La vaccination contre le Sars-CoV-2 favorise-t-elle le développement du cancer ?

FranceSoir Publié le 10 août 2022 – 19:30

Au début de l’épidémie de coronavirus, les retards de diagnostics et de soins ont eu des conséquences dramatiques sur la pathologie du cancer. De l’aveu même du Dr Hans Kluge, directeur de l’OMS pour l'Europe, « l a façon dont la pandémie retarde les soins aux personnes atteintes de cancer et crée des retards accumulés dans les services de santé, est une interaction mortelle » . Aujourd’hui, c’est la vaccination qui préoccupe certains médecins et biologistes. En effet, depuis plusieurs mois, plusieurs scientifiques tirent la sonnette d’alarme et mettent en garde contre les effets secondaires induits par ces thérapies géniques.

Les anomalies découvertes par le Dr Ute Kruger, anatomo-pathologiste

Experte dans le diagnostic du cancer du sein, le Dr Ute Kruger qui a occupé des fonctions très importantes en qualité de chef du service de pathologie à Växjö (Suède), exerce actuellement à l’hôpital de Kalmar, qui est en lien avec le département d’oncologie de l’université de Lund en Suède. Son travail d’anatomo-cyto-pathologiste – un nom souvent jugé trop compliqué et remplacé par le mot d’anapath et ou de pathogiste - consiste à établir un diagnostic de maladie à partir de prélèvements de cellules (frottis) ou de tissus (biopsies) dont elle analyse la structure microscopique des cellules qui les composent. Forte d’une longue expérience dans ce domaine, Ute Kruger est également médecin légiste, puisqu’elle réalise des autopsies.

Le 26 juillet 2022, interviewée par l’organisation Doctors For Covids Ethics , elle fait part des modifications qu’elle a constatées depuis 2021 dans les échantillons de tissus tumoraux dont les caractères histologiques et macroscopiques sont malins et en détaille les évolutions.