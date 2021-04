APPEL DE L'AVOCATE BEATE BAHNER AU PEUPLE ALLEMAND

https://www.bitchute.com/video/98zsOQrzrj3J/

La chancelière allemande Angela Merkel prévoit la semaine prochaine de mettre fin à la loi sur la protection contre les infections. Avec le nouveau paragraphe 28 (b) pour tous les comtés, et les villes, quand un sur mille sera testé positif alors toute la vie dans notre pays s'éteindra. Toutes les écoles, les crèches et les universités seront fermées.

Tous les magasins seront fermés. Toutes les personnes travaillant à domicile, toutes les installations sportives fermées. Tous les théâtres, les musées, la culture seront fermés. Toutes les fêtes et tous les festivals sont interdits. Interdiction de chanter. Interdiction de danser. Interdiction de prier. Presque tous les contacts sont interdits. Couvre-feu de 21 h à 5 h. En cas de violation de ces règles, des amendes sont prévues. Jusqu'à 25 000 euros. Ou peine de prison jusqu'à cinq ans.

Allemagne, est-ce que ce sont vraiment tes droits ? Est-ce là ta conception de la démocratie ? Allemagne, sais-tu ce qu'est une personne sur mille ? C'est la nouvelle incidence de toutes ces choses interdites. 100 sur 100.000. Et ce n'est pas seulement extrêmement rare, c'est un abus de pouvoir, 99 900 n'ont pas d'infection. Mais sur 100.000, quand 100 sont testés positifs, ils sont sains à 99%. Parce que le test PCR est la plus grande fraude de l'histoire de la médecine. et ne peut pas détecter le corona virus.

Et les gens sont testés trois fois par semaine alors qu'ils ne sont pas malades. Allez-vous, en Allemagne, plusieurs fois au cimetière pour voir si vous êtes déjà mort ? Ou bien allez-vous trois fois chez le radiologue pour voir si vous n'avez peut-être pas une jambe cassée, sans vous en apercevoir ?

Allemagne, RÉVEILLE-TOI ! !! Cette attaque, la plus grande chose depuis la dernière guerre mondiale, c'est la fin de ta liberté, l'annihilation de ta liberté. L'éradication finale de la démocratie. Allemagne, ferme le livre de contes de fées et RÉVEILLE-TOI ! Lis 1984 de George Orwell. Lis Brave New World de Huxley.

Allemagne, à partir de la semaine prochaine, la vie sociale, le sport, la liberté, la société, c'est fini. Si vous, Allemands, ne vous réveillez pas immédiatement, dites NON. Sinon vous vous retrouverez dans un monde que vous n'avez jamais, jamais voulu. Allemagne, réveille-toi de ton coma de corona.

S'il vous plaît, réveillez-vous. Ou voulez-vous que vos enfants et petits-enfants vivent dans un tel monde ? Tous enfermés, tous morts, tous isolés, tous devant un PC, et un masque FFP2, et avec beaucoup de distance physique.