Fabrication du désastre – la préface du Pr Perronne

Le Pr Christian Perronne fait partie des rares experts de réputation mondiale qui ont osé se dresser et s’opposer publiquement à une politique fallacieusement présentée comme « sanitaire », qui aura en réalité été absurde, dommageable et même in fine criminelle.

La préface qu’il a eu la bonté d’écrire pour mon dernier ouvrage (lequel met en lumière les causes « cachées » -et pour cause !- de cette crise) constitue un morceau d’anthologie.

N’hésitez pas à la télécharger (ci-dessous) et à la diffuser largement : il reste plus essentiel et urgent que jamais que ce que décrit Christian Perronne soit porté à la compréhension du plus grand nombre !

Dans la lignée de livres comme « La Fabrique du Consentement », « La Fabrique du Crétin », « La Fabrique du Monstre » et d’autres, cet ouvrage « La Fabrication du Désastre », remarquablement documenté, fera date. Jean-Dominique Michel, qui fut et qui reste un des pionniers de la résistance à la folie covidesque est anthropologue, mais aussi philosophe, et nous fait découvrir le philanthrocapitalisme.

L’ère industrielle qui a permis la fabrication de machines diverses et variées, d’armes terrifiantes, de tonnes de produits chimiques et de biens de consommation, a aussi engendré la fabrication d’outils redoutables de manipulation des masses, de contrôle de l’information, d’asservissement des populations, de génocides, de racket organisé des états, appelé pudiquement « dette », pour enrichir quelques familles qui veulent obtenir le contrôle total de la planète. Cette prise de pouvoir et ce marché colossal ne peuvent s’établir que sur l’entretien permanent du carnaval de la peur. Ainsi ces puissants qui nous dirigent ont appris à développer la fabrique non seulement de la peur, mais aussi de la terreur.





