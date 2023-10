Nord Stream 2.0 ? Le gazoduc sous-marin Finlande-Estonie dans la Baltique "a été délibérément endommagé"

TYLER DURDEN MARDI, 10 OCT 2023 - 04:42 PM zerohedge

Des mois après que le célèbre journaliste et lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh a révélé que les États-Unis ont fait sauter le gazoduc Russie-Allemagne dans la mer Baltique en septembre 2022 lors d'une opération secrète sous le couvert de l'exercice BALTOPS 22 de l'OTAN, un autre gazoduc sous-marin, reliant cette fois la Finlande et l'Estonie, a prétendument fait l'objet d'une attaque.

Gasgrid Finland et Elering, les opérateurs des systèmes gaziers finlandais et estonien, ont détecté une fuite "inhabituelle" dans l'interconnecteur de 77 kilomètres aux premières heures de la matinée de dimanche.

"D'après les observations, on soupçonne une fuite dans le gazoduc offshore entre la Finlande et l'Estonie", a déclaré Gasgrid Finland dans un communiqué. "Les vannes du gazoduc offshore sont maintenant fermées et la fuite est ainsi stoppée.

ERR News a rapporté que la marine estonienne a commencé à inspecter le gazoduc avec son équipement lundi, tandis que le service de sécurité et de renseignement finlandais sera également impliqué dans l'enquête.

Alors que l'opérateur finlandais n'a pas donné de raison à la fuite présumée lundi, les autorités finlandaises ont déclaré, un jour plus tard, que leur enquête sur la fuite porterait sur la thèse du sabotage.

QUOTIDIEN FINLANDAIS ILTALEHTI, RADIO PUBLIQUE SUÉDOISE, CITANT DES SOURCES GOUVERNEMENTALES FINLANDAISES : LE GAZODUC SOUS-MARIN ESTONIE-FINLANDE A ÉTÉ DÉLIBÉRÉMENT ENDOMMAGÉ

... les médias occidentaux qui rejetteront probablement la faute sur Moscou - comme ils l'ont fait après le bombardement, en septembre 2022, du gazoduc sous-marin Nord Stream qui reliait autrefois l'Allemagne au gaz naturel bon marché de la Russie.

Au début de l'année 2023, le journaliste Seymour Hersh a publié, dans son premier billet sur Substack, un rapport explosif selon lequel les États-Unis ont fait sauter le gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne dans le cadre d'une opération secrète menée à l'occasion de l'exercice BALTOPS 22 de l'OTAN.

Le mois dernier, à l'occasion du premier anniversaire du bombardement, il a publié un article intitulé "A Year of Lying About Nord Stream, deals with motive" (Une année de mensonges à propos de Nord Stream). Quel était le motif des États-Unis ?". Ses sources lui ont répondu que l'administration Biden avait fait sauter les gazoducs :