. Ils s'extasient sur les "experts de l'ONU" qui cachent le déclin, mais courent à toutes jambes pour éviter les géants de la science. Ils interrogeront des lycéens qui ont abandonné leurs études sur le changement climatique aux heures de grande écoute avant d'interviewer des lauréats du prix Nobel. C'est un mensonge par omission. C'est une tromperie active. Et tout le mouvement pour le climat repose sur ce mensonge.



Le FMI est fortement impliqué dans les flux d'argent internationaux et on ne peut qu'espérer qu'il fasse preuve d'une plus grande volonté d'"évaluer" ce sujet que les prédictions des modèles climatiques. M. Clauser a obtenu son prix Nobel pour ses travaux novateurs dans le domaine de la mécanique quantique, c'est-à-dire l'étude de la matière et de la lumière aux niveaux subatomique et atomique. En 2010, il a reçu le prix Wolf de physique, considéré comme le deuxième prix de physique le plus prestigieux après le prix Nobel. Outre ces travaux, il a également fait des propositions

Le FMI est fortement impliqué dans les flux d'argent internationaux et on ne peut qu'espérer qu'il fasse preuve d'une plus grande volonté d'"évaluer" ce sujet que les prédictions des modèles climatiques. M. Clauser a obtenu son prix Nobel pour ses travaux novateurs dans le domaine de la mécanique quantique, c'est-à-dire l'étude de la matière et de la lumière aux niveaux subatomique et atomique. En 2010, il a reçu le prix Wolf de physique, considéré comme le deuxième prix de physique le plus prestigieux après le prix Nobel. Outre ces travaux, il a également formulé des suggestions pour améliorer les modèles climatiques actuels.

Les tentatives de modélisation de l'atmosphère chaotique et non linéaire se heurtent à de nombreux obstacles. Elles ne parviennent pas à prédire les températures futures avec un degré d'imprécision généralement risible et, ce faisant, ne font guère plus que deviner l'effet de forces naturelles telles que les volcans et les nuages. Selon M. Clauser, les modèles climatiques sous-estiment considérablement l'effet des nuages qui couvrent la moitié de la Terre et assurent un contrôle thermostatique puissant - et dominant - des températures mondiales. Plus récemment, M. Clauser a également déclaré à la Korea Quantum Conference qu'il ne croyait pas à l'existence d'une crise climatique, notant que "les processus clés sont exagérés et mal compris environ 200 fois" : "Les processus clés sont exagérés et mal compris environ 200 fois".