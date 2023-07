Les raisonnements douteux du GIEC : CO2 et effet de serre

Pierre-Antoine Pontoizeau, pour France-Soir Publié le 27 juillet 2023 – 14:45

TRIBUNE/ANALYSE - L’actualité sur la théorie du climat tient en deux événements. Le premier est éditorial, avec l’article de Pascal Mainsant : "L’humanité n’est pas responsable du réchauffement climatique." Cet ingénieur de recherche à l’INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) synthétise les connaissances et les arguments qui contestent l’hypothèse du réchauffement climatique. Et ce texte est important parce qu’il est publié dans Administration, la revue de l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur (2022/1, n°273, pages 91-95).

Le second est en rapport avec la publication de nouveaux travaux sur le Groenland dirigés par les chercheurs de l’université du Vermont (États-Unis). Selon ces derniers, il y a environ 400.000 ans, le Groenland était couvert de végétation . Or, beaucoup pensaient que la calotte glaciaire demeurait stable depuis quelques millions d’années. Il existe des traces de végétations sous la calotte. À environ 1.200 kilomètres du pôle Nord, la région était sans glace, avec des températures aussi chaudes, voire plus chaudes qu’aujourd’hui. La fameuse corrélation entre carbone et température en prend un coup, puisque durant cette période très chaude, la concentration de dioxyde de carbone était de 280 ppm (1) pour 422 aujourd’hui.

Voilà deux bonnes raisons de présenter ici ce troisième et dernier article de cette série consacrée à la thématique du réchauffement climatique, publiée sur France-Soir . Il aborde le cœur du raisonnement du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat).

Examinons la question centrale du raisonnement des rapports du GIEC. Il prétend démontrer que le CO2 est la cause du réchauffement climatique. Beaucoup auront noté que depuis plusieurs mois, les propagandistes évoluent sensiblement dans leur sémantique. Comme le réchauffement a du plomb dans l’aile, on parle de dérèglement climatique. Puisque la question des températures n’est pas crédible un instant pour ceux qui observent et mettent en perspective sur des périodes longues, on parle d’autre chose.

La suite