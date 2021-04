Médecines naturelles Outre Atlantique

Le gouvernement fédéral à propos des vitamines et du Covid : taisez-vous ou payez !





22 avril 2021



Le gouvernement fédéral menace les médecins d'une amende de 10 000 $ s'ils vous disent comment les vitamines et les minéraux peuvent aider à combattre le COVID.

Alerte à l'action !



Le ministère de la Justice (DoJ) a récemment annoncé la première mesure d'application contre le "marketing trompeur" des traitements COVID. L'affaire concerne un chiropracteur du Missouri qui aurait fait de la publicité pour un supplément de vitamine D et de zinc afin de prévenir ou de traiter le COVID - des allégations qui sont bien étayées dans la littérature scientifique.





Il s'agit d'une escalade inquiétante et scandaleuse dans les actions du gouvernement fédéral contre les médecins et les professionnels de la santé qui informent le public sur les moyens naturels de rester en bonne santé pendant la pandémie, soulignant la nécessité de modifier la loi pour permettre la libre circulation des informations sur les aliments et les compléments.



Auparavant, la FDA et la FTC ont envoyé des centaines de lettres d'avertissement à des médecins et à des cliniques pour discuter du rôle des médecines naturelles dans la promotion de la santé publique pendant la pandémie. Puis une stratégie a été mise en place pour permettre à la FTC de s'en prendre avec plus de force à ces professionnels de la santé.





La loi COVID-19 sur la protection des consommateurs a été introduite le 20 décembre à la Chambre et au Sénat, puis ajoutée à un projet de loi de crédits le 21 décembre. Le 27 décembre, elle a été promulguée.



C'est exact : juste avant les vacances de Noël, alors que le gouvernement savait que l'attention serait ailleurs, cette loi a été introduite, enfouie dans un projet de loi de dépenses pour la dissimuler davantage, et promulguée - le tout en sept jours.



La loi "interdit les actes ou pratiques trompeurs associés au traitement, à la guérison, à la prévention, à l'atténuation ou au diagnostic du COVID-19", dont la violation peut entraîner des sanctions civiles.

La loi permet à la FTC d'imposer une amende de 10 000 dollars pour chaque violation ; plusieurs amendes peuvent être infligées à partir d'une seule réclamation. Les lois étatiques de protection des consommateurs pourraient également entrer en vigueur, autorisant d'éventuelles actions collectives.



Il s'agit d'un avertissement clair pour les professionnels de la santé naturelle : soit vous faites la promotion des vaccins et des médicaments contre le COVID-19, soit vous vous taisez.



Les actions du DoJ sont stupéfiantes. D'une part, nous sommes au milieu d'une pandémie et nous n'avons pas le temps d'attendre les essais cliniques randomisés en cours - qui peuvent prendre des années - alors que des preuves cliniques solides montrent que des compléments qui présentent peu de risques peuvent être utiles. Et les preuves que nous avons pour des choses comme la vitamine D et le zinc sont solides.





Nous avons récemment passé en revue les preuves du rôle de la vitamine D dans le COVID, en soulignant les douzaines d'études qui montrent que les patients COVID ayant un taux élevé de vitamine D ont de meilleurs résultats, sans parler du rôle clé de la vitamine D dans la fonction immunitaire. Des essais cliniques ont également confirmé la capacité de la vitamine D à prévenir les infections des voies respiratoires supérieures.



Le zinc est également incroyablement important pour la fonction immunitaire. Bien que cela soit plus fréquent dans les pays en développement, on estime que 12 % des Américains risquent de souffrir d'une carence en zinc. Nous savons que la fonction immunitaire est compromise en cas de carence en zinc ; en effet, les personnes présentant de faibles niveaux de zinc ont un risque beaucoup plus élevé d'être hospitalisées et de souffrir d'une maladie grave du COVID. Il existe de plus en plus de preuves du rôle du zinc dans la réduction de la gravité de la maladie COVID-19 et également dans la prévention du COVID.



Il est incroyablement irresponsable de la part du gouvernement fédéral de cibler les professionnels de la santé qui diffusent des informations sur ces nutriments vitaux. Nous pouvons contribuer à réparer cette erreur grâce à notre législation qui permet la libre circulation de l'information sur les compléments alimentaires.