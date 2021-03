Le Texas devient le plus grand État américain à supprimer l’obligation de port du masque

Le Texas supprime l’obligation de port du masque COVID-19 qui avait été imposé l'été dernier mais n'a été que légèrement appliqué

PAUL J. WEBER Associated Press

2 mars 2021, 22:40

AUSTIN, Texas -- Le Texas lève l’obligation du port du masque, a déclaré mardi le gouverneur Greg Abbott, ce qui en fait le plus grand Etat à mettre fin à un ordre destiné à prévenir la propagation du coronavirus qui a tué plus de 42.000 Texans.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a fait l'objet de critiques soutenues de la part de son parti au sujet du masque obligatoire à l'échelle de l'État, qui a été imposé il y a huit mois, ainsi que d'autres restrictions sur les entreprises que le Texas supprimera également la semaine prochaine.

L'ordonnance sur les masques n'a été que très peu appliquée, même pendant les pires flambées de la pandémie.

L'État est en train de supprimer les limites sur le nombre de dîners ou de clients autorisés dans les entreprises, a déclaré M. Abbott lors d'une conférence de presse dans un restaurant de Lubbock. Il a déclaré que les nouvelles règles entreraient en vigueur le 10 mars, déclenchant une vague d'alarme de la part des maires et des dirigeants des grandes villes le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où le virus est particulièrement répandu.

"La suppression de l’obligation à l'échelle de l'État ne met pas fin à la responsabilité personnelle", a déclaré M. Abbott, s'exprimant depuis la salle à manger bondée où beaucoup de personnes autour de lui ne portaient pas de masque.

"C'est juste que maintenant, les obligations imposées par l'État ne sont plus nécessaires", a-t-il déclaré.

Cette semaine, les responsables fédéraux de la santé ont averti les États de ne pas baisser leur garde, avertissant que la pandémie est loin d'être terminée.

Pourtant, les gouverneurs de tous les États-Unis assouplissent les restrictions concernant les coronavirus. Comme le reste du pays, le Texas a vu le nombre de cas et de décès chuter. Les hospitalisations sont à leur plus bas niveau depuis octobre, et la moyenne mobile de sept jours des tests positifs a chuté à environ 7 600 cas, contre plus de 10 000 à la mi-février.

Seuls la Californie et New York ont signalé plus de décès dus au COVID-19 que le Texas.

"Absolument insouciant", a déclaré le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate, sur un tweet en réponse à l'annonce d'Abbott.

Le Texas supprime les restrictions juste avant les vacances de printemps, ce qui, selon les experts de la santé, pourrait entraîner une plus grande propagation lors des voyages.

"Le fait que les choses aillent dans la bonne direction ne signifie pas que nous avons réussi à éradiquer le risque", a déclaré le Dr Lauren Ancel Meyers, professeur de biologie intégrée et directrice du consortium de modélisation COVID-19 de l'Université du Texas.

Elle a ajouté que le récent gel meurtrier de l'hiver au Texas, qui a laissé des millions de personnes sans électricité - obligeant les familles à s'abriter à proximité d'autres personnes encore en chaleur - pourrait amplifier la transmission du virus dans les semaines à venir, bien qu'il soit encore trop tôt pour le dire. Les masques, a-t-elle déclaré, sont l'une des stratégies les plus efficaces pour freiner la propagation.

La juge Lina Hidalgo, du comté de Harris, a qualifié cette annonce de "vœu pieux" et a déclaré que les pics d'hospitalisation ont suivi les précédents reculs des règles COVID-19.

"Au pire, c'est une tentative cynique de distraire les Texans des défaillances de la surveillance de l'Etat sur notre réseau électrique", a déclaré Lina Hidalgo, une démocrate.

Au début de la pandémie, Abbott a dépouillé les fonctionnaires locaux de leur pouvoir de mettre en œuvre des restrictions plus strictes de COVID-19, mais il affirme maintenant que les comtés peuvent imposer des "stratégies d'atténuation" si les hospitalisations dues au virus dépassent 15 % de la capacité totale des hôpitaux de leur région. Toutefois, Abbott a interdit aux fonctionnaires locaux d'imposer des sanctions pour ne pas se couvrir le visage.

Les détaillants et autres entreprises seront toujours autorisés à imposer des limites de capacité et d'autres restrictions de leur propre chef.

Abbott a imposé l'obligation de porter un masque dans tout l'État en juillet, lors d'une vague estivale meurtrière. Mais l'application de la loi a été, au mieux, irrégulière, et certains shérifs ont refusé de contrôler les restrictions. Et alors que la pandémie s'éternisait, Abbott a exclu un retour aux règles strictes de la COVID-19, arguant que les mesures de confinement ne fonctionnent pas.

Au plan politique, les restrictions ont accru les tensions entre Abbott et son propre parti, le chef du GOP du Texas ayant, à un moment donné, mené une manifestation devant le palais du gouverneur. Pendant ce temps, les maires des plus grandes villes du Texas ont fait valoir qu'Abbott n'en faisait pas assez.

La majeure partie du pays a vécu sous l’obligation de port du masque pendant la pandémie, au moins 37 États exigeant, dans une certaine mesure, que les visages soient couverts. Mais ces obligations sont de plus en plus souvent ignorées : Le Dakota du Nord, le Montana et l'Iowa ont également levé les obligation de port du masque ces dernières semaines.

Au Texas, ce n'est que la semaine dernière que les restrictions d'urgence imposées aux restaurants et aux entreprises ont été assouplies dans la vallée du Rio Grande, qui a été balayée par le virus comme peu d'autres endroits en Amérique.

"J'apprécie le désir du gouverneur Abbott de revenir à la normale, mais je reste préoccupé par le fait que, au moins dans le comté d'Hidalgo, nous pourrions agir trop rapidement", a déclaré le juge Richard Cortez du comté d'Hidalgo.

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/texas-biggest-us-state-lift-covid-19-mask-76208428