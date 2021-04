L'Organisation mondiale de la santé se met en mode " contrôle des dommages ".

Analyse du Dr Joseph Mercola - Le 9 avril 2021



Coup d'œil sur l'histoire



L'Institut de virologie de Wuhan est le seul laboratoire de biosécurité en Chine qui étudie les coronavirus humains. Ces virus comprennent RaTG13, l'ancêtre connu le plus proche du SRAS-CoV-2, obtenu à partir de mineurs qui sont tombés malades d'une grave maladie respiratoire après avoir travaillé dans une mine de Mojiang en 2012.



L'équipe d'enquête de l'Organisation Mondiale de la Santé chargée de déterminer l'origine du SRAS-CoV-2 a publié un rapport très critiqué dans lequel elle rejette d'emblée la théorie de l'accident de laboratoire.



Le biologiste moléculaire Richard Ebright, docteur en biologie, membre du comité institutionnel de biosécurité de l'université Rutgers et du groupe de travail sur la sécurité des agents pathogènes de l'État du New Jersey, a récemment qualifié les membres de l'équipe d'enquête mandatée par l'OMS de "participants à la désinformation".



En réponse à cette critique croissante, le directeur général de l'OMS et 13 autres dirigeants mondiaux se sont joints au gouvernement américain pour exprimer leur "frustration quant au niveau d'accès que la Chine a accordé à une mission internationale à Wuhan", et conviennent de la nécessité d'études collaboratives supplémentaires incluant un partage plus complet des données.



Un certain nombre de responsables américains ont admis que la théorie de l'accident de laboratoire reste la plus crédible ou doit rester une option ouverte à l'enquête. Il s'agit notamment de l'ancien directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, du secrétaire d'État Antony Blinken, de l'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale Matthew Pottinger, de l'ancien enquêteur principal du groupe de travail COVID-19 du département d'État David Asher et d'un rapport d'évaluation de la Defense Intelligence Agency des États-Unis.



Alors que les médias grand public ont, dans l'ensemble, écarté la théorie selon laquelle le SRAS-CoV-2 a été créé et a fait l'objet d'une fuite à partir d'un laboratoire de confinement biologique de haute sécurité à Wuhan, en Chine, un certain nombre de hauts fonctionnaires américains s'y tiennent, et il y a probablement une bonne raison à cela.



Dans l'ensemble, si le virus était en fait un phénomène naturel, il aurait fallu qu'une série de coïncidences improbables se produisent. Or, une série de "coïncidences" hautement probables indiquent que l'Institut de virologie de Wuhan (WIV) est la source la plus probable, et les écarter dans leur ensemble n'a tout simplement aucun sens.



La lutte des médias pour soutenir une théorie zoonotique non prouvée



J'ai mentionné pour la première fois que l'épidémie avait les caractéristiques d'une fuite de laboratoire dans un article que nous avons publié il y a bien plus d'un an, le 4 février 2020. Le bon côté des choses, c'est que certains médias commencent enfin à s'orienter vers des reportages plus honnêtes sur le sujet, probablement parce que les autorités américaines continuent à aller dans ce sens.



Cela ne signifie pas que certains n'essaient pas encore de défendre le récit officiel. Prenez le New York Times, par exemple. Le titre original de son article du 26 mars 2021 sur le Dr Robert Redfield, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, était le suivant : "L'ex-directeur du CDC favorise la théorie démystifiée de l'origine du Covid-19. "1



Trois jours plus tard, ce titre a été édulcoré en : "L'ex-directeur du CDC n'offre aucune preuve en faveur de la théorie selon laquelle le coronavirus serait né dans un laboratoire "2, avec un avis de correction indiquant que le titre précédent "faisait référence de manière incorrecte à une théorie sur les origines du coronavirus. Cette théorie n'est pas prouvée, elle n'a pas été démystifiée".



En réalité, toutes les autres théories sont également non prouvées et comportent beaucoup plus de lacunes. La théorie selon laquelle le virus est apparu par mutation naturelle, par exemple, ressemble à du gruyère par rapport à la théorie de la fuite de laboratoire.



Dans un article3 paru le 16 février 2021 dans Independent Science News, le biologiste moléculaire et virologue Jonathan Latham, Ph.D., et Allison Wilson, Ph.D., biologiste moléculaire, ont passé en revue les preuves d'une origine de laboratoire et les raisons pour lesquelles une origine zoonotique "ne sera jamais trouvée". J'ai également résumé leur analyse dans "How We Know SARS-CoV-2 Leaked From a Chinese Lab".



L'idée peu convaincante avancée par l'équipe d'enquête de l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle le virus aurait évolué naturellement dans une région inconnue du monde avant d'arriver à Wuhan sur des aliments congelés, repose sur encore moins de faits.



Parmi les "coïncidences" les plus convaincantes qui laissent penser que le laboratoire est à l'origine du virus, citons le fait que le WIV a admis avoir stocké et travaillé avec des coronavirus de chauve-souris collectés à des distances importantes du laboratoire, et que c'est le seul laboratoire de biosécurité en Chine qui étudie les coronavirus humains. Ces virus comprennent le RaTG134, l'ancêtre connu le plus proche du SRAS-CoV-2, obtenu à partir de mineurs qui sont tombés malades d'une grave maladie respiratoire après avoir travaillé dans une mine de Mojiang en 2012.



Le rapport de l'OMS sur le COVID est " totalement erroné "



Dans un article d'opinion paru le 30 mars 2021 dans le Washington Post5, Josh Rogin souligne avec justesse que le rapport de l'OMS6 sur l'origine du SRAS-CoV-2 est si imparfait que "une véritable enquête n'a pas encore eu lieu". Nous ne pouvons tout simplement pas compter ce rapport comme le résultat d'un véritable effort d'investigation. " Nous ne pouvons tout simplement pas compter ce rapport comme le résultat d'un véritable effort d'investigation.



Déterminer l'origine du virus SRAS-CoV-2 ne devrait avoir rien à voir avec la politique", écrit-il.7 "Il s'agit d'une question médico-légale, qui nécessite une enquête approfondie sur toutes les théories possibles, et qui devrait englober aussi bien le scénario selon lequel le virus serait passé de l'animal à l'homme dans la nature que celui lié à une erreur humaine dans un laboratoire de Wuhan".



Mais l'enquête très imparfaite menée par l'Organisation mondiale de la santé et les responsables et experts chinois ne fait que brouiller les pistes et met l'OMS encore plus en porte-à-faux avec le gouvernement américain et l'administration Biden."



Comme l'ont noté Rogin et bien d'autres, l'enquête était loin d'être indépendante et transparente, puisque la Chine a été autorisée à sélectionner ses membres, qui se sont ensuite appuyés sur leurs homologues chinois pour la collecte des données. Il n'est donc pas surprenant que cette équipe ait décidé que la théorie de l'origine naturelle était la plus crédible, tandis que la théorie de l'accident de laboratoire est sommairement rejetée comme ne méritant pas d'être examinée et étudiée plus avant.



Dans une interview accordée à CNN le 25 mars 2021(8), le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré : "Nous avons de réelles inquiétudes quant à la méthodologie et au processus qui ont présidé à la rédaction de ce rapport, y compris le fait que le gouvernement de Pékin a apparemment contribué à sa rédaction." Rogin ajoute:9

"Plus précisément, des renseignements américains déclassifiés, confirmés par le propre département d'État de Blinken10, allèguent que le WIV menait des recherches non divulguées sur les coronavirus des chauves-souris, avait des projets de recherche secrets avec l'armée chinoise et n'a pas divulgué que plusieurs travailleurs de laboratoire sont tombés malades avec des symptômes de type COVID à l'automne 2019."



Quelqu'un ne dit pas la vérité



Selon le rapport de l'OMS, les laboratoires "étaient bien gérés, avec un programme de surveillance de la santé du personnel sans qu'aucune maladie respiratoire compatible avec le COVID-19 ne soit signalée au cours des semaines/mois précédant décembre 2019." "En d'autres termes, l'OMS dit que les renseignements américains ont tort", écrit Rogin11.



Pas un mot n'est mentionné dans le rapport sur les affirmations du gouvernement américain selon lesquelles le WIV s'est engagé dans les recherches mêmes nécessaires pour créer un nouveau coronavirus ayant l'affinité spécifique pour infecter les cellules humaines.



Récemment, Shi Zhengli, qui dirige la recherche sur le coronavirus de chauve-souris au WIV, s'est exprimé lors d'un séminaire de l'université Rutgers, qualifiant la recherche du WIV d'"ouverte" et de "transparente". L'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale Matthew Pottinger n'est pas d'accord. Dans une interview avec Lesley Stahl sur 60 Minutes, il a déclaré :12



"Il y avait un ordre direct de Pékin de détruire tous les échantillons viraux - et ils n'étaient pas volontaires pour partager les séquences génétiques. Il existe un ensemble de recherches menées par l'armée chinoise en collaboration avec le WIV, qui n'ont pas été reconnues par le gouvernement chinois.



Nous avons vu les données. J'ai personnellement vu ces données. Nous ne savons pas [pourquoi les militaires étaient dans ce laboratoire]. C'est une piste majeure qui doit être exploitée par la presse, et certainement par l'OMS."



Comme l'a noté Pottinger, Shi a publié des études montrant comment les coronavirus des chauves-souris étaient manipulés pour les rendre plus infectieux pour les humains, et le gouvernement américain a reçu par le passé des rapports faisant état de problèmes de sécurité dus au laxisme des normes du WIV.



"Ils effectuaient des recherches spécifiquement sur les coronavirus qui se fixent sur les récepteurs ACE2 des poumons humains, tout comme le virus COVID-19", a déclaré Pottinger à Stahl.13 "Ce sont des preuves circonstancielles. Mais c'est un élément de preuve assez puissant si l'on considère que l'endroit où cette pandémie a émergé se trouvait à quelques kilomètres du WIV."



Le département d'État américain soupçonne une fuite de laboratoire



Dans une interview accordée le 21 mars 2021 à Sky News Australia14, David Asher, ancien enquêteur principal du groupe de travail du département d'État américain qui a étudié les origines du COVID-19, a également déclaré que les données recueillies "nous ont donné le sentiment que l'Institut de Wuhan était très probablement la source de la pandémie de COVID".



Selon Asher, trois travailleurs du WIV qui ont travaillé sur le coronavirus RatG13 - le plus proche parent du SRAS-CoV-2 identifié à ce jour - semblent avoir été en fait le premier groupe de cas de COVID-19. Ils sont tombés malades avec des symptômes compatibles avec le COVID-19 dès le mois d'octobre 2019. Au moins un des travailleurs a dû être hospitalisé.



Il a également souligné qu'il y a des preuves dans la séquence génétique du SRAS-CoV-2 suggérant qu'il a été synthétiquement modifié. Il possède le squelette d'un coronavirus de chauve-souris, combiné à un récepteur de pangolin et à "une sorte de transcepteur de souris humanisé". "Ces choses n'ont pas de sens naturel", a déclaré Asher, ajoutant que les experts du monde entier s'accordent à dire que les chances que cette configuration se produise naturellement sont "très faibles".



Un autre indicateur troublant que quelque chose ne va pas au WIV est la mise hors service par le gouvernement chinois d'une base de données du WIV en septembre 2019. Selon les Chinois, cela a été fait en raison de "milliers de tentatives de piratage."

Cependant, Asher a souligné que de nombreuses autres bases de données ont également été mises hors ligne à peu près au même moment.15 Les Chinois ont même essayé de supprimer les données postées dans une base de données européenne contenant le séquençage viral de patients présentant des symptômes liés au COVID-19. Il est intéressant de noter que ces séquences comprenaient des adénovirus, qui sont des vecteurs vaccinaux. Selon Asher, cela pourrait indiquer que le SRAS-CoV-2 fait partie d'un vaccin développé en réponse à une arme biologique.



Dans un article antérieur16 publié par The Sun, Asher aurait déclaré que le WIV "exploitait un programme secret et classifié" et que "selon moi... il s'agissait d'un programme d'armes biologiques". Il n'accuse cependant pas la Chine de dissémination intentionnelle, ce qui n'aurait pas non plus de sens du point de vue des armes biologiques. Il pense plutôt qu'il s'agissait d'un vecteur d'arme qui, au cours de son développement, a "en quelque sorte fui "17.



Ils utilisaient ces virus dans un laboratoire BSL-2 et, nous le savons maintenant, infectaient des animaux. Cela crée donc la possibilité d'une fuite de laboratoire. Ce n'est peut-être pas le scénario le plus probable sur la façon dont ce virus est sorti, mais cela doit rester un scénario. ~ Dr Scott Gottlieb



Un rapport d'évaluation publié le 27 mars 2020 par la Defense Intelligence Agency des États-Unis a également conclu que le SRAS-CoV-2 était probablement le résultat d'une fuite accidentelle d'un laboratoire de maladies infectieuses, sans toutefois le qualifier d'arme biologique.18 Asher a également déclaré à Sky News19 qu'il n'avait jamais vu une dissimulation aussi systématique, et The Sun20 le cite en disant que "motif, dissimulation, conspiration, toutes les caractéristiques de la culpabilité sont associées à cette affaire".



L'ancien commissaire de la FDA s'exprime sur l'origine des produits de laboratoire



Le 28 mars 2021, l'ancien commissaire de la FDA, le Dr Scott Gottlieb, aujourd'hui membre du conseil d'administration de Pfizer (producteur de l'un des vaccins COVID), s'est exprimé sur l'origine de la pandémie dans une interview à Face the Nation, en déclarant :21



"Il semble que le rapport de l'OMS ait été une tentative de soutenir le récit chinois... Vous savez, la théorie de la fuite de laboratoire ne semble pas plausible, à moins que vous ne rassembliez la plus grande collection de coronavirus et que vous ne les mettiez dans un laboratoire, un laboratoire à sécurité minimale au milieu d'un centre densément peuplé et que vous ne fassiez des expériences sur des animaux, ce qui est exactement ce qu'a fait l'Institut de virologie de Wuhan.



Ils utilisaient ces virus dans un laboratoire BSL-2 et, nous le savons maintenant, infectaient des animaux. Cela crée donc la possibilité d'une fuite de laboratoire. Ce n'est peut-être pas le scénario le plus probable sur la façon dont ce virus s'est répandu, mais cela doit rester un scénario. Et je pense qu'en fin de compte, nous ne pourrons jamais éliminer complètement cette possibilité. Ce que nous allons avoir ici, c'est une bataille de récits concurrents."



L'OMS passe en mode "contrôle des dommages"



En réponse aux critiques croissantes, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et 13 autres dirigeants mondiaux se sont joints au gouvernement américain pour exprimer leur "frustration quant au niveau d'accès accordé par la Chine à une mission internationale à Wuhan". Comme le rapporte le Washington Post, le 30 mars 2021:22

M Ghebreyesus a déclaré, lors d'une réunion d'information à l'intention des États membres, qu'il s'attendait à ce que "les futures études collaboratives incluent un partage des données plus rapide et plus complet" - il s'agit là des commentaires les plus pointus à ce jour de la part d'une agence qui a fait preuve de sollicitude envers la Chine pendant la majeure partie de la pandémie.



Il a déclaré qu'il était particulièrement nécessaire de procéder à une "analyse complète" du rôle des marchés d'animaux à Wuhan et que le rapport n'évaluait pas de manière "suffisamment approfondie" la possibilité que le virus ait été introduit chez l'homme par un incident de laboratoire...



Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud, Israël, le Japon et d'autres pays ont publié une déclaration commune23 ... exprimant leur inquiétude. Ensemble, nous sommes favorables à une analyse et à une évaluation transparentes et indépendantes, exemptes d'interférences et d'influences indues", peut-on lire...



Tedros a déclaré24 ... que les membres de l'équipe de la mission lui ont fait part de leurs préoccupations concernant l'accès aux données brutes nécessaires pour le rapport ... 'L'équipe rapporte que le premier cas détecté a vu ses symptômes apparaître le 8 décembre 2019. Mais pour comprendre les cas les plus précoces, les scientifiques bénéficieraient d'un accès complet aux données, y compris aux échantillons biologiques depuis au moins septembre 2019', a-t-il déclaré."



L'équipe d'enquête de l'OMS accusée de diffuser de la désinformation



Dans une interview accordée en mars 2020 à Independent Science News25, le biologiste moléculaire Richard Ebright, docteur en biologie, directeur de laboratoire à l'Institut de microbiologie Waksman et membre du Comité institutionnel de biosécurité de l'Université Rutgers et du Groupe de travail sur la sécurité des agents pathogènes de l'État du New Jersey, a qualifié les membres de l'équipe d'enquête instituée par l'OMS de "participants à la désinformation".





Ebright, qui a qualifié à plusieurs reprises la mission de l'OMS de "mascarade", a déclaré que "ses membres étaient des participants volontaires - et, dans au moins un cas, enthousiastes - à la désinformation." Fait important, les termes de référence de l'enquête ont été prénégociés et n'incluaient même pas la possibilité d'une origine laboratoire. Il critique également vivement l'inclusion de Peter Daszak, dont les conflits d'intérêts suffisent à eux seuls à invalider l'enquête.

"Daszak était le contractant qui a financé le laboratoire du WIV qui était potentiellement la source du virus (avec des sous-contrats de 200 millions de dollars du Département d'État américain et de 7 millions de dollars des Instituts nationaux de la santé américains), et il était collaborateur et co-auteur de projets de recherche au laboratoire", a noté Ebright.

Que savons-nous ?

Alors qu'un autre signataire de la lettre ouverte, le Dr Steven Quay, affirme avoir calculé27 l'hypothèse de l'origine laboratoire comme ayant une probabilité de 99,8% d'être correcte, Ebright ne veut pas attribuer de probabilités relatives à l'une ou l'autre théorie. Il insiste plutôt sur le fait qu'une enquête et une analyse médico-légales vraiment approfondies sont nécessaires, car il existe des preuves biologiques allant dans les deux sens. Il explique :

"La séquence du génome du virus de l'épidémie indique que son progéniteur était soit le coronavirus RaTG13 de la chauve-souris du fer à cheval, soit un coronavirus de chauve-souris étroitement apparenté.

RaTG13 a été collecté par l'Institut de virologie de Wuhan en 2013 à partir d'une colonie de chauves-souris fers à cheval dans une mine de la province du Yunnan, où des mineurs étaient décédés d'une pneumonie de type SRAS en 2012, a été partiellement séquencé par le WIV en 2013-2016, a été entièrement séquencé par le WIV en 2018-2019, et a été publié par le WIV en 2020.

Les coronavirus à chauve-souris sont présents dans la nature dans de multiples régions de la Chine. Par conséquent, la première infection humaine pourrait être survenue comme un accident naturel, avec un virus passant d'une chauve-souris à un humain, éventuellement par l'intermédiaire d'un autre animal. Il existe un précédent clair à cet égard. La première entrée du virus du SRAS dans la population humaine a été un accident naturel dans une région rurale de la province de Guangdong en 2002.

Mais les coronavirus de chauve-souris sont également collectés et étudiés par des laboratoires dans de nombreuses régions de Chine, y compris l'Institut de virologie de Wuhan. Par conséquent, la première infection humaine pourrait également être un accident de laboratoire, un virus ayant infecté accidentellement un membre du personnel chargé de la collecte sur le terrain, un membre du personnel chargé de l'étude sur le terrain ou un membre du personnel de laboratoire, puis avoir été transmis au public.

Il existe également des précédents clairs à cet égard. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième entrées du virus du SRAS dans les populations humaines se sont produites sous la forme d'un accident de laboratoire à Singapour en 2003, d'un accident de laboratoire à Taipei en 2003 et de deux accidents de laboratoire distincts à Pékin en 2004.

À l'heure actuelle, il n'existe pas de base sûre pour attribuer des probabilités relatives à l'hypothèse de l'accident naturel et à celle de l'accident de laboratoire. Néanmoins, il existe trois séries de preuves circonstancielles qui méritent d'être notées.

1. Premièrement, l'épidémie est survenue à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants qui ne contient pas de colonies de chauves-souris, qui se trouve à des dizaines de kilomètres des colonies de chauves-souris les plus proches et qui est en dehors de leur rayon d'action. En outre, le foyer s'est produit à une période de l'année où les chauves-souris fers à cheval sont en hibernation et ne quittent pas les colonies.

2. Deuxièmement, l'épidémie s'est produite à Wuhan, aux portes du laboratoire qui mène le plus grand projet de recherche au monde sur les virus des chauves-souris, qui possède la plus grande collection de virus de chauves-souris, et qui possédait et travaillait avec le plus proche parent séquencé du virus de l'épidémie...

3.Troisièmement, les projets sur les coronavirus liés au SRAS à l'Institut de virologie de Wuhan utilisaient des équipements de protection individuelle (généralement de simples gants, parfois même pas de gants) et des normes de biosécurité (généralement de niveau 2) qui présentaient un risque très élevé d'infection du personnel chargé de la collecte sur le terrain, des enquêtes sur le terrain ou des laboratoires en cas de contact avec un virus ayant les propriétés de transmission du SRAS-CoV-2".

Qui est qualifié pour se prononcer sur l'origine virale ?

À la question "Que diriez-vous aux scientifiques qui ont refusé de commenter la lettre ouverte parce qu'elle ne provient pas de virologues ?" Ebright a répondu :28

"L'affirmation n'est pas fondée. Il y avait des virologues parmi les signataires de la lettre ouverte. Il y avait même des coronavirologues parmi les signataires de la lettre ouverte. Plus important encore, le COVID-19 affecte chaque personne sur la planète.

Pas seulement les virologues...

Les microbiologistes et les biologistes moléculaires sont aussi qualifiés que les virologues pour évaluer la science et les politiques scientifiques pertinentes. La virologie est un sous-ensemble, et non un sur-ensemble, de la microbiologie et de la biologie moléculaire. Le séquençage, l'analyse des séquences, la culture cellulaire, les études sur les infections animales et les autres procédures de laboratoire utilisées par les virologues ne sont pas matériellement différentes des procédures utilisées par les autres microbiologistes et biologistes moléculaires."

La recherche par gain de fonction est-elle jamais justifiable ?

Il est clair qu'il est essentiel de faire toute la lumière sur l'origine du SRAS-CoV-2 si nous voulons éviter qu'une pandémie similaire ne se déclenche à l'avenir. Si la recherche sur les gains de fonction était effectivement impliquée, nous devons le savoir, afin que des mesures puissent être prises pour empêcher une autre fuite (ce qui n'est probablement pas possible) ou pour démanteler et interdire complètement cette recherche pour le bien commun.

Tant que nous créons le risque, le bénéfice sera secondaire. Tout gain scientifique ou médical réalisé grâce à ce type de recherche est dérisoire par rapport aux risques incroyables encourus si des agents pathogènes armés sont libérés, et peu importe que ce soit par accident ou volontairement. Ce sentiment a été repris par d'autres dans diverses publications scientifiques29,30,31,32.

Si l'on considère le potentiel d'une pandémie massivement mortelle, je crois que l'on peut affirmer sans risque que les laboratoires BSL 3 et 4 représentent une menace existentielle très réelle et sérieuse pour l'humanité.

Les faits historiques nous disent que des expositions et des rejets accidentels se sont déjà produits, et nous n'avons que notre bonne étoile pour remercier qu'aucun ne soit transformé en pandémie prenant la vie de dizaines de millions de personnes, comme cela avait été prédit au début de la pandémie de COVID-19.

Étant donné que les scientifiques ont déjà trouvé un moyen de faire muter le SRAS-CoV-2 de manière à ce qu'il échappe aux anticorps humains, comme l'explique en détail le rapport "Lab Just Made a More Dangerous COVID Virus", il est plus que jamais nécessaire d'avoir une discussion franche et ouverte sur les mérites scientifiques de ce type de travail.

Si le SRAS-CoV-2 était vraiment le résultat d'une contamination zoonotique, le moyen le plus simple et le plus efficace de réfuter les "théories du complot" sur l'origine laboratoire serait de présenter des preuves convaincantes d'une théorie plausible. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit, et comme l'ont noté Latham et Wilson, la raison la plus probable en est que le virus n'a pas d'origine zoonotique naturelle, et on ne peut pas trouver ce qui n'existe pas.

Résumé

Idéalement, nous devons réévaluer l'utilité de l'OMS. De nombreux éléments indiquent qu'elle est fortement influencée, voire carrément contrôlée par Bill Gates.

Dans l'ensemble, il semble qu'il serait beaucoup plus sage de décentraliser la planification des pandémies des niveaux mondial et fédéral vers les niveaux étatique et local. La médecine et le gouvernement fonctionnent mieux lorsqu'ils sont individualisés et appliqués localement.

Malheureusement, même s'il s'agit clairement de la meilleure stratégie pour faire face avec succès à toute menace infectieuse vraiment sérieuse, la probabilité que cela se produise est très proche de zéro.

Cela est dû en grande partie à des décennies de planification minutieuse de la part des technocrates qui ont soigneusement placé leurs substituts dans pratiquement toutes les arènes du gouvernement mondial, des finances et des médias, ce qui leur permet de dicter facilement leurs campagnes de propagande et de censurer ou de déplafonner pratiquement toute personne qui n'est pas d'accord et qui cherche à fournir une contre-narration équilibrée.

