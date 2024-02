JPMorgan Chase et BlackRock se retirent de l'alliance climatique massive de l'ONU par une décision étonnante

JPMorgan Chase affirme que ses efforts internes en matière de développement durable sont suffisants pour lutter contre le réchauffement climatique

Thomas Catenacci – Le 15 février 2024

JPMorgan Chase et les investisseurs institutionnels BlackRock et State Street Global Advisors (SSGA) ont annoncé jeudi qu'ils se retiraient ou, dans le cas de BlackRock, réduisaient considérablement leur participation à une alliance climatique massive des Nations Unies formée pour lutter contre le réchauffement climatique par le biais d'accords de durabilité des entreprises.

Dans un communiqué, la société JPMorgan Chase, basée à New York, a expliqué qu'elle quitterait le groupe d'investisseurs dit Climate Action 100+ en raison de l'expansion de son équipe interne en matière de développement durable et de la mise en place de son cadre de gestion des risques climatiques au cours des dernières années. BlackRock et State Street, qui gèrent tous deux des milliards de dollars d'actifs, ont déclaré que les initiatives climatiques de l'alliance étaient allées trop loin, exprimant également leurs inquiétudes quant à d'éventuels problèmes juridiques.

Ces annonces étonnantes surviennent alors que les plus grandes institutions financières aux États-Unis et dans le monde font face à une vague de pression de la part des défenseurs des consommateurs et des États républicains concernant leurs priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

"La société a constitué une équipe de 40 professionnels dédiés à l'investissement durable, y compris des spécialistes de la gestion des investissements qui s'appuient également sur l'une des plus grandes équipes de recherche côté acheteur du secteur", a déclaré la banque dans un communiqué partagé avec FOX Business. "Compte tenu de ces atouts et de l'évolution de ses propres capacités de gestion, JPMAM (JP Morgan Asset Management) a décidé de ne plus participer aux engagements Climate Action 100+."





BlackRock, quant à lui, a retiré ses activités américaines du Climate Action 100+, transférant son implication dans l'alliance vers la plus petite entité internationale de BlackRock où une majorité de clients poursuivent des objectifs de décarbonation, a rapporté jeudi le Financial Times pour la première fois. Un porte-parole de BlackRock a confirmé à FOX Business que cette décision avait été prise au cours des dernières semaines.

Et State Street a déclaré que sa sortie de l'alliance était due au fait que les engagements de la « phase 2 » de Climate Action 100+ étaient en conflit avec les politiques d'investissement internes de l'entreprise.





"SSGA a conclu que les exigences renforcées de la phase 2 de Climate Action 100+ pour les signataires ne sont pas cohérentes avec notre approche indépendante du vote par procuration et de l'engagement des sociétés de portefeuille", a déclaré State Street dans un communiqué, selon le Financial Times.





Climate Action 100+ a été officiellement créé en décembre 2017 à l'ONU dans le but d'aligner les plus grands financiers du secteur privé au monde en faveur des producteurs de gaz à effet de serre. Depuis sa création, l’association s’est élargie pour inclure plus de 700 institutions financières qui sont collectivement responsables d’un montant stupéfiant de 68 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Le groupe – qui est supervisé par un comité directeur non gouvernemental composé de militants ESG – appelle ses membres à impliquer les entreprises dans « l'amélioration de la gouvernance en matière de changement climatique », la réduction des émissions de carbone et le renforcement des politiques de divulgation financière liées au climat. Ses actions visent largement les investissements bénéficiant à l’industrie pétrolière et gazière, tout en stimulant les stratégies d’investissement dans les énergies vertes.

La stratégie « phase 2 » de Climate Action 100+, qui devait être mise en œuvre plus tard cette année, appelle les investisseurs membres à s'engager activement auprès des entreprises pour réduire leur empreinte carbone.

"Plus de 700 investisseurs se sont engagés à gérer le risque climatique et à préserver la valeur actionnariale grâce à leur participation à l'initiative", a déclaré jeudi un porte-parole de Climate Action 100+ à FOX Business. « Depuis sa création, Climate Action 100+ a connu une croissance remarquable – et cela n'a fait que se poursuivre. »

"L'initiative est récemment entrée dans sa deuxième phase, qui offre aux investisseurs signataires davantage de moyens de participer", a poursuivi le porte-parole. " Rien qu'à l'automne dernier, plus de 60 nouveaux signataires nous ont rejoint, et nous prévoyons que l'intérêt continuera de croître. "

Climate Action 100+, en plus d'autres alliances mondiales pour le climat et de réseaux d'investisseurs, a suscité la colère des États républicains et des législateurs qui ont fait valoir que leurs activités pourraient empiéter sur l'élaboration des politiques gouvernementales. Ils ont également averti que ces associations nuisaient aux sociétés énergétiques nationales qui emploient des milliers d’Américains et garantissent des prix à la consommation bas.

En juin, Jim Jordan, président du pouvoir judiciaire de la Chambre des représentants de l'Ohio, a assigné à comparaître Ceres, une organisation de défense à but non lucratif qui aide à superviser Climate Action 100+, alléguant que le groupe pourrait faciliter la collusion par le biais de ses initiatives axées sur le climat, en violation des lois américaines.





"Les décisions prises aujourd'hui par JPMorgan et State Street sont de grandes victoires pour la liberté et l'économie américaine, et nous espérons que davantage d'institutions financières emboîteront le pas en abandonnant les actions ESG collusoires", a écrit Jordan jeudi dans un article sur les réseaux sociaux sur X.





De plus, les procureurs généraux des États, les responsables financiers et les commissaires à l'agriculture se sont regroupés ces derniers mois pour menacer de poursuites judiciaires liées à l'implication des banques dans des alliances climatiques.

"Le départ de JPMorgan, State Street et BlackRock est un pas nécessaire dans la bonne direction, mais les consommateurs devraient attendre pour faire à nouveau confiance à ces sociétés", a déclaré Will Hild, directeur exécutif de Consumers Research. "En quittant le cartel climatique Climate Action 100+, ils signalent que les actions de millions de consommateurs et de dizaines d'élus ont un effet."

"Ces sociétés de gestion d'actifs ont clairement peur de la mauvaise presse et des poursuites judiciaires engagées contre leur campagne destructrice de zéro net", a ajouté Hild.





https://www.foxbusiness.com/politics/jpmorgan-chase-drops-out-of-massive-un-climate-alliance-in-stunning-move