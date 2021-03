Urgent ! Passeport Vert : Appel à un débat au Parlement européen

Senta Depuydt - Le 19 mars 2021 - CHD eu

Bonjour,

Ceci est un appel urgent à toutes les personnes qui se sentent concernées par le vote du Certificat Vert Numérique ou Green Pass. Donc ce certificat liera la libre circulation des personnes dans l’Union européenne et l’espace Schengen à une preuve de vaccination ou un test PCR négatif et les parlementaires européens sont sur le point de prendre cette décision, sans doute une des plus importantes de leur vie, sans le moindre débat.

Malheureusement ce vote qui est prévue en extrême urgence se déroulera probablement d’ici une semaine, sans amendement, sans débat.

La plupart des parlementaires sont persuadés que c’est une chose nécessaire et qu’en faisant cela, ils pourront certainement sauver des vies, sauver l’économie.

En réalité, il s’apprête à prendre des risques inutiles et cette proposition devrait être rejetée.

D’abord, la très grande majorité des malades guérissent. Il y a des traitements qui donne des bons résultats.

Les chiffres de mortalité ne justifie pas de prendre des mesures aussi extrêmes.

On pense qu’aux Etats-Unis, des nombreux états ont complètement réouvert et on mit fin aux mesures contraignantes par exemple le Texas et la Floride qui ont adopté des politiques plus souples et plus ciblées ont eu de meilleurs résultats que la Californie ou New York qui ont pris des mesures draconiennes.