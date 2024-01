Mégabassines : un an de prison avec sursis pour le porte-parole du collectif « Bassines non merci »

17 janvier 2024 Maïa Courtois



Neuf militants étaient jugés à Niort pour l’organisation et leur participation aux manifestations du 29 octobre 2022 et du 25 mars 2023 à Sainte-Soline, un chantier emblématique de la contestation des mégabassines.

Le tribunal de Niort a rendu sa décision ce mercredi matin dans le procès des opposants aux mégabassines. Et celle-ci confirme la criminalisation des actions écologistes en suivant les réquisitions du parquet et en prononçant des peines de prison pour trois des neuf militants et des amendes pour les six autres. Ainsi, Julien Le Guet, le porte-parole du collectif « Bassines non merci » est condamné à un an de prison avec sursis, assorti d’une interdiction de paraître à Sainte-Soline pendant trois ans. Deux militants des Soulèvements de la terre écopent respectivement de neuf et six mois de prison avec sursis et de l’interdiction de venir dans le département des Deux-Sèvres pendant trois ans. Les six autres, parmi lesquels des militants de la Confédération Paysanne, de la CGT et de Solidaires devront s’acquitter d’amende allant de 500 à 1000 euros chacun.





