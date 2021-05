Les CDC modifient les règles de comptabilisation des cas de Covid, car de plus en plus de personnes entièrement vaccinées présentent des résultats positifs

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) ne signaleront plus que les cas d'infection ayant entraîné une hospitalisation ou un décès. L'agence a également abaissé le seuil de dépistage, mais uniquement pour les personnes entièrement vaccinées.

Megan Redshaw - Le 7 mai 2021





https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-changes-rules-counting-breakthrough-cases/





Alors que de plus en plus de rapports font état de nouveaux cas de Covid, aux États-Unis et ailleurs, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient modifier la manière dont les nouveaux cas seront signalés, à compter du 14 mai.

Selon un communiqué publié sur le site internet des CDC, l'agence a déclaré que pour aider à "maximiser la qualité des données recueillies sur les cas de la plus grande importance clinique et de santé publique", elle cessera de signaler les cas hebdomadaires d'infection au Covid, sauf s'ils entraînent une hospitalisation ou un décès.

Cette nouvelle fait suite à un autre changement, annoncé à la fin du mois dernier, concernant la manière dont les tests PCR doivent être administrés aux personnes entièrement vaccinées.

Ces deux changements entraîneront une diminution du nombre total de notifications de cas de Covid aux États-Unis.

Un cas de Covid est enregistré si une personne est testée positive pour le SRAS-Cov-2 deux semaines après avoir reçu la dose unique du vaccin Johnson & Johnson (J&J) ou après avoir reçu les deux doses du vaccin Moderna ou Pfizer.

Pourquoi les changements sont importants

En avril, les CDC ont publié de nouvelles directives à l'intention des laboratoires recommandant de réduire la valeur de la CT RT-PCR à 28 cycles - mais uniquement pour les personnes entièrement vaccinées qui sont testées pour le COVID.

Dans un test RT-PCR - l'étalon-or pour la détection du SRAS-CoV-2 - l'ARN est extrait de l'écouvillon prélevé sur le patient. Il est ensuite converti en ADN, qui est ensuite amplifié.

Le CT, ou seuil de cycle, est une valeur qui apparaît au cours des tests RT-PCR. Une valeur CT correspond au nombre de cycles nécessaires pour amplifier l'ARN viral afin d'atteindre un niveau détectable.

Selon l'Indian Council of Medical Research, un patient est considéré comme positif pour le COVID si la valeur CT est inférieure à 35. En d'autres termes, si le virus est détectable après 35 cycles ou avant, le patient est considéré comme positif.

Le Dr Anthony Fauci recommande une valeur CT de 35. À l'échelle mondiale, le seuil accepté pour la valeur CT du COVID se situe entre 35 et 40, selon les instructions des fabricants d'équipements de test.

"Si le point de référence devait être abaissé à 24, cela signifierait que les valeurs CT comprises entre 25 et 34 ne seraient pas considérées comme positives", selon le Conseil indien de la recherche médicale, comme le rapporte The Indian Express. "Un seuil de référence de 35 signifie donc que davantage de patients seraient considérés comme positifs que si le seuil de référence était de 24."

En d'autres termes, l'abaissement du paramètre seuil de CT peut conduire à l'oubli de personnes infectieuses.

Les CDC ne communiqueront pas de nouveaux chiffres sur les percées cette semaine

étant donné que le changement dans la façon dont les CDC signalent les cas de Covid est toujours en cours de mise en œuvre et ne prendra pas effet avant le 14 mai, les CDC n'ont pas communiqué de nouveaux chiffres cette semaine.

Selon les derniers chiffres disponibles, au 26 avril, les CDC ont signalé que 9 245 personnes avaient été testées positives au Covid au moins deux semaines après avoir reçu leur dernier vaccin Covid. Environ 9 %, soit 835 personnes, ont dû être hospitalisées et 132 sont décédées.

Parmi les patients hospitalisés, 241 étaient asymptomatiques ou souffraient d'une maladie non liée au COVID, et 20 décès ont été signalés comme étant asymptomatiques ou non liés à la maladie.

Les derniers chiffres proviennent de 46 États et territoires des États-Unis. On ne sait pas quels sont les quatre États qui n'ont pas soumis de chiffres sur les cas de percée aux CDC.

"Ces données de surveillance sont un instantané et aident à identifier les tendances et à rechercher des signaux parmi les cas de percée vaccinale", a déclaré le CDC dans un communiqué du 27 avril. "Au fur et à mesure que les CDC et les départements de santé des États se concentrent uniquement sur l'investigation des cas de Covid post-vaccinal qui entraînent une hospitalisation ou un décès, ces données seront régulièrement mises à jour et affichées chaque vendredi."

Selon les CDC, le nombre réel de cas de Covid post-vaccinal est probablement plus élevé car le système de surveillance est passif et repose sur la déclaration volontaire des départements de santé des États et peut ne pas être complet. En outre, certains cas de Covid post- vaccinal ne seront pas identifiés en raison de l'absence de tests. Cela est particulièrement vrai dans les cas de maladie asymptomatique ou légère, ont ajouté les CDC.

Le CDC a déclaré que les vaccins sont toujours efficaces, notant que les nouveaux cas ne représentent qu'un faible pourcentage de ceux qui ont été vaccinés.

Le pays le plus vacciné revient à l'isolement, alors que les cas se multiplient.

L'île des Seychelles, qui a entièrement vacciné la plus grande partie de sa population contre le COVID que n'importe quel autre pays du monde, a remis en place des mesures de confinement similaires à celles imposées en 2020, face à la recrudescence des infections.

Selon Bloomberg, 62,2 % de la population adulte de l'île a reçu deux doses de vaccins COVID. Ce chiffre est à comparer aux 55,9 % d'Israël, deuxième nation la plus vaccinée. Sinopharm et Covishield d'AstraZeneca sont les deux vaccins administrés aux Seychelles.

Lors d'une conférence de presse, les responsables ont donné peu de détails sur ce qui pourrait être à l'origine de la recrudescence des infections, si ce n'est que les gens prennent moins de précautions contre le virus qu'auparavant et que la recrudescence pourrait être due aux célébrations après Pâques.

La Californie connaît des milliers de nouveaux cas de COVID

Entre le 1er janvier et le 28 avril, les responsables de la santé publique de Californie ont enregistré 3 084 nouveaux cas de COVID, selon le Sacramento Bee.

"À mesure que le temps passe et que davantage de personnes sont entièrement vaccinées, il est probable que d'autres cas post-vaccination se produisent", a déclaré le département de la santé publique de Californie dans un communiqué.

Les cas post-vaccination sont enregistrés si une personne est testée positive pour le SRAS-Cov-2 deux semaines après avoir reçu le vaccin J&J ou avoir complété la vaccination Moderna ou Pfizer à deux doses.

Le département de la santé de l'État ne disposait pas d'informations sur les hospitalisations et les décès attribués aux cas de.