Lettre ouverte de Geert Vanden Boosche

Lettre ouverte du 6 mars 2021 de Geert Vanden Bossche, DMV, PhD

https://covexit.com/un-expert-sonne-lalarme-sur-les-risques-de-la-vaccination-de-masse/



Je suis tout sauf un anti-vaccin. En tant que scientifique, je n'ai pas l'habitude de faire appel à une plateforme de ce type pour prendre position sur des sujets liés aux vaccins. En tant que virologue et expert en vaccins, je ne fais exception que lorsque les autorités sanitaires autorisent l'administration de vaccins d'une manière qui menace la santé publique, et plus particulièrement lorsque les preuves scientifiques sont ignorées. La situation actuelle, extrêmement critique, m'oblige à diffuser cet appel d'urgence. L'ampleur sans précédent de l'intervention humaine dans la pandémie de Covid-19 risquant désormais d'entraîner une catastrophe mondiale sans équivalent, cet appel ne saurait être assez fort et vigoureux.



Comme je l'ai dit, je ne suis pas contre la vaccination. Au contraire, je peux vous assurer que chacun des vaccins actuels a été conçu, développé et fabriqué par des scientifiques brillants et compétents. Cependant, ce type de vaccin prophylactique est totalement inapproprié, et même très dangereux, lorsqu'il est utilisé dans des campagnes de vaccination de masse lors d'une pandémie virale. Les virologues, les scientifiques et les cliniciens sont aveuglés par les effets positifs à court terme chez les patients individuels mais ne semblent pas se soucier des conséquences désastreuses pour la santé mondiale. À moins que l'on ne me prouve scientifiquement que j'ai tort, il est difficile de comprendre comment les interventions humaines actuelles empêcheront les variants en circulation de se transformer en monstres sauvages.



Dans une course contre la montre, je suis en train de terminer mon manuscrit scientifique, dont la publication risque malheureusement d'arriver trop tard compte tenu de la menace toujours plus grande que représentent les variants hautement infectieux qui se propagent rapidement. C'est pourquoi j'ai décidé de publier d'ores et déjà sur LinkedIn un résumé de mes conclusions ainsi que mon discours d'ouverture lors du récent Sommet sur les vaccins dans l'Ohio. Lundi dernier, j'ai présenté aux organisations internationales de santé, dont l'OMS, mon analyse de la pandémie actuelle, fondée sur des connaissances scientifiques de la biologie immunitaire de Covid-19. Compte tenu du niveau d'urgence, je les ai exhortées à tenir compte de mes préoccupations et à lancer un débat sur les conséquences néfastes d'une nouvelle « fuite immunitaire virale ». Pour ceux qui ne sont pas des experts dans ce domaine, je joins ci-dessous une version plus accessible et compréhensible de la science qui se cache derrière ce phénomène insidieux.



Bien qu'il n'y ait pas de temps à perdre, je n'ai reçu aucune réaction jusqu'à présent. Les experts et les politiciens sont restés silencieux, tout en étant manifestement désireux de parler d'assouplissement des règles de prévention des infections et de « liberté printanière ». Mes déclarations ne reposent sur rien d'autre que la science. Elles ne peuvent être contredites que par la science. Alors que l'on peut à peine faire des déclarations scientifiques incorrectes sans être critiqué par ses pairs, il semble que l'élite des scientifiques qui conseillent actuellement nos dirigeants mondiaux préfère rester silencieuse. Des preuves scientifiques suffisantes ont été mises sur la table. Malheureusement, ceux qui ont le pouvoir d'agir n'y ont pas prêté attention. Combien de temps peut-on ignorer le problème alors qu'il existe actuellement des preuves massives que la fuite immunitaire virale menace désormais l'humanité ? Nous pouvons difficilement dire que nous ne savions pas - ou que nous n'avons pas été avertis.



Dans cette lettre angoissante, je mets en jeu toute ma réputation et ma crédibilité. J'attends de vous, gardiens de l'humanité, au moins la même chose. C'est de la plus haute urgence. Ouvrez le débat. Par tous les moyens : inversez le cours des choses !



Pourquoi la vaccination de masse en pleine pandémie crée un monstre irrépressible ?



LA question clé est la suivante : pourquoi personne ne semble se soucier de la fuite immunitaire virale ? Je vais essayer de l'expliquer à l'aide d'un phénomène plus facile à comprendre : La résistance aux antimicrobiens. On peut facilement extrapoler ce fléau à la résistance à nos propres "antibiotiques antiviraux". En effet, les anticorps (AC) produits par notre propre système immunitaire peuvent être considérés comme des antibiotiques antiviraux fabriqués par nous-mêmes, qu'ils fassent partie de notre système immunitaire inné (AC dits "naturels") ou qu'ils soient produits en réponse à des agents pathogènes spécifiques (AC dits "acquis"). Les AC naturels ne sont pas spécifiques à un germe, alors que les AC acquis sont spécifiquement dirigés contre l'agent pathogène envahissant. À la naissance, notre système immunitaire inné est "inexpérimenté" mais bien établi. Il nous protège contre une multitude d'agents pathogènes, empêchant ainsi ces derniers de provoquer des maladies. Comme le système immunitaire inné ne peut pas se souvenir des agents pathogènes qu'il a rencontrés (l'immunité innée n'a pas de « mémoire immunologique »), nous ne pouvons continuer à compter sur lui que si nous l'entraînons suffisamment. L'entraînement se fait par une exposition régulière à une myriade d'agents environnementaux, y compris des agents pathogènes. Cependant, en vieillissant, nous sommes de plus en plus confrontés à des situations où notre immunité innée (souvent appelée "première ligne de défense immunitaire") n'est pas assez forte pour arrêter l'agent pathogène à la porte d'entrée (principalement les barrières muqueuses comme l'épithélium respiratoire ou intestinal).



Lorsque cela se produit, le système immunitaire doit faire appel à des combattants plus spécialisés de notre système immunitaire (c'est-à-dire les anticorps et les lymphocytes T spécifiques de l'antigène) pour combattre l'agent pathogène. Ainsi, en grandissant, nous développons de plus en plus une immunité spécifique à l'agent pathogène, y compris des AC hautement spécifiques. Comme ces derniers ont une affinité plus forte pour l'agent pathogène (par exemple, le virus) et peuvent atteindre des concentrations élevées, ils peuvent assez facilement supplanter nos AC naturels pour se lier à l'agent pathogène/au virus. C'est précisément ce type d'AC hautement spécifiques et à haute affinité que les vaccins Covid-19 actuels induisent. Bien sûr, le noble objectif de ces AC est de nous protéger contre le Covid-19. Alors, pourquoi l'utilisation de ces vaccins pour lutter contre le Covid-19 devrait-elle susciter de grandes inquiétudes ?



Eh bien, à l'instar des règles qui s'appliquent aux antibiotiques antimicrobiens classiques, il est primordial que nos "antibiotiques antiviraux" soient disponibles en concentration suffisante et adaptés aux caractéristiques spécifiques de notre ennemi. C'est pourquoi, en cas de maladie bactérienne, il est essentiel non seulement de choisir le bon type d'antibiotique (sur la base des résultats d'un antibiogramme), mais aussi de prendre l'antibiotique pendant une durée suffisante (conformément à la prescription). Si l'on ne respecte pas ces exigences, on risque de donner aux microbes une chance de survivre et donc de faire progresser la maladie.

Un mécanisme très similaire peut également s'appliquer aux virus, en particulier aux virus qui peuvent facilement et rapidement muter (ce qui est, par exemple, le cas des coronavirus) ; lorsque la pression exercée par la défense immunitaire de l'armée (lire : de la population) commence à menacer la réplication et la transmission du virus, celui-ci prend une autre enveloppe afin de ne plus être facilement reconnu et, donc, attaqué par le système immunitaire de l'hôte. Le virus est maintenant capable d'échapper à l'immunité (ce que l'on appelle " la fuite immunitaire »).

Toutefois, le virus ne peut recourir à cette stratégie que s'il dispose encore d'un espace suffisant pour se répliquer. Contrairement à la majorité des bactéries, les virus doivent compter sur des cellules hôtes vivantes pour se répliquer. C'est pourquoi l'apparition de « mutants d'échappement » n'est pas trop inquiétante tant que la probabilité que ces variants trouvent rapidement un autre hôte est assez faible. Toutefois, ce n'est pas le cas lors d'une pandémie virale ! Lors d'une pandémie, le virus se propage dans le monde entier et de nombreux sujets excrètent et transmettent le virus (y compris les "porteurs" asymptomatiques). Plus la charge virale est élevée, plus la probabilité que le virus tombe sur des sujets qui n'ont pas encore été infectés ou qui ont été infectés mais n'ont pas développé de symptômes est grande. À moins qu'ils ne soient suffisamment protégés par leur défense immunitaire innée (par des AC naturels), ils attraperont la maladie du Covid-19 car ils ne peuvent pas compter sur d'autres AC, c'est-à-dire acquis. Il a été abondamment rapporté, en effet, que l'augmentation des AC spécifiques de S (spike) chez les personnes infectées symptomatiquement est plutôt limitée et de courte durée. En outre, ces AC n'ont pas atteint leur pleine maturité. La combinaison de l'infection virale sur un fond de maturité et de concentration sous-optimales des AC permet au virus de sélectionner des mutations lui permettant d'échapper à la pression immunitaire. La sélection de ces mutations se produit de préférence dans la protéine S, car c'est la protéine virale qui est responsable de l'infectiosité virale. Comme les mutations sélectionnées confèrent au virus une capacité infectieuse accrue, il devient alors beaucoup plus facile pour le virus de provoquer une maladie grave chez les sujets infectés. Plus le nombre de personnes développant une maladie symptomatique est élevé, plus le virus peut assurer sa propagation et sa perpétuation (les personnes atteintes d'une maladie grave excrèteront plus de virus et pendant plus longtemps que les sujets infectés asymptomatiques). Malheureusement, l'augmentation éphémère des AC spécifiques de S suffit à contourner les AC innés/naturels des gens. Ceux-ci sont mis hors d'état de nuire car leur affinité pour S est inférieure à l'affinité des AC spécifiques de S.

Cela signifie qu'avec un taux d'infection croissant dans la population, le nombre de sujets qui sont infectés alors qu'ils connaissent une augmentation momentanée de l'AC spécifique de S va augmenter de façon constante. Par conséquent, le nombre de sujets qui sont infectés tout en subissant une diminution momentanée de leur immunité innée va augmenter. Par conséquent, un nombre sans cesse croissant de sujets deviendra plus susceptible de contracter une maladie grave au lieu de ne présenter que des symptômes légers (c'est-à-dire limités aux voies respiratoires supérieures) ou aucun symptôme. Au cours d'une pandémie, ce sont surtout les jeunes qui seront touchés par cette évolution, car leurs AC naturels ne sont pas encore largement supprimés par une panoplie d'AC "acquis", spécifiques à l'antigène. Les AC naturels, et l'immunité naturelle en général, jouent un rôle essentiel dans notre protection contre les agents pathogènes, car il constituent notre première ligne de défense immunitaire.



Contrairement à l'immunité acquise, les réponses immunitaires innées protègent contre un large spectre d'agents pathogènes (ne compromettez donc pas ou ne sacrifiez pas votre défense immunitaire innée !) Étant donné que les cellules de l'immunité naturelle AC et innée reconnaissent un spectre diversifié d'agents étrangers (c'est-à-dire non-soi) (dont seuls certains ont un potentiel pathogène), il est important, en effet, de le maintenir suffisamment exposé aux défis environnementaux. En maintenant le système immunitaire inné (qui, malheureusement, n'a pas de mémoire !) ENTRAÎNÉ, nous pouvons beaucoup plus facilement résister aux germes qui ont un réel potentiel pathogène. Par exemple, il a été rapporté et scientifiquement prouvé que l'exposition à d'autres Coronavirus, tout à fait inoffensifs, à l'origine d'un "rhume", peut fournir une protection, bien que de courte durée, contre le Covid-19 et ses fidèles acolytes (c'est-à-dire les variants les plus infectieux).



La suppression de l'immunité innée, en particulier dans les groupes d'âge les plus jeunes, peut donc devenir très problématique. Il ne fait aucun doute que le manque d'exposition dû aux mesures de confinement rigoureuses mises en œuvre dès le début de la pandémie n'a pas été bénéfique pour stimuler le système immunitaire inné des gens. Comme si cela ne compromettait pas déjà fortement les défenses immunitaires innées de ce segment de la population, une autre force entre en jeu qui va considérablement augmenter les taux de morbidité et de mortalité dans les groupes d'âge les plus jeunes : la VACCINATION DE MASSE des PERSONNES ÂGÉES.

Plus le groupe d'âge le plus âgé sera vacciné et donc protégé, plus le virus sera contraint de continuer à provoquer des maladies dans les groupes d'âge plus jeunes. Cela ne sera possible qu'à condition qu'il s'échappe vers les AC spécifiques S qui sont momentanément élevés chez les sujets infectés précédemment asymptomatiques. Si le virus y parvient, il peut profiter de l'immunité innée (momentanément) supprimée, provoquant ainsi la maladie chez un nombre croissant de ces sujets et assurant sa propre propagation. La sélection de mutations ciblées dans la protéine S est donc la voie à suivre pour que le virus augmente son pouvoir infectieux chez les candidats qui sont susceptibles de contracter la maladie en raison d'une faiblesse passagère de leur défense immunitaire innée.



Mais entre-temps, nous sommes également confrontés à un énorme problème chez les personnes vaccinées, car elles sont de plus en plus souvent confrontées à des variants infectieux présentant un type de protéine S de plus en plus différent de l'édition S comprise dans le vaccin (cette dernière édition provient de la souche originale, beaucoup moins infectieuse, du début de la pandémie). Plus il y a de variants infectieux (c'est-à-dire résultant du blocage de l'accès du virus au segment vacciné de la population), moins l'AC vaccinal protégera. Dès à présent, l'absence de protection entraîne l'excrétion et la transmission virales chez les personnes vaccinées qui sont exposées à ces souches plus infectieuses (qui, soit dit en passant, dominent de plus en plus le domaine). C'est ainsi que nous transformons actuellement les vaccinés en porteurs asymptomatiques excrétant des variants infectieux.



À un moment donné, dans un avenir probablement très proche, il deviendra plus rentable (en termes de « retour sur investissement de la sélection ») pour le virus d'ajouter quelques mutations supplémentaires (peut-être juste une ou deux) à la protéine S des variants viraux (déjà dotée de multiples mutations améliorant l'infectiosité) afin de renforcer encore sa liaison au récepteur (ACE-2) exprimé à la surface des cellules épithéliales permissives. Cela permettra au nouveau variant de rivaliser avec les AC vaccinaux pour la liaison au récepteur de l'ECA. En d'autres termes, à ce stade, il suffirait de quelques mutations ciblées supplémentaires dans le domaine de liaison au récepteur viral pour que le virus résiste totalement aux AC anti-Covid-19 spécifiques de S, que ces dernières soient induites par le vaccin ou par une infection naturelle. À ce stade, le virus aura en effet réussi à accéder à un énorme réservoir de sujets qui sont maintenant très sensibles à la maladie, car leurs anticorps spécifiques S sont devenus inutiles en termes de protection, mais parviennent encore à supprimer durablement leur immunité innée (c'est-à-dire que l'infection naturelle, et surtout la vaccination, provoquent des titres d'anticorps spécifiques relativement durables). Le réservoir sensible comprend à la fois les personnes vaccinées et celles qui ont conservé des anticorps spécifiques suffisants en raison d'une maladie antérieure de type Covid-19.)





Donc, MISSION ACCOMPLIE pour le Covid-19 mais une SITUATION DÉSASTREUSE pour tous les sujets vaccinés et les personnes séropositives pour le Covid-19 car ils ont maintenant perdu leur défense immunitaire acquise et innée contre le Covid-19 (alors que des souches hautement infectieuses circulent !). C'est « un petit pas pour le virus, une catastrophe géante pour l'humanité », c'est-à-dire que nous aurons attisé le virus dans la jeune population à un niveau tel qu'il ne faudra plus que peu d'efforts pour que le Covid-19 se transforme en un virus hautement infectieux qui ignore complètement la branche innée de notre système immunitaire ainsi que la branche adaptative/acquise (que l'AC acquis résulte d'une vaccination ou d'une infection naturelle). L'effort pour le virus devient aujourd'hui encore plus négligeable étant donné que de nombreux vaccinés sont maintenant exposés à des variants viraux hautement infectieux alors qu'ils n'ont reçu qu'une seule injection du vaccin. Ils sont donc dotés d'AC qui n'ont pas encore acquis une fonctionnalité optimale. Il n'est pas nécessaire d'expliquer que cela va simplement renforcer l'échappement immunitaire. En gros, nous serons très bientôt confrontés à un virus super-infectieux qui résiste complètement à notre mécanisme de défense le plus précieux : Le système immunitaire humain.

Compte tenu de tout ce qui précède, il devient de plus en plus difficile d'imaginer comment les conséquences de l'intervention humaine extensive et erronée dans cette pandémie ne vont pas anéantir une grande partie de notre population humaine. On ne peut imaginer que très peu d'autres stratégies permettant d'atteindre le même niveau d'efficacité pour transformer un virus relativement inoffensif en une arme biologique de destruction massive.

Il convient également de mentionner que les mutations de la protéine S (c'est-à-dire exactement la même protéine qui est soumise à la sélection des mutations d'échappement) sont connues pour permettre aux Coronavirus de franchir les barrières des espèces. En d'autres termes, le risque que la fuite immunitaire induite par le vaccin permette au virus de sauter vers d'autres espèces animales, notamment les élevages industriels (par exemple, les élevages de porcs et de volailles), n'est pas négligeable. Ces espèces sont déjà connues pour héberger plusieurs Coronavirus différents et sont généralement hébergées dans des exploitations à forte densité de peuplement. Comme dans le cas du virus de la grippe, ces espèces pourraient donc servir de réservoir supplémentaire pour le virus SRAS-COVID-2.

Les agents pathogènes ayant évolué conjointement avec le système immunitaire de l'hôte, les pandémies naturelles d'infections virales aiguës auto-limitatives ont été conçues de manière à ce que le nombre de victimes humaines ne soit pas supérieur à ce qui est strictement nécessaire. En raison de l'intervention humaine, le cours de cette pandémie a été profondément perturbé dès le début. Des mesures généralisées et rigoureuses de prévention des infections, combinées à des campagnes de vaccination de masse utilisant des vaccins inadéquats, conduiront sans aucun doute à une situation où la pandémie deviendra de plus en plus "incontrôlable".

Paradoxalement, la seule intervention qui pourrait offrir une perspective pour mettre fin à cette pandémie (autre que de la laisser suivre son cours désastreux) est ...LA VACCINATION. Bien sûr, le type de vaccins à utiliser serait complètement différent des vaccins conventionnels en ce sens qu'ils n'induisent pas les suspects habituels, c'est-à-dire les cellules B et T, mais les cellules NK ( natural killer). Il existe, en effet, des preuves scientifiques irréfutables que ces cellules jouent un rôle clé pour faciliter l'élimination complète du Covid-19 à un stade précoce de l'infection chez les sujets infectés symptomatiquement. Les cellules NK font partie du bras cellulaire de notre système immunitaire inné et, comme les AC naturels, elles sont capables de reconnaître et d'attaquer un spectre large et diversifié d'agents pathogènes. Il existe des arguments scientifiques solides pour penser qu'il est possible de "préparer" les cellules NK de manière à ce qu'elles reconnaissent et tuent les coronavirus en général (y compris toutes leurs variantes) à un stade précoce de l'infection. Les cellules NK sont de plus en plus souvent décrites comme étant dotées de la capacité d'acquérir une mémoire immunologique. En éduquant ces cellules de manière à leur permettre de reconnaître et de cibler durablement les cellules infectées par les coronavirus, notre système immunitaire pourrait être parfaitement armé pour une attaque ciblée de l'univers des coronavirus avant l'exposition. Étant donné que la défense immunitaire basée sur les cellules NK offre une immunité stérilisante et permet une protection rapide et à large spectre, il est raisonnable de penser que l'exploitation de nos cellules immunitaires innées sera le seul type d'intervention humaine restant pour stopper la dangereuse propagation des variants hautement infectieux du Covid-19.

Si nous, les êtres humains, sommes déterminés à perpétuer notre espèce, nous n'avons d'autre choix que d'éradiquer ces variants viraux hautement infectieuses. Cela nécessitera, certes, de vastes campagnes de vaccination. Toutefois, les vaccins à base de cellules NK permettront avant tout de mieux préparer notre immunité naturelle (mémoire !) et d'induire une immunité de groupe (ce qui est exactement le contraire de ce que font les vaccins Covid-19 actuels, qui transforment de plus en plus les personnes vaccinées en porteurs asymptomatiques qui excrètent le virus). Il ne reste donc plus une seconde pour changer de vitesse et remplacer les vaccins tueurs actuels par des vaccins qui sauvent des vies.