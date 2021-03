Lettre ouverte urgente à l'Agence européenne des médicaments

Lettre ouverte urgente de médecins et de scientifiques à l'Agence européenne des médicaments concernant les préoccupations relatives à la sécurité du vaccin COVID-19

Médecins pour l'éthique du Covid

A Emer Cooke, Directeur exécutif,

Agence européenne des médicaments,

Amsterdam, Pays-Bas

Le 28 février 2021

Mesdames, Messieurs,

À L'ATTENTION PERSONNELLE URGENTE DE : EMER COOKE, DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS

En tant que médecins et scientifiques, nous sommes en principe favorables à l'utilisation de nouvelles interventions médicales qui sont développées et déployées de manière appropriée, après avoir obtenu le consentement éclairé du patient. Cette position englobe les vaccins au même titre que les produits thérapeutiques.

Nous constatons qu'un large éventail d'effets secondaires est rapporté suite à la vaccination de jeunes individus auparavant en bonne santé avec les vaccins génétiques COVID-19. En outre, de nombreux médias du monde entier ont rapporté que des maisons de soins ont été frappées par le COVID-19 quelques jours après la vaccination de leurs résidents. Tout en reconnaissant que ces événements peuvent tous être de malheureuses coïncidences, nous sommes préoccupés par le fait qu'il y a eu et qu'il continue d'y avoir un examen inadéquat des causes possibles de la maladie ou du décès dans ces circonstances, en particulier en l'absence d'examens post-mortem.

En particulier, nous nous demandons si les questions essentielles concernant la sécurité des vaccins ont été traitées de manière adéquate avant leur approbation par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

De toute urgence, nous demandons par la présente à l'EMA de nous fournir des réponses aux questions suivantes :

1. Après une injection intramusculaire, il faut s'attendre à ce que les vaccins à base de gènes atteignent la circulation sanguine et se disséminent dans tout le corps [1]. Nous demandons des preuves que cette possibilité a été exclue dans les modèles animaux précliniques avec les trois vaccins avant leur approbation par l'EMA pour une utilisation chez l'homme.

2. Si de telles preuves ne sont pas disponibles, il faut s'attendre à ce que les vaccins restent piégés dans la circulation et soient absorbés par les cellules endothéliales. Il y a des raisons de penser que cela se produira en particulier aux endroits où le flux sanguin est lent, c'est-à-dire dans les petits vaisseaux et les capillaires [2]. Nous demandons des preuves que cette probabilité a été exclue dans les modèles animaux précliniques avec les trois vaccins avant leur approbation pour une utilisation chez l'homme par l'EMA.

3. Si de telles preuves ne sont pas disponibles, il faut s'attendre à ce que, pendant l'expression des acides nucléiques des vaccins, les peptides dérivés de la protéine spike soient présentés par la voie du CMH I à la surface luminale des cellules. De nombreux individus sains possèdent des lymphocytes CD8 qui reconnaissent ces peptides, ce qui peut être dû à une infection antérieure par COVID, mais aussi à des réactions croisées avec d'autres types de Coronavirus [3 ; 4] [5]. Nous devons supposer que ces lymphocytes vont attaquer les cellules concernées. Nous demandons la preuve que cette probabilité a été exclue dans les modèles animaux précliniques avec les trois vaccins avant leur autorisation d'utilisation chez l'homme par l'EMA.

4. Si une telle preuve n'est pas disponible, il faut s'attendre à ce que des dommages endothéliaux avec le déclenchement subséquent de la coagulation du sang par l'activation des plaquettes se produisent dans d'innombrables sites à travers le corps. Nous demandons des preuves que cette probabilité a été exclue dans les modèles animaux précliniques avec les trois vaccins avant leur approbation par l'EMA pour une utilisation chez l'homme.

5. Si de telles preuves ne sont pas disponibles, il faut s'attendre à ce que cela entraîne une baisse du nombre de plaquettes, l'apparition de D-dimères dans le sang et une myriade de lésions ischémiques dans tout le corps, y compris dans le cerveau, la moelle épinière et le cœur. Des troubles hémorragiques pourraient survenir à la suite de ce nouveau type de syndrome de coagulation intravasculaire disséminée, y compris, entre autres, des saignements abondants et des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Nous demandons des preuves que toutes ces possibilités ont été exclues dans des modèles animaux précliniques avec les trois vaccins avant leur approbation pour une utilisation chez l'homme par l'EMA.

6. La protéine spike du SRAS-CoV-2 se lie au récepteur ACE2 des plaquettes, ce qui entraîne leur activation [6]. Une thrombocytopénie a été signalée dans des cas graves d'infection par le SRAS-CoV-2 [7]. Une thrombocytopénie a également été signalée chez des personnes vaccinées [8]. Nous demandons des preuves que le danger potentiel d'activation plaquettaire qui conduirait également à une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) a été exclu avec les trois vaccins avant leur approbation d'utilisation chez l'homme par l'EMA.

7. La propagation du SRAS-CoV-2 dans le monde entier a provoqué une pandémie de maladie associée à de nombreux décès. Cependant, au moment de l'examen de l'approbation des vaccins, les systèmes de santé de la plupart des pays n'étaient plus sous la menace imminente d'être submergés parce qu'une proportion croissante du monde avait déjà été infectée et que le pire de la pandémie avait déjà diminué. Par conséquent, nous exigeons des preuves concluantes qu'une urgence réelle existait au moment où l'EMA a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle aux fabricants.

Si toutes ces preuves ne sont pas disponibles, nous demandons que l'approbation de l'utilisation des vaccins à base de gènes soit retirée jusqu'à ce que toutes les questions ci-dessus aient été correctement traitées par l'exercice d'une diligence raisonnable par l'EMA.

Il existe de sérieuses inquiétudes, y compris, mais sans s'y limiter, celles décrites ci-dessus, selon lesquelles l'approbation des vaccins COVID-19 par l'EMA était prématurée et imprudente, et que l'administration des vaccins constituait et constitue toujours une "expérimentation humaine", ce qui était et est toujours en violation du Code de Nuremberg.

Compte tenu de l'urgence de la situation, nous vous demandons de répondre à ce courriel dans les sept jours et de répondre à toutes nos préoccupations de manière substantielle. Si vous choisissez de ne pas vous conformer à cette demande raisonnable, nous rendrons cette lettre publique.

Une copie de ce courriel est adressée à

Charles Michel, Président du Conseil de l'Europe

Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne.

Les médecins et les scientifiques peuvent signer la lettre ouverte en envoyant leur nom, leurs qualifications, leurs domaines d'expertise, leur pays et toute affiliation qu'ils souhaitent citer, à Doctors4CovidEthics@protonmail.com.

Références

1] Hassett, K. J. ; Benenato, K. E. ; Jacquinet, E. ; Lee, A. ; Woods, A. ; Yuzhakov, O. ; Himansu, S. ; Deterling, J. ; Geilich, B. M. ; Ketova, T. ; Mihai, C. ; Lynn, A. ; McFadyen, I. ; Moore, M. J. ; Senn, J. J. ; Stanton, M. G. ; Almarsson, Ö. ; Ciaramella, G. et Brito, L. A.(2019).Optimisation des nanoparticules lipidiques pour l'administration intramusculaire de vaccins ARNm, Thérapie moléculaire. Nucleic acids 15 : 1-11.

2] Chen, Y. Y. ; Syed, A. M. ; MacMillan, P. ; Rocheleau, J. V. et Chan, W. C. W.(2020). Flow Rate Affects Nanoparticle Uptake into Endothelial Cells, Advanced materials 32 : 1906274.

3] Grifoni, A., Weiskopf, D., Ramirez, S. I., Mateus, J., Dan, J. M., Moderbacher, C. R., Rawlings, S. A., Sutherland, A., Premkumar, L., Jadi, R. S. et autres (2020). Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals, Cell 181 : 1489-1501.e15.

4] Nelde, A. ; Bilich, T. ; Heitmann, J. S. ; Maringer, Y. ; Salih, H. R. ; Roerden, M. ; Lübke, M. ; Bauer, J. ; Rieth, J. ; Wacker, M. ; Peter, A. ; Hörber, S. ; Traenkle, B. ; Kaiser, P. D. ; Rothbauer, U. ; Becker, M. ; Junker, D. ; Krause, G. ; Strengert, M. ; Schneiderhan-Marra, N. ; Templin, M. F. ; Joos, T. O. ; Kowalewski, D. J. ; Stos-Zweifel, V. ; Fehr, M. ; Rabsteyn, A. ; Mirakaj, V. ; Karbach, J. ; Jäger, E. ; Graf, M. ; Gruber, L.-. C. ; Rachfalski, D. ; Preuß, B. ; Hagelstein, I. ; Märklin, M. ; Bakchoul, T. ; Gouttefangeas, C. ; Kohlbacher, O. ; Klein, R. ; Stevanović, S. ; Rammensee, H.-G. et Walz, J. S.(2020). Les peptides dérivés du SRAS-CoV-2 définissent la reconnaissance des cellules T hétérologues et induites par le COVID-19, Nature immunology.

5] Sekine, T., Perez-Potti, A., Rivera-Ballesteros, O., Strålin, K., Gorin, J.-B., Olsson, A., Llewellyn-Lacey, S., Kamal, H., Bogdanovic, G., Muschiol, S. et autres (2020). Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19, Cell 183 : 158-168.e14.

6] Zhang, S. ; Liu, Y. ; Wang, X. ; Yang, L. ; Li, H. ; Wang, Y. ; Liu, M. ; Zhao, X. ; Xie, Y. ; Yang, Y. ; Zhang, S. ; Fan, Z. ; Dong, J. ; Yuan, Z. ; Ding, Z. ; Zhang, Y. et Hu, L.(2020). SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19, Journal of hematology & oncology 13 : 120.

7] Lippi, G. ; Plebani, M. and Henry, B. M.(2020).Thrombocytopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections : A meta-analysis, Clin. Chim. Acta 506 : 145-148.

8] Grady, D. (2021). A Few Covid Vaccine Recipients Developed a Rare Blood Disorder, The New York Times, 8 février 2021.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,

Professor Sucharit Bhakdi MD, Professeur émérite de microbiologie médicale et d'immunologie, ancien président de l'Institut de microbiologie médicale et d'hygiène, Université Johannes Gutenberg de Mayence (médecin et scientifique) (Allemagne et Thaïlande)

Dr Marco Chiesa MD FRCPsych, psychiatre consultant et professeur invité, University College London (médecin) (Royaume-Uni et Italie)

Dr C Stephen Frost BSc MBChB Spécialiste en radiologie diagnostique, Stockholm, Suède (médecin) (Royaume-Uni et Suède)

Dr Margareta Griesz-Brisson MD PhD, consultante en neurologie et neurophysiologie (études de médecine à Fribourg, en Allemagne, formation spécialisée en neurologie à l'université de New York, spécialisation en neurophysiologie au centre médical du Mont Sinaï, à New York ; doctorat en pharmacologie avec un intérêt particulier pour la neurotoxicologie chronique de faible niveau et les effets des facteurs environnementaux sur la santé du cerveau), directrice médicale de la London Neurology and Pain Clinic (médecin et scientifique) (Allemagne et Royaume-Uni).

Professeur Stefan Hockertz, professeur de toxicologie et de pharmacologie, toxicologue agréé européen, spécialiste en immunologie et immunotoxicologie, PDG de tpi consult GmbH. (Scientifique) (Allemagne)

Dr Lissa Johnson, BSc BA(Media) MPsych(Clin) PhD, psychologue clinique et psychologue du comportement, experte en psychologie sociale de la torture, de l'atrocité, de la violence collective et de la propagande de la peur, ancien membre du groupe consultatif d'intérêt public de l'Australian Psychological Society (psychologue clinique et scientifique du comportement) (Australie)

Professeur Ulrike Kämmerer PhD, professeur associé d'immunologie expérimentale de la reproduction et de biologie tumorale au département d'obstétrique et de gynécologie de l'hôpital universitaire de Würzburg, Allemagne, virologue moléculaire de formation (diplôme, thèse de doctorat) et immunologiste (habilitation), reste engagé dans la recherche active en laboratoire (biologie moléculaire, biologie cellulaire (scientifique)) (Allemagne).

Professeur associé Michael Palmer MD, Département de chimie (a étudié la médecine et la microbiologie médicale en Allemagne, enseigne la biochimie depuis 2001 dans son université actuelle au Canada ; se concentre sur la pharmacologie, le métabolisme, les membranes biologiques, la programmation informatique ; la recherche expérimentale se concentre sur les toxines bactériennes et les antibiotiques (Daptomycine) ; a écrit un manuel sur la pharmacologie biochimique, Université de Waterloo, Ontario, Canada (Médecin et scientifique) (Canada et Allemagne)

Professeur Karina Reiss PhD, professeur de biochimie, Université Christian Albrecht de Kiel, expertise en biologie cellulaire, biochimie (scientifique) (Allemagne)

Professeur Andreas Sönnichsen MD, professeur de médecine générale et de médecine familiale, département de médecine générale et de médecine familiale, centre de santé publique, université de médecine de Vienne, Vienne (médecin) (Autriche)

Dr Michael Yeadon BSc (Joint Honours in Biochemistry and Toxicology) PhD (Pharmacology), anciennement Vice President & Chief Scientific Officer Allergy & Respiratory, Pfizer Global R&D ; Co-fondateur & CEO, Ziarco Pharma Ltd ; Consultant indépendant (Scientifique) (Royaume-Uni)