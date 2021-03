Réanimation et soins critiques : recommandations du rapport annuel de la cour des comptes

Page 27 du rapport annuel : recommandations restées sans réponse du ministère de la santé

La Cour de comptes formule les recommandations suivantes adressées au ministère en charge de la santé





1.évaluer,en termes de santé publique, les conséquences des déprogrammations chirurgicales et des transferts de patients durant l’épidémie de covid19;





2.déterminer au niveau national un modèle d’organisation et de coordination des soins critiques et son mode de gouvernance, qui soit en mesure d’inclure les structures publiques et privées;





3.évaluer l’impact du vieillissement de la population sur les besoins d’hospitalisation en soins critiques à long terme et augmenter l’offre en conséquence, en conservant la logique, initiée par le décret de 2002, de plateaux techniques de grande taille, en corrigeant les inégalités territoriales et en visant un renforcement des effectifs des personnels médicaux selon la double voie d’accès (médecins anesthésistes-réanimateurs et médecins intensivistes-réanimateurs);





4.réviser le plan de formation initiale des infirmier(e)s de soins généraux en intégrant des modules spécifiques de formation théorique et pratique aux soins critiques et reconnaître les compétences acquises par une qualification reconnue d’infirmier(e)s en réanimation, non obligatoire pour exercer dans ce secteur;