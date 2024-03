Nuages et plastique : les microplastiques sont partout

https://cleantechnica.com/2023/10/05/cloudy-with-a-chance-of-plastics-microplastics-are-everywhere/

Les objets du quotidien comme les vêtements, les emballages alimentaires, les cosmétiques et les pneus de voiture libèrent de minuscules particules de plastique, qui à leur tour se retrouvent dans le sang, les crottes de bébé, le placenta et le lait maternel. Selon des recherches récentes, les plastiques se trouvent même dans les tissus complexes et délicats qui constituent nos poumons.

Nous respirons environ 16 morceaux de microplastique chaque heure, soit l'équivalent d'une carte de crédit chaque semaine, selon une étude récente publiée dans la revue Physics of Fluids.



"Les gens n'auraient jamais pensé que nous pouvions inhaler des microplastiques, donc les données sont sous-estimées et les résultats sont plus graves", explique Saidul Islam, auteur principal de l'article et professeur à l'Université de technologie de Sydney.

Selon les chercheurs, ces plastiques peuvent se loger dans nos voies respiratoires et y rester au fil du temps. Pourtant, malgré son omniprésence dans l’environnement et dans notre corps, les scientifiques ne comprennent pas pleinement ses impacts à long terme sur notre santé.

Un rapport de 2019 publié dans Environmental Science & Technology a révélé que les Américains consomment chaque année environ 39 000 à 52 000 particules de microplastiques dans la nourriture et l’eau. C’est la taille de deux girafes en un an et la taille de la Tour Eiffel entière en une vie. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, des recherches sur plus de 13 000 produits chimiques associés aux plastiques ont révélé qu'au moins 3 200 d'entre eux se sont révélés dangereux pour la santé humaine. Des expériences en laboratoire ont montré que les microplastiques peuvent endommager les cellules humaines.

Les producteurs de plastique, comme la British Plastics Federation, ont souligné les traités internationaux qui visent à « éliminer, restreindre, réduire ou éliminer » les polluants organiques persistants (POP) de l’environnement afin de protéger la santé humaine. En réponse à un récent rapport de Greenpeace sur les produits chimiques toxiques présents dans les plastiques, BPF a répondu que lutter contre la pollution plastique « est essentiel, mais cela ne peut pas être fait de manière isolée, sans tenir compte de l’impact d’autres problèmes environnementaux mondiaux clés ».

La plupart des études ont tendance à se concentrer uniquement sur l’ingestion de microplastiques, même si nous inhalons également ces plastiques, a déclaré Islam. Son étude est l’une des premières du genre à quantifier la quantité que nous respirons.



« On ignore encore comment cela affecte réellement notre santé respiratoire », explique Islam. On sait que les particules de pollution atmosphérique pénètrent dans l’organisme et provoquent des millions de décès prématurés chaque année – on ne sait pas exactement dans quelle mesure cela est dû aux microplastiques.

Les experts commencent à établir une corrélation entre les microplastiques et l’inflammation pulmonaire, l’essoufflement et un risque plus élevé de cancer du poumon. Les recherches sur les rats suggèrent que lorsque les microplastiques infiltrent les cellules pulmonaires, ils peuvent commencer à perturber la composition cellulaire. Cela suggère que l’exposition aux microplastiques peut également provoquer des lésions pulmonaires chez l’homme.



Des études similaires suggèrent que les plastiques polypropylène – des matériaux rigides que l’on trouve souvent dans les contenants jetables, les pièces automobiles et même les masques utilisés pour empêcher la propagation du coronavirus – endommagent les mitochondries à l’intérieur des cellules, ce qui provoque également une inflammation des poumons.

"Nous avons besoin de plus d'études sur la manière dont le plastique s'incruste dans la surface des poumons, comment il agit sur la surface des poumons, comment sa toxicité augmente avec le temps et comment il crée des maladies", a déclaré Islam, ajoutant que son équipe envisageait d'aborder ces questions dans le futur. futur proche. "Nous commençons seulement à comprendre comment il se transporte dans les voies respiratoires."

Islam a mené des expériences sur trois formes et tailles différentes de microplastiques (sphérique, tétraédrique et cylindrique) (1,6, 2,56 et 5,56 microns). Il a découvert que la forme, la taille et les modes de respiration affectaient la destination des matériaux.

Les sujets de l’étude effectuant une activité physique vigoureuse et respirant fortement ont respiré plus de volume de plastique qu’au repos. Mais une respiration plus lente, associée au sommeil, était associée à des particules plus petites se logeant profondément dans les poumons.

"Habituellement, la plupart des microplastiques plus gros se déposent dans les cavités nasales et la trachée, car la cavité nasale agit comme un filtre", explique Islam. "Lorsque vous respirez lentement, des particules plus petites tombent dans les zones les plus profondes [du système respiratoire]." Islam a ajouté que les nanoparticules de plastique peuvent ensuite se déplacer vers différents organes du corps.



La recherche sur les microplastiques et la santé humaine en est encore à ses débuts, a déclaré Mary Johnson, chercheuse scientifique principale à Harvard T.H. École Chan de santé publique. Mais une chose est claire : chaque étape du cycle de vie du plastique a un impact disproportionné sur les communautés vulnérables.

"En général, les populations vulnérables courent un risque encore plus grand de subir les effets négatifs sur la santé de la production, de l'utilisation et de la dégradation des plastiques", explique Johnson. Elle a cité un rapport des Nations Unies de 2021 sur la pollution mondiale par les plastiques qui détaillait la situation des communautés autochtones.



l'extraction de pétrole, la contamination des réserves d'eau dans les communautés à faible revenu, les problèmes de santé parmi les communautés à prédominance noire vivant à proximité des raffineries de pétrole dans le Sud, entre autres dangers auxquels sont confrontées les communautés à risque. .

Une autre étude publiée plus tôt cette année dans Annals of Global Health a révélé que les travailleurs des combustibles fossiles, les producteurs de plastique et les communautés vivant à proximité des sites de production et d'élimination des plastiques connaissaient des taux plus élevés de certains cancers, de maladies respiratoires et de complications de grossesse et d'accouchement.



Environ 99 % du plastique provient de produits chimiques issus de combustibles fossiles et, tout au long de leur cycle de vie, la production de plastique génère environ 3,4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.



De nombreux cancérogènes humains et perturbateurs endocriniens connus, tels que les produits chimiques dits éternels, sont ajoutés aux plastiques pendant la production pour en améliorer les performances. « Les plastiques sont hautement toxiques », déclare Islam. « Parce que lorsque nous inhalons simplement le plastique, ce n’est pas seulement le plastique, il pourrait aussi contenir des produits chimiques plus toxiques. »



Une version plus longue de cet article est disponible sur Discover Magazine. Nexus Media News est un service d'information à but non lucratif et indépendant sur le plan rédactionnel qui couvre le changement climatique. Suivez-nous @NexusMediaNews.

Republié à partir de Nexus Media News. Par SOFIA QUAGLIA

