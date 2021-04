L'avocat Reiner Fuellmich fait le point sur "Nuremberg 2" : Il y a de la lumière au bout du tunnel

Le 12 avril 2021

Il y a plusieurs mois, l'avocat Reiner Fuellmich a parlé à Jerm Warfare de son intention de poursuivre l'OMS en justice pour crimes contre l'humanité. Il est l'un des avocats les plus puissants d'Europe et prépare actuellement la plus grande action collective de l'histoire, également connue sous le nom de «Nuremberg 2».



Il y a quelques jours, Fuellmich a de nouveau échangé avec Jerm Warfare et passé en revue la situation actuelle. «Il y a de la lumière au bout du tunnel», dit-il. "Nous avons gagné des procès et allons en gagner beaucoup d'autres."



Au cours de l'entretien, il a déclaré à propos de l'approche corona: «Ce sont les pires crimes contre l'humanité qui aient jamais été commis».



Les quelques personnes qui peuvent encore penser de manière indépendante, environ 10 à 20% de la population, savent qu'il ne s'est jamais agi d'un virus ou de santé, mais de la réduction de la population mondiale et de contrôle, selon l'avocat.



Les vaccins corona n'ont rien à voir avec la vaccination, mais font partie d'expériences génétiques, a-t-il déclaré. Fuellmich a ajouté que dans les coulisses, les manipulateurs font beaucoup d'erreurs. Par exemple, il pense que les fabricants de vaccins ne s'attendaient pas à ce que tant d'effets secondaires se produisent maintenant.



Il s'est entretenu avec un lanceur d'alerte qui a déclaré qu'il était initialement prévu de déployer tout ce scénario uniquement en 2050. Par la suite, les personnes qui tiraient les ficelles sont devenues avides et il a été décidé de mettre en œuvre les plans beaucoup plus tôt, selon le lanceur d'alerte. "Je pense que c'est la raison pour laquelle ils font tant d'erreurs", a déclaré Fuellmich, qui a recueilli les déclarations de plus de 100 scientifiques et experts.