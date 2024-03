Ils recommencent ! Maintenant, ils veulent l’immunité contre les dommages causés par les pesticides !

https://thenhf.com/theyre-at-it-again-now-they-want-immunity-from-pesticide-harm/

8 mars 2024 Scott C. Tips

En 1986, le Congrès a adopté et le président Ronald Reagan a promulgué la loi National Childhood Vaccine Injury Act, qui accordait aux fabricants de vaccins l’immunité contre les poursuites judiciaires alléguant des effets indésirables ou des décès liés aux vaccins. Un système administratif de tribunaux des vaccins a été créé sous l'égide de la Cour fédérale des réclamations des États-Unis pour traiter toute réclamation pour effet indésirable, mais ces panels n'étaient qu'un mince vernis appliqué à la législation pour garantir que toutes ces réclamations aboutiraient dans une impasse. avec peu ou pas de récompense. En fait, les deux tiers de toutes les réclamations pour effets indésirables dûs aux vaccins soumises à ces « tribunaux » sont rejetées. Et pourtant, malgré cet obstacle majeur, au cours des plusieurs décennies qui se sont écoulées depuis la création des tribunaux des vaccins, plus de 5 milliards de dollars d’indemnités ont été versés aux victimes du vaccin.

Mais ce n'est pas tout. L’immunité judiciaire a grandement encouragé les fabricants de vaccins à développer et à commercialiser un nombre croissant de vaccins. Sans surprise, lorsque vous rendez un produit « exempt de toute responsabilité » envers les fabricants, cela encouragera tout naturellement davantage de production et de commercialisation de ce produit sans les études de sécurité appropriées. Après tout, pourquoi avoir besoin de soins diligents alors que vous ne pouvez pas être poursuivi en justice en cas de problème ?

Ainsi, depuis les années 1950, lorsque les enfants n’ont reçu que 2 ou 3 vaccins, jusqu’en 1980, lorsque les enfants ont reçu 8 vaccins, après 1986, le nombre de vaccins a grimpé jusqu’à 49 doses de 14 vaccins à l’âge de six ans en 2012 ! Bien entendu, le fait que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aient placé quelque 70 vaccins sur sa liste « recommandée » n’a pas du tout nui à cette industrie en croissance, ou qu’à partir de 2017, le CDC lui-même soit devenu une société pharmaceutique détenant au moins 20 brevets pour divers développements, fabrication, distribution et adjuvants de vaccins.[i] Ce n’est pas une coïncidence si le nombre de victimes d'effets indésirables a également explosé.

Monsanto/Bayer battus par des poursuites judiciaires

Sans la protection contre la responsabilité que la National Childhood Vaccine Injury Act de 1986 offre aux fabricants de vaccins, les grandes sociétés agricoles comme Monsanto (aujourd'hui Bayer) qui répandent littéralement les poisons du glyphosate partout dans le monde ont dû continuellement regarder par-dessus leurs épaules par crainte de litiges. . Les importantes réserves pour litiges dans les bilans des entreprises, qui ont augmenté chaque année entre 2014 et 2017, en témoignent. Ainsi, étant donné la nature extrêmement toxique du glyphosate, il était alors inévitable que des poursuites soient intentées contre Monsanto et d’autres pour les graves dommages causés par le Roundup®.

En fait, Monsanto et Bayer ont été frappées par plus de 18 000 plaignants qui ont intenté des poursuites alléguant les dommages causés par leurs produits pesticides. Certaines poursuites ont donné lieu à d'importantes indemnités du jury décernées aux plaignants. Dans les affaires Johnson, Hardeman et Pilliod, les jurys ont accordé respectivement 289,2 millions de dollars, 80 millions de dollars et 2,055 milliards de dollars de dommages et intérêts. Toutes ces indemnités ont cependant été réduites par les juges qui présidaient.

Pourtant, les procès et les jugements contre Monsanto/Bayer se sont poursuivis. Avance rapide jusqu’au 31 octobre 2023, lorsqu’un jury de San Diego a accordé au plaignant Mike Dennis 332 millions de dollars de dommages et intérêts contre Monsanto/Bayer pour le lymphome non hodgkinien que ses décennies d’utilisation du Roundup® lui ont fait développer.

Puis, le 26 janvier 2024, un jury de Philadelphie a rendu son verdict accordant 2,25 milliards de dollars au plaignant John McKivison, à qui on a diagnostiqué un lymphome non hodgkinien après avoir utilisé le Roundup® pendant vingt ans.

Il est intéressant de noter que dans l’affaire Dennis, le jury a conclu que même si Bayer n’avait pas averti des risques du Roundup, le produit lui-même n’était ni défectueux ni négligent de la part de l’entreprise. Il semblerait donc que l’argument juridique le plus efficace à utiliser contre l’industrie des pesticides était l’incapacité de l’industrie à avertir les consommateurs des dangers pour la santé liés à l’utilisation de ses produits. Maintenant, si l’industrie des pesticides pouvait seulement éliminer cette cause d’action des plaintes juridiques, elle pourrait alors trouver un moyen de se sortir de l’avalanche de procès et de indemnités écrasantes du jury.

Une page du manuel de vaccination

Ainsi, apparemment, Bayer a élaboré un plan astucieux pour introduire des lois dans les différentes législatures des États, s'accordant une immunité juridique lorsqu'il s'agit de ne pas avertir les consommateurs des dangers de ses produits pesticides. Les lobbyistes de Bayer ont aidé utilement à rédiger la législation et à plaider en faveur de son adoption. Le projet de loi présenté pour la première fois dans l'Idaho était considéré à l'échelle nationale comme un test pour ce type de projets de loi et utilisait une formulation similaire à celle des projets de loi actuellement présentés dans l'Iowa et le Missouri.

Dans l’Idaho, le projet de loi 1245 du Sénat a été surnommé le « projet de loi sur l’immunité aux pesticides ». Approuvé le 7 février 2024, après un vote de 5 voix contre 3 au sein du comité sénatorial du commerce et des ressources humaines de l'Idaho, le projet de loi a été rejeté au Sénat au complet le 15 février par un vote de 19 voix contre 15, malgré les exhortations du groupe Bayer. Le projet de loi aurait accordé aux fabricants de pesticides l'immunité contre toute responsabilité pour la distribution et la vente de tout pesticide approuvé par les États-Unis et étiqueté par l'EPA.

Même si le projet de loi n’avait pas interdit les poursuites fondées sur d’autres allégations, l’allégation du « défaut d’avertissement » est l’une des réclamations juridiques les plus solides et les plus souvent utilisées contre Bayer. Nous pouvons tous remercier l'Idaho Conservation League, le Northwest Center for Alternatives to Pesticides, l'Idaho Trial Lawyers Association, l'Idaho Organization of Resource Councils et le Vision 2C Resource Council, ainsi que de nombreux agriculteurs et autres individus, pour leur engagement fort et persistant. opposition à cette fausse législation.[ii]

Dans l'Iowa, le projet de loi 3163 du Sénat est similaire au projet de loi de l'Idaho. Parrainé par Bayer, il interdit également les poursuites contre les fabricants de pesticides pour « défaut d'avertissement » et stipule, dans une partie pertinente, qu'« une étiquette fournit un avertissement suffisant si elle est conforme à l'un des trois critères : (1) elle a été approuvée par l'EPA, (2) elle est conforme à l'évaluation la plus récente sur la santé humaine effectuée en vertu de la loi fédérale, ou (3) elle est conforme à la classification de cancérogénicité de l'EPA pour le pesticide. Dans chaque cas, l’étiquette suffit à satisfaire à toute exigence d’avertissement concernant la santé ou la sécurité. Le 15 février 2024, le comité sénatorial de l'agriculture de l'Iowa a approuvé le projet de loi dans son rapport au Sénat de l'État. Il y a une opposition croissante à ce projet de loi, tout comme à celui de l'Idaho.

Dans le Missouri, le House Bill 2763 suit de près les projets de loi de l'Idaho et de l'Iowa. Il indique dans sa sous-partie 10 que « tout pesticide enregistré par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA), une étiquette de pesticide approuvée par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis ou une étiquette de pesticide conforme à la l'évaluation la plus récente sur la santé humaine réalisée en vertu de la FIFRA, ou conforme à la classification de cancérogénicité du pesticide par l'Environmental Protection Agency des États-Unis en vertu de la FIFRA, doit être suffisante pour satisfaire à toute exigence d'une étiquette d'avertissement concernant la santé ou la sécurité ou à toute autre disposition de la loi en vigueur. Encore une fois, ce projet de loi, s’il est adopté, mettrait fin à la plupart des poursuites contre Bayer et d’autres sociétés de pesticides.[iii] Au 22 février 2024, le projet de loi de la Chambre n’avait atteint que le stade d’une deuxième lecture. Une opposition à ce projet de loi s'est également formée.

Pourquoi vous, américains devez agir

Si ces projets de loi et d’autres sur l’immunité des États sont adoptés, attendez-vous à être inondé de pesticides. Déjà plus d'un milliard de livres de pesticides sont utilisés aux États-Unis chaque année, tandis qu'environ 5,6 milliards de livres sont utilisés dans le monde.[iv] Le 24 janvier 2017, les Nations Unies (ONU) ont publié un rapport dans lequel elles déclarent : Bien que l’utilisation de pesticides soit corrélée à une augmentation de la production alimentaire, elle a eu des effets catastrophiques sur la santé humaine et l’environnement. Le rapport poursuit en affirmant que « l’augmentation de la production alimentaire n’a pas réussi à éliminer la faim dans le monde. Le recours à des pesticides dangereux est une solution à court terme qui porte atteinte aux droits à une alimentation adéquate et à la santé des générations présentes et futures. En fait, l’ONU accuse les pesticides d’empoisonner au moins 200 000 personnes chaque année.[v] Je pense que ce chiffre est très en deçà de la réalité.[vi]

Présenté comme un désherbant polyvalent, le glyphosate arrive en tête de liste des poisons appliqués quotidiennement sur les plantes et le sol, qui à leur tour détruisent les humains, les animaux et notre environnement. Quelque 9,4 millions de tonnes de glyphosate ont été épandues dans nos champs. Il est présent dans nos nappes phréatiques, nos sols, nos cultures, l'industrie alimentaire, et plus de 90 % des Occidentaux en ont dans ler corps et même dans le lait maternel. En fait, 33 % de notre pain contient du glyphosate, le désherbant le plus vendu au monde.[vii] Malgré les assurances de l'industrie selon lesquelles le glyphosate est « sûr » et « respectueux de l'environnement », on prend de plus en plus conscience que le glyphosate n'est rien d'autre qu'une répétition du DDT. avec ses déclarations similaires de « certifié sûr » et de « totalement inoffensif ».[viii] Certains experts attribuent des dizaines de milliers de décès à l'utilisation du glyphosate.[ix]

Les données scientifiques contre le glyphosate sont convaincantes. En 2008, une étude menée par d'éminents oncologues Dr Lennart Hardell et Dr Mikael Eriksson de Suède a révélé des liens clairs entre le glyphosate et le lymphome non hodgkinien, une forme de cancer.[x] Cette étude a soutenu les conclusions antérieures d'une équipe danoise qui ont montré que le Roundup® a provoqué des aberrations chromosomiques; et bien sûr, le principal composant actif du Roundup® est le glyphosate.[xi]

D’autres études ont montré des liens entre l’exposition à de nombreux pesticides couramment utilisés, tels que le chlorpyrifos et le glyphosate, et des problèmes de santé chroniques et dégénératifs, notamment le cancer, la maladie de Parkinson, le sous-développement cérébral et même la dysfonction érectile. Et cela ne concerne que les humains.

Lors de nombreuses réunions du Codex Alimentarius, de Hong Kong à Rome, j’ai plaidé contre l’utilisation du chlorpyrifos, du glyphosate et de dizaines d’autres pesticides et herbicides. Trop souvent, tout ce que j'ai reçu en échange de mes ennuis, ce sont des rires à peine réprimés de la part des groupes de façade de l'industrie présents sur place. Le peste

L’influence de l’industrie des idées est à la fois implacable et mondiale.

Ce que vous, américains pouvez faire

En fait, des volumes pourraient être (et ont été) écrits sur les dommages causés par les pesticides aux humains, aux animaux, aux insectes et à l’environnement dans son ensemble. Cet article relativement bref ne peut pas rendre justice au sujet. Cependant, ce que nous savons, c’est qu’accorder une immunité totale aux fabricants de pesticides – ce qui est essentiellement ce que feraient ces projets de loi étatiques – constitue une menace existentielle pour nous tous. Nous savons également que chacun d’entre nous peut agir dès maintenant pour empêcher l’adoption de ces projets de loi.

La Fédération nationale de la santé propose des campagnes faciles d'accès et faciles à utiliser pour envoyer vos réflexions aux représentants des États de l'Iowa et du Missouri. Pour l'Iowa, accédez à : https://hosted-page.civiclick.com/?campaign_ref=5215 ; et pour le Missouri, rendez-vous sur : https://hosted-page.civiclick.com/?campaign_ref=5216. Merci de le faire surtout si vous résidez dans l’un de ces deux États. Pendant que vous y êtes, vous pourriez prendre quelques minutes pour remercier les sénateurs de l'État de l'Idaho qui ont voté contre le projet de loi sur l'immunité aux pesticides dans cet État (https://hosted-page.civiclick.com/?campaign_ref=5267). Et s’il vous plaît, faites-le maintenant pendant que c’est frais dans votre esprit. Notre santé et même nos vies sont en jeu ici, et ce projet doit être stoppé avant qu’il ne se propage à travers le pays.

