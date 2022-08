La campagne de vaccination massive pendant la période covid ne change rien à la catastrophe de santé publique en cours aux États-Unis

La mortalité excédentaire pendant la période covid aux États-Unis représente 1,27 million de décès. Celle-ci n’est pas liée à l’âge de la population mais corrélée à des facteurs socio-économiques tels que la pauvreté, le revenu médian des ménages, l’obésité, l’invalidité ou les pensions d’invalidité. La distribution en âge de cette surmortalité est incompatible avec une mortalité de maladies virales respiratoires, et selon l’hypothèse la plus probable résulte des mesures institutionnelles, politiques et médicales consécutives à la déclaration de pandémie par l’OMS le 11 mars 2020.

Les auteurs proposent le modèle que les conditions sociétales et économiques imposées par les gouvernements durant la période covid ont généré un important stress psychologique chronique et un isolement social sans précédent qui ont affaibli le système immunitaire des citoyens américains les plus vulnérables (pauvres, obèses, invalides, personnes souffrant de troubles mentaux…), augmentant fortement leur risque de succomber à une épidémie de pneumonie bactérienne de grande ampleur non traitée aux États-Unis.Au vu des résultats de leur étude, les auteurs appellent à une enquête médico-légale transparente, indépendante et responsable sur les décès de la période covid aux États-Unis, dans le but de prévenir toute catastrophe de santé publique similaire à l’avenir.