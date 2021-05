Les experts de la santé admettent que le port du masque en plein air est ridicule

Analyse du Dr Joseph Mercola - Vérification des faits - Le 7 mai 2021

L'histoire en un coup d'œil

Selon un expert des mécanismes de transmission virale, les brèves rencontres en plein air présentent un " très faible risque " de transmission du COVID-19. Les particules virales se dispersent rapidement dans l'air extérieur, de sorte que le risque d'inhalation de virus en aérosol par des passants est négligeable.

À l'aide de modèles mathématiques, des chercheurs italiens ont calculé le temps qu'il vous faudrait pour contracter le virus du SRAS-CoV-2 en plein air à Milan. Si 10 % de la population était infectée, il vous faudrait 31,5 jours d'exposition continue à l'extérieur pour inhaler une dose de virus suffisante pour transmettre l'infection.

D'autres recherches ont montré que les chances de transmettre le COVID-19 sont 18,7 fois plus élevées à l'intérieur qu'en plein air.

Plusieurs études portant sur les concentrations d'ARN du SRAS-CoV-2 dans l'air n'ont rien donné. Aucun ARN détectable n'a été trouvé dans les échantillons d'air prélevés à divers endroits à Wuhan, en Chine, à Venise, dans le nord de l'Italie, ou à Lecce, dans le sud de l'Italie, pendant la pandémie.

Le premier registre allemand des effets secondaires du port du masque chez les enfants a recensé 24 problèmes de santé physiques, psychologiques et comportementaux, dont l'irritabilité (60 %), les maux de tête (53 %), les difficultés de concentration (50 %), la baisse de la joie de vivre (49 %), la réticence à aller à l'école ou au jardin d'enfants (44 %), les malaises (42 %), les difficultés d'apprentissage (38 %) et la somnolence ou la fatigue (37 %).

Après une année de conseils douteux sur le port du masque, allant de la prise de tête à l'amusement léger en passant par le ridicule - comme l'Espagne qui rend obligatoire le port du masque pour nager dans l'océan - les experts de la santé qui vont à l'encontre du discours dominant sur le port universel de masques ont enfin droit à un peu de temps d'antenne dans les médias grand public.

Dans un article paru le 22 avril 2021 dans le New York Times1, Tara Parker-Pope cite plusieurs médecins et virologues qui déconseillent le port universel du masque en plein air.

Des experts de la santé s'expriment sur le port du masque en extérieur

Parmi eux, Linsey Marr, professeur de génie civil et environnemental à Virginia Tech et experte en mécanique de la transmission virale, note que les brèves rencontres en plein air, comme le fait de passer à côté de quelqu'un sur un trottoir ou un sentier de randonnée, présentent un "risque très faible" de transmission.

"Les particules virales se dispersent rapidement dans l'air extérieur et le risque d'inhaler le virus en aérosol d'un joggeur ou d'un passant est négligeable", a déclaré le Dr Marr à Parker-Pope.2 "Même si une personne tousse ou éternue à l'extérieur alors que vous passez à côté d'elle, les chances que vous receviez une dose suffisamment importante de virus pour être infecté restent faibles."

De même, le Dr Muge Cevic, maître de conférences clinique en maladies infectieuses et virologie médicale à l'école de médecine de l'université de St Andrews en Écosse, aurait déclaré :3.

"Je pense que c'est un peu trop demander aux gens de mettre le masque lorsqu'ils sortent se promener, faire du jogging ou du vélo. Nous sommes à un stade différent de la pandémie. Je pense que les masques d'extérieur n'auraient pas dû être obligatoires du tout. Ce n'est pas là que l'infection et la transmission se produisent."

Parker-Pope cite également le Dr Nahid Bhadelia, médecin spécialiste des maladies infectieuses et directeur médical de l'unité des pathogènes spéciaux au Boston Medical Center4.

« Étant donné que j'ai été très prudent dans mes opinions tout au long de l'année, cela devrait vous indiquer à quel point le risque de transmission à l'extérieur par contact sur de courtes périodes est faible, en général. »

Vaccinés ou non, les masques ne fonctionnent pas

Bien entendu, la plupart des médecins cités dans l'article du New York Times affirment que la vaccination réduit le risque de contracter le COVID-19 et que vous pouvez donc être plus indulgent en présence d'autres personnes vaccinées. J'ai écrit de nombreux articles expliquant pourquoi cette affirmation est absurde et tout simplement fausse.

Pour résumer, cela n'a aucun sens car tous les "vaccins" contre le COVID-19 sont conçus pour réduire vos symptômes quand vous êtes infecté. Ils ne sont pas conçus pour prévenir l'infection, ils ne vous donnent pas d'immunité contre le SRAS-CoV-2 et ils ne préviennent pas la transmission, de sorte que vous pouvez toujours transmettre le virus à d'autres personnes si vous êtes infecté.

Tout cela signifie que vous présentez le même " risque " pour les autres, que vous soyez vacciné ou non. Et, pour être clair, si vous ne présentez aucun symptôme d'infection respiratoire, le risque sanitaire que vous représentez pour les autres est pratiquement inexistant.5 Vous ne pouvez tout simplement pas propager une infection que vous n'avez pas.

Les minuscules fragments d'ARN viral que le test PCR peut détecter s'il est soumis à un trop grand nombre de cycles d'amplification - donnant ainsi un résultat faussement positif - ne sont pas infectieux. Il faut un virus entier, et vivant, pour cela.

Le CDC accorde une permission spéciale aux personnes entièrement vaccinées

Bien que la science soit plutôt claire sur ces points, à la fin du mois d'avril 2021, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont assoupli leurs directives concernant les masques extérieurs pour les personnes entièrement vaccinées.

Si vous avez reçu toutes les doses requises du "vaccin" COVID-19, vous n'avez plus besoin de porter un masque à l'extérieur lorsque vous êtes en petits groupes ou lorsque vous faites de l'exercice. Le port d'un masque reste toutefois recommandé dans les lieux extérieurs très fréquentés, comme les stades.

Selon un autre article du New York Times6

"Le président Biden a salué cet événement comme un moment marquant de la pandémie, en portant un masque lorsqu'il s'est approché du pupitre par une chaude journée de printemps dans l'enceinte de la Maison Blanche - et en le gardant bien en évidence lorsqu'il est rentré dans la Maison Blanche après avoir terminé. Allez vous faire vacciner. Cela n'a jamais été aussi facile", a déclaré M. Biden. Et une fois que vous serez complètement vacciné, vous pourrez vous passer de masque lorsque vous serez à l'extérieur et loin des grandes foules".

Des chercheurs remettent les pendules à l'heure

Rompant avec la propagande typique du New York Times, Parker-Pope poursuit en fait en citant une recherche7 publiée en février 2021 dans la revue Environmental Research :

"Pour comprendre à quel point le risque de transmission en extérieur est faible, des chercheurs italiens ont utilisé des modèles mathématiques pour calculer le temps qu'il faudrait à une personne pour être infectée en extérieur à Milan.

Ils ont imaginé un scénario sinistre dans lequel 10 % de la population serait infectée par le coronavirus. Leurs calculs ont montré que si une personne évitait les foules, il lui faudrait, en moyenne, 31,5 jours d'exposition continue à l'extérieur pour inhaler une dose de virus suffisante pour transmettre l'infection.

Les résultats montrent que ce risque est négligeable dans l'air extérieur si l'on évite les foules et les contacts directs entre les personnes", a déclaré Daniele Contini, auteur principal de l'étude et spécialiste des aérosols à l'Institut des sciences atmosphériques et du climat de Lecce, en Italie.

Même si des variants de virus plus infectieux circulent, la physique de la transmission virale à l'extérieur n'a pas changé, et le risque d'être infecté à l'extérieur reste faible, selon les experts en virus."

D'autres recherches8 ont montré que les chances de transmettre le COVID-19 sont 18,7 fois plus élevées à l'intérieur que dans un environnement en plein air. Plusieurs enquêtes portant sur les concentrations d'ARN du SRAS-CoV-2 dans l'air n'ont pas non plus donné de résultats, notamment les échantillonnages d'air effectués à divers endroits à Wuhan9,10 en Chine, à Venise dans le nord de l'Italie et à Lecce dans le sud de l'Italie11.

Les problèmes que nous ignorons lorsque nous rendons le masque obligatoire

En dehors de toutes les recherches démontrant que le port du masque est une stratégie inefficace et largement inutile contre les virus respiratoires - que j'ai détaillées dans plusieurs articles, notamment "More Evidence Masks Don't Work to Prevent COVID-19", "Mindless Mask Mandates Likely Do More Harm Than Good" et "Landmark Study Finds Masks Are Ineffective" - il y a la question des effets indésirables potentiels.

Cette partie de l'équation a été largement ignorée depuis le début, même si le port universel des masques présente des inconvénients pour l'environnement et des risques pour la santé des individus, notamment les suivants :12

Le port d'un masque facial augmente la résistance respiratoire et, comme il rend l'inspiration et l'expiration plus difficiles, les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants peuvent être exposées à un risque d'urgence médicale si elles portent un masque facial.

Il s'agit notamment des personnes souffrant d'essoufflement, de maladies pulmonaires, de crises de panique, de difficultés respiratoires, de douleurs thoraciques à l'effort, de maladies cardiovasculaires, d'évanouissements, de claustrophobie, de bronchite chronique, de problèmes cardiaques, d'asthme, d'allergies, de diabète, de crises d'épilepsie, d'hypertension artérielle et de personnes portant un stimulateur cardiaque. L'impact du port d'un masque facial pendant la grossesse est également totalement inconnu.

Les masques faciaux peuvent réduire l'absorption d'oxygène, ce qui entraîne un manque d'oxygène (hypoxie) potentiellement dangereux.

Ils provoquent également une accumulation rapide de dioxyde de carbone nocif, ce qui peut avoir des répercussions cognitives et physiques importantes. Le premier registre allemand13,14 recensant les effets du port du masque sur les enfants a identifié 24 problèmes de santé physique, psychologique et comportementale associés au port de masque. Les symptômes enregistrés comprennent :

"... irritabilité (60%), maux de tête (53%), difficultés de concentration (50%), moins de bonheur (49%), réticence à aller à l'école/au jardin d'enfants (44%), malaise (42%), troubles de l'apprentissage (38%) et somnolence ou fatigue (37%)."

Sur les 25 930 enfants inclus dans le registre, 29,7% ont déclaré être essoufflés, 26,4% avoir des vertiges et 17,9% ne pas vouloir bouger ou jouer. Des centaines d'autres ont connu "une respiration accélérée, une oppression thoracique, une faiblesse et des troubles de la conscience de courte durée".

Le port d'un masque facial augmente la température corporelle et le stress physique, ce qui peut entraîner une lecture de température élevée qui n'est pas liée à une infection.

Tous les masques faciaux peuvent provoquer des infections bactériennes et fongiques chez l'utilisateur, car l'air chaud et humide s'accumule à l'intérieur du masque. Il s'agit là d'un terrain propice à la prolifération des agents pathogènes. C'est pourquoi les masques médicaux jetables ont été conçus pour une utilisation de courte durée, pour une tâche spécifique uniquement, après quoi ils sont censés être jetés.

Les médecins ont mis en garde contre l'augmentation des pneumonies bactériennes, des éruptions cutanées sur le visage, des infections fongiques sur le visage15, de la "bouche du masque" (dont les symptômes comprennent la mauvaise haleine, la carie dentaire et l'inflammation des gencives) et des infections buccales à candida16.

Une étude17,18 publiée dans le numéro de février 2021 de la revue Cancer Discovery a également révélé que la présence de microbes dans vos poumons peut aggraver la pathogenèse du cancer du poumon et contribuer à un cancer du poumon à un stade avancé. Ces mêmes types de bactéries, principalement des Veillonella, des Prevotella et des Streptococcus, peuvent également être cultivés par le port prolongé d'un masque19.

En cas d'utilisation prolongée, les masques médicaux commencent à se dégrader et à libérer des produits chimiques qui sont ensuite inhalés. De minuscules microfibres sont également libérées, ce qui peut entraîner des problèmes de santé en cas d'inhalation. Ce danger a été mis en évidence dans une étude de performance20 qui sera publiée dans le numéro de juin 2021 du Journal of Hazardous Materials.

Les masques obligatoires représentent également une autre atteinte à nos libertés, et normalisent la fausse notion selon laquelle les gens sont malades à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils sont en bonne santé, et qu'il est acceptable d'être obligé de se couvrir le visage simplement pour vaquer à ses occupations quotidiennes, même à l'extérieur.

Le discours public renforce les préjugés à l'encontre des personnes qui refusent de porter un masque ou de recevoir un vaccin expérimental, à tel point que certains craignent désormais les personnes qui ne portent pas de masque ou celles qui choisissent de ne pas se faire vacciner. L'évolution rapide des normes sociétales et l'émergence d'un environnement de plus en plus autoritaire posent la question de savoir si le public continuera ou non à obéir aveuglément, quelles que soient les conséquences.

Le seul type de masque qui soit sûr et efficace

Pour bénéficier d'un quelconque avantage, les utilisateurs doivent être équipés du bon type et de la bonne taille de masque respiratoire, et doivent subir des tests d'ajustement effectués par un professionnel qualifié. Cependant, les masques N95, même lorsqu'ils sont correctement ajustés, ne protègent pas contre les expositions virales, mais peuvent protéger de manière adéquate contre les particules plus grosses.

Les masques chirurgicaux, qui ne s'appliquent pas sur le visage, ne filtrent rien. Ils sont conçus pour empêcher les bactéries de la bouche, du nez et du visage de pénétrer dans le patient pendant les procédures chirurgicales, et les chercheurs ont averti que les masques chirurgicaux contaminés présentent en fait un risque d'infection.21 Après seulement deux heures, une augmentation significative de la charge bactérienne sur le masque a été observée.

Les masques non médicaux en tissu sont non seulement inefficaces, mais aussi particulièrement dangereux car ils ne sont pas conçus pour purger efficacement le dioxyde de carbone expiré, ce qui les rend totalement inadaptés à l'utilisation.

Le seul type de masque dont le port est réellement sûr et efficace est le masque à gaz que vous utilisez pour vous protéger contre les fumées de peinture, les vapeurs organiques, la fumée et la poussière. Ces masques sont conçus pour filtrer l'air que vous inspirez et pour éliminer le dioxyde de carbone et l'humidité de l'air que vous expirez, ce qui garantit qu'il n'y a pas d'accumulation dangereuse de dioxyde de carbone ou de réduction d'oxygène à l'intérieur du masque.

Où sont les données qui confirment le port obligatoire du masque ?

Alors qu'il existe de nombreuses données et données scientifiques montrant que les masques sont inefficaces contre la transmission virale et que l'obligation ne fait rien pour protéger la santé publique, les porte-parole du gouvernement continuent simplement à débiter le récit de propagande selon lequel le port du masque sauve des vies. " Écoutez les experts, suivez la science ", disent-ils. Pourtant, ils n'ont pas encore produit la moindre preuve scientifique crédible en faveur du port universel des masques.

Où sont les données montrant que les masques fonctionnent ? Où sont les données montrant qu'ils réduisent les taux d'infection et d'hospitalisation ? Où sont les preuves que les masques obligatoires ont eu une quelconque influence positive sur la pandémie de COVID-19 au cours des 14 derniers mois ? Nous devrions avoir une montagne de données à l'appui.

Le masque fait partie d'un appareil plus large, d'un mouvement de riches bureaucrates non élus, qui volent nos libertés et perpétuent les mensonges. ~ Jeff Hoverson, représentant de la Chambre des représentants du Dakota du Nord.

Je soupçonne que la raison pour laquelle nous n'avons pas d'études massives remplies de données globales montrant que l'obligation du port des masques a été un succès éclatant est qu'ils n'ont eu aucun impact, ou qu'ils ont aggravé la situation. Un exemple concret : " Le Texas et le Mississippi enregistrent le nombre de cas de COVID le plus bas depuis presque un an, un mois après la levée de l'obligation de porter un masque ", rapporte Newsweek dans un article paru le 6 avril 202122.

Oui, ironiquement, malgré les craintes que la levée de l'obligation de porter un masque entraîne une surabondance de cas de COVID-19 dans les hôpitaux, c'est le contraire qui s'est produit. Quatre semaines plus tard, le Texas et le Mississippi enregistrent leur plus faible nombre de cas et de décès liés au COVID depuis mai 2020.

Le Dakota du Nord cherche à se libérer de l'obligation de porter un masque

Un rayon d'espoir particulier brille dans le Dakota du Nord, où la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi (H.B.1323) qui interdirait aux écoles, aux entreprises et aux collectivités locales d'exiger le port d'un masque pour le service. Le projet de loi, qui a été adopté par 50 voix contre 44 à la fin du mois de février 2021, est maintenant examiné par le Sénat.

L'auteur du projet de loi, le représentant Jeff Hoverson, a qualifié de "folie diabolique" l'obligation de porter un masque imposée par l'État en novembre 2020.23 Il a déclaré à la Prairie Public Press qu'il avait reçu "beaucoup de courriels" d'électeurs opposés à l'obligation de porter un masque, ajoutant :24

"Ils ne veulent pas que le Dakota du Nord soit aspiré dans ce qui devient évident. Le masque fait partie d'un appareil plus vaste, d'un mouvement de bureaucrates riches et non élus, qui volent nos libertés et perpétuent les mensonges."

Oui. Ça résume bien la situation.