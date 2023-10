L'Italie refuse d'assouplir les limites d'exposition aux rayonnements sans fil pour la 5G

Le 10 août 2023 - https://ehtrust.org/italy-refuses-to-loosen-wireless-radiation-limits-for-5g/

News reports Emissions électromagnétiques, passez outre le relèvement des limites pour la 5G

Dans l'Union européenne, 12 Etats ont la limite de 61 v/m recommandée par l'UE, 5 ont des limites plus élevées et 8 (dont l'Italie) ont des limites plus strictes. Pour Legambiente, le choix d'augmenter le niveau aurait été "insensé", fait - selon le président Stefano Ciafani - pour satisfaire "les demandes d'une partie de l'industrie du secteur et d'Asstel, mais potentiellement dangereux pour la santé de la population, étant donné que les dernières recherches soulignent clairement que les 6 volts par mètre actuels sont des mesures de précaution".

Le gouvernement italien a mis fin à une proposition controversée qui aurait affaibli les limites strictes d'exposition aux rayonnements sans fil en vigueur dans le pays. Cette proposition, aujourd'hui abandonnée, visait à soutenir les réseaux 5G en autorisant un niveau plus élevé de radiofréquences sans fil, modifiant ainsi la limite de 6 V/m en vigueur depuis longtemps dans le pays.

L'opposition publique nationale a été massive.

Une lettre scientifique a été envoyée aux fonctionnaires par de nombreux experts scientifiques.

"Nos études, et plus généralement la recherche internationale de ces vingt dernières années, ont largement démontré que l'exposition aux radiofréquences, même en dessous des normes de sécurité actuelles de l'ICNIRP et de l'OMS, peut nuire à la santé et réduire le niveau de bien-être de la population en général.

Téléchargez la lettre des experts scientifiques au gouvernement italien ici.

Au fil des ans, plusieurs tentatives ont été faites pour affaiblir les limites strictes imposées par l'Italie. Ces tentatives ont échoué à plusieurs reprises lorsque le public en a pris conscience.

