Omerta, censure et mystères autour des plaintes visant Ursula von der Leyen

Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 23 mars 2024 – 12:21





Dimanche 17 mars, une enquête de France-Soir a révélé l’information exclusive et historique selon laquelle au moins deux pays, la Pologne et la Hongrie, avaient déposé plainte contre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Dans les faits, les deux pays se sont joints à la plainte déposée le 5 avril 2023 par le lobbyiste Frédéric Baldan auprès du juge d’instruction Frenay à Liège avec les chefs d’accusation suivants usurpation de fonctions et de titre , destruction de documents et prise illégale d’intérêt et corruption .

Le 18 mars 2023, un article complet expliquait l’entrave à la bonne conduite de la justice et l’interférence politique visant à soustraire l’enquête au magistrat Frenay. En effet, l’EPPO (Parquet européen) se serait intéressé à l’affaire au motif que cela pourrait relever de sa compétence qui est normalement limitée aux seules affaires financières (corruption et blanchiment d’argent) qui impactent les finances de l’Union européenne.

Or, ici, usurpation de fonctions et de titre et la destruction de documents ne sont pas des infractions financières, et la corruption et la prise illégale sont dénoncées au détriment de l’Etat Belge, les états de l’Union étant in fine les victimes. L’intervention de l’EPPO aurait ainsi pour but d’empêcher les Etats membres de l’Union européenne de se plaindre des actes de Mme von der Leyen. Un expert en droit européen explique : « si l’EPPO récupère l’affaire, Frédéric Baldan, les autres plaignants et les Etats ne pourront plus être parties et victimes , car cela voudra dire que la seule victime serait l’UE. Cela reviendrait à ce que l’EPPO empêche toute plainte de victimes ».

La suite :



https://www.francesoir.fr/politique-monde/omerta-censure-et-mysteres-autour-des-plaintes-visant-ursula-von-der-leyen