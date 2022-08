La fondation Carnegie, chaînon manquant entre la CIA et la propagande occidentale

Eric Verhaeghe 10 août 2022 – Le courrier des stratèges

Lors du dernier sommet du G7, fin juin 2022, les dirigeants occidentaux ont confié au Canada et à la Carnegie Endowment for International Peace le soin de combattre la propagande russe sur la question ukrainienne. Ce recours à une fondation américaine de droit privé pour conduire une mission politiquement aussi sensible étonne. Il s'explique simplement par les liens privilégiés que cette officine entretient avec la CIA et avec le Deep State américain, lequel a trouvé ici un moyen commode de mettre les médias occidentaux sous tutelle.

Ce n’est évidemment pas commun de lire, dans une déclaration finale du G7 (même si cette mention vient à la fin d’un long communiqué qui évoque de nombreux autres sujets ), que les pays occidentaux les plus puissants s’en remettent à une fondation américaine privée pour défendre leur vision du monde face à la propagande russe qui envahirait les réseaux sociaux et travaillerait l’opinion publique en profondeur. On peut se demander pourquoi une mission aussi sensible donne lieu à cette décision :

Nous nous félicitons de la réponse immédiate du mécanisme de réaction rapide du G7 et de sa collaboration avec la Dotation Carnegie pour la paix internationale pour créer un réseau multipartite de crise comprenant les États du G7, les plateformes des réseaux sociaux et la société civile afin de préserver l’intégrité de l’environnement ukrainien de l’information face à la guerre de l’information inédite que mène la Russie. Dans cette optique, nous continuerons de développer le mécanisme de réaction rapide du G7 en mettant davantage l’accent sur les menaces hybrides et nous renforcerons sa capacité à réagir face aux ingérences étrangères, y compris au niveau infra-étatique.