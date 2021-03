Trois bonnes raisons d'abandonner le papier d'aluminium

Liivi Hess – Le 14 mars 2021

https://www.thealternativedaily.com/3-scary-reasons-ditch-aluminum-foil/

Vous commencez probablement à en avoir un peu assez des gens qui vous disent que les choses que vous mangez ou utilisez depuis des années sont mauvaises pour votre santé. Vous en avez acceptées certaines : vous faites de votre mieux pour éviter le gluten et vous mangez bio quand vous le pouvez. D'autres que vous avez stratégiquement choisies d'ignorer ; votre crème glacée préférée à base de produit laitier, par exemple, ou cette poêle à frire anti-adhésive prétendument toxique qui permet de faire les meilleures crêpes.

Mais en voici une que vous devriez probablement éviter comme la peste : le papier d'aluminium. Croyez-le ou non, chaque fois que vous utilisez du papier d'aluminium dans la cuisine, vous nuisez gravement à votre santé. Voici trois raisons de ne pas utiliser de papier d'aluminium dans votre cuisine, et quelques alternatives plus saines à utiliser à la place.

Le papier d'aluminium est une neurotoxine

L'aluminium est depuis longtemps étudié par la communauté scientifique pour son rôle potentiel de neurotoxine. Les chercheurs soutiennent qu'en raison du fait que l'aluminium n'a aucun rôle physiologique dans le corps humain, il peut avoir des effets néfastes importants lorsqu'il est consommé.

Cette théorie a été prouvée sans équivoque lorsqu'une étude de 2014 a montré qu'un homme de 66 ans décédé de la maladie d'Alzheimer avait une teneur en aluminium significativement élevée dans le cerveau, après huit ans d'exposition professionnelle. Bien que l'étude ait noté que c'était le système respiratoire qui était exposé à la poussière d'aluminium, nous savons maintenant qu'il existe un lien direct entre l'ingestion d'aluminium et la maladie d'Alzheimer, un trouble neurologique débilitant.

Il n'en reste pas moins que le papier d'aluminium n'est pas totalement inerte ; il a été démontré que les aliments cuits ou préparés dans ce matériau présentaient des niveaux d'aluminium nettement plus élevés que s'ils avaient été préparés dans un autre support. La conclusion est simple : le papier d'aluminium peut avoir des effets neurotoxiques, notamment la maladie d'Alzheimer.

Le papier d'aluminium peut contribuer aux maladies osseuses

Les recherches montrent que l'aluminium provenant de sources comme le papier d'aluminium peut augmenter le risque de développer une maladie osseuse. Une étude qui a examiné l'effet de l'hémodialyse, qui entraîne une accumulation d'aluminium dans le sang, a révélé que 37 % des patients sous dialyse avaient développé une maladie osseuse associée à l'aluminium. Les auteurs de l'étude ont conclu que "l'apport oral d'aluminium à long terme chez les patients hémodialysés entraîne une prévalence élevée de maladies osseuses associées à l'aluminium". L'hypothèse est que l'aluminium a un impact direct ou indirect sur la production d'ostéoblastes, ce qui entraîne une perte osseuse.

La clé ici est cette petite déclaration sur "l'absorption orale d'aluminium à long terme". Nombreux sont ceux qui affirment que l'utilisation régulière de papier d'aluminium pendant des années équivaut à une absorption orale d'aluminium à long terme. Cela signifie que l'utilisation de papier d'aluminium dans la cuisine peut contribuer aux maladies osseuses.

Le papier d'aluminium peut favoriser la fibrose pulmonaire

L'utilisation de papier d'aluminium pour préparer, conserver ou cuire des aliments peut augmenter le risque de fibrose pulmonaire, une forme de maladie pulmonaire. Une étude qui a analysé les tissus pulmonaires de neuf travailleurs exposés à l'oxyde d'aluminium a révélé des niveaux alarmants d'aluminium dans les tissus pulmonaires, suggérant que l'exposition à l'aluminium a contribué au développement de leur fibrose pulmonaire.

Même si le papier d'aluminium ne contribue pas aux maladies pulmonaires au même rythme que l'inhalation d'oxyde d'aluminium, le risque que la cuisson dans du papier d'aluminium provoque une fibrose pulmonaire et d'autres maladies des poumons reste bien réel.

Pourquoi l'aluminium peut s'infiltrer dans les aliments que vous mangez ?

Dans une étude de 2012, une équipe de la faculté d'ingénierie de l'université d'Ain Shams au Caire a examiné les différentes façons dont le papier d'aluminium et d'autres ustensiles de cuisine interagissent avec les aliments. La lixiviation de composés d'aluminium nocifs était de loin la plus élevée lorsque des aliments acides comme le jus de citron ou les tomates entraient en contact avec le papier d'aluminium, et ce phénomène était souvent exacerbé par l'utilisation d'épices.

En substance, le papier d'aluminium n'est pas inerte. Lorsqu'il est exposé à certains aliments, il a été démontré qu'une partie de ses composés métalliques s'infiltre dans les aliments, qui sont ensuite ingérés. À partir de là, il peut s'accumuler dans le sang, les muscles et les organes et contribuer à toutes sortes de problèmes de santé. La science commence tout juste à comprendre à quel point ces conséquences peuvent être négatives.

La solution est simple : n'utilisez pas de papier d'aluminium à la cuisine et tenez-le éloigné des aliments que vous consommez. Voici quelques alternatives plus saines pour cuisiner et conserver vos aliments, qui n'auront pas d'effets néfastes sur la santé.

Des alternatives plus saines au papier d'aluminium

Personnellement, je n'ai jamais été un grand fan du papier d'aluminium et des ustensiles de cuisine en aluminium. Si je veux conserver des aliments dans le réfrigérateur ou le garde-manger, j'utilise presque toujours des récipients en verre. Le verre est totalement inerte et ne transmet aucun produit chimique ou métal nocif aux aliments, même s'ils sont acides. De cette façon, nous minimisons également les déchets, car le verre peut être utilisé à l'infini... contrairement au papier d'aluminium !