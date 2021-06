Le test PCR affecte-t-il la glande pinéale ? Humains et "transhumains". Dr. Astrid Stuckelberger

Peter Koenig Global Research, 10 juin 2021 - Global Research

Il n'y a pratiquement pas de passage de frontière sans un test PCR obligatoire - qui d'ailleurs n'est pas valable (comme l'a confirmé l'OMS le 20 janvier 2021) pour déterminer si vous êtes infecté par le virus covid.

Il n'a jamais été inventé et conçu dans ce but. Voir ceci directement du Dr Kary Mullis, l'inventeur du test PCR, qui est décédé en août 2019, peu de temps avant l'épidémie de SRAS-CoV-2, alias Covid-19.

Le Dr Astrid Stuckelberger, scientifique en santé internationale, chercheuse en clinique et en épidémiologie et membre du corps enseignant des universités de Genève et de Lausanne, ainsi qu'ancienne initiée de l'OMS, parle dans un clip vidéo de 18 minutes du "plan" que l'OMS et 193 États membres de l'ONU font pression pour mettre en œuvre.

Astrid Stuckelberger donne un aperçu des rouages de l'OMS. Elle explique comment les actions de l'OMS violent leurs propres règlements.

Elle affirme que la pandémie est organisée au niveau international de manière systémique. "Ce qui est choquant, dit-elle, c'est qu'ils disent tous exactement la même chose, tous les médias, tous les journaux, tous les aéroports - dans tous les pays de l'ONU..."

Le Dr Stuckelberger poursuit en disant - et je paraphrase - que les différents groupes de travail d'experts qui conseillent les décideurs sont tous en conflit d'intérêts, parce qu'on leur a dit ce qu'ils devaient conseiller, qu'ils ont été dénonçés à de nombreuses reprises depuis le début de la "plandémie" par de vrais scientifiques, mais que ces vrais scientifiques, qui présentent la vraie science, ne sont pas publiés, parce que tous les médias sont achetés.

Elle parle des "vaccins" à ARNm qui sont des armes biologiques, et de l'agenda eugénique et de dépopulation qui se cache derrière tout cela. Elle mentionne aussi spécifiquement le test PCR, et comment il affecte la glande pinéale.

La glande pinéale a été décrite comme le "siège de l'âme" par René Descartes (philosophe français du 17e siècle) et elle est située au centre du cerveau. La principale fonction de la glande pinéale est de recevoir de l'environnement des informations sur l'état du cycle lumière-obscurité et de transmettre ces informations pour produire et sécréter l'hormone mélatonine - qui donne aux humains leurs sens et leur sensibilité. Réduire ou éliminer ces capacités uniques nous rend vulnérables à la "robotisation".

Elle affirme que s'il n'y avait pas d'objectif plus profond derrière le test PCR, il ne serait pas nécessaire d'enfoncer un coton-tige dans les sinus, à l'endroit où il touche une fine membrane qui sépare la cavité sinusale du cerveau. Un échantillon de salive suffirait. La question soulevée par le Dr Stuckelberger (qui n'a pas encore été entièrement corroborée) est de savoir s'ils introduisent une substance toxique dans votre cerveau - qui affecte la glande pinéale ?

Le Dr Stuckelberger mentionne également le projet d'implanter des nanopuces avec la thérapie génique de type ARNm.

"Transhumains"

Dans une interview de 2016 par la télévision suisse RTS Genève de Klaus Schwab, PDG et fondateur du Forum économique mondial (WEF), où il parle littéralement de la transformation des humains en "transhumains" avec une nanopuce implantée qui se connecte directement au cerveau humain. Les humains peuvent alors se mettre au service de l'intelligence artificielle (IA), ou d'autres commandes électroniques. Ils peuvent être manipulés selon la volonté de ceux qui contrôlent le monde, c'est-à-dire la "Cabale mondiale". Ces derniers mots sont les miens. Klaus Schwab utilise une manière beaucoup plus douce d'expliquer l'esclavage et le contrôle numérique total.

Comme on le sait, Klaus Schwab est également le promoteur et le co-auteur de The Great Reset, dont il dit à la fin - à l'achèvement de l'Agenda 2030 - "vous ne posséderez rien et serez heureux".

Il qualifie la "plandémie" covide actuelle d'opportunité unique pour repenser et remodeler notre monde, en - ce qu'il ne dit pas - mais implique à plus d'un titre - un Ordre Mondial Unique, dirigée par une petite élite ultra-riche où les Eugénistes mènent la barque.

Interrogé en 2016 par la chaîne de télévision suisse romande (RTS), sur un délai pour que cette science-fiction devienne possible, il répond dans une dizaine d'années, c'est-à-dire vers 2026, à une année près .

"Ce que nous voyons est une sorte de fusion du monde physique, numérique et biologique", a déclaré Klaus Schwab. Il a expliqué que les êtres humains recevront bientôt une puce qui sera implantée dans leur corps afin de fusionner avec le monde numérique.

RTS : "Quand cela se produira-t-il ?

KS : "Certainement dans les dix prochaines années.

"Nous pouvons imaginer que nous les implanterons dans notre cerveau ou dans notre peau".

"Et alors nous pouvons imaginer qu'il y ait une communication directe entre le cerveau et le monde numérique".

Quelles sont les mesures à prendre ?

Si nous ne faisons pas quelque chose immédiatement contre cette "Cabale Covid", il sera peut-être trop tard. En effet, dans certains cantons suisses, ils commencent à tester les enfants - à les tester - à les tester. Certains gouvernements cantonaux ordonnent aux écoles de tester les élèves de l'école primaire une fois par semaine ou une fois par mois.

Vous pouvez imaginer ce que cela peut signifier pour ces enfants ? - Au moment où ils quittent l'école, les tests de type PCR peuvent avoir réduit la glande pinéale des enfants à l'état d'infirme. Les enfants pourraient avoir perdu leur sensibilité - et seront-ils pour ainsi dire "robotisés" ?

Aujourd'hui, l'Union européenne autorise la vaccination des enfants à partir de 12 ans - dans certains pays, même sans le consentement des parents. L'inoculation de type ARNm, presque uniquement et exclusivement autorisée, est considérée par plusieurs scientifiques comme une arme biologique et, si elle n'est pas arrêtée MAINTENANT, elle pourrait avoir des conséquences dévastatrices dans le monde entier. Saviez-vous que leur objectif est de "vacciner" - ou plutôt de piquer avec cette toxine potentiellement mortelle - 70% de la population mondiale ? Voyez ceci.

Aux États-Unis, le CDC vient d'autoriser l'inoculation aux enfants de 12 à 17 ans de ce que Vaccine Impact appelle un "programme d'extermination de masse", par la mise en œuvre de mesures eugéniques de contrôle de la population au moyen d'armes biologiques COVID-19".

Tout cela ressemble à un film d'horreur de science-fiction qui est sur le point de devenir réalité - en fait, c'est en bonne voie, car vous pouvez vous-même être témoin de la campagne massive de vaccination et de la coercition des tests sans fin où que vous soyez.

Ce phénomène pourrait bientôt être renforcé par un certificat de vaxx obligatoire, d'abord sous la forme d'une carte électronique, puis d'une puce implantée, sans laquelle vous ne pourrez pas faire la plupart des choses que vous étiez libre de faire - jusqu'à ce que vous vous soumettiez à l'inoculation tueuse.

C'est vers cela que nous nous dirigeons si nous laissons faire. Jusqu'à présent, il est difficile d'estimer la volonté mondiale de se faire vacciner. Si l'Allemagne et les États-Unis sont une indication, du moins pour l'Occident, la volonté de recevoir le vaccin pourrait atteindre les deux tiers.

Dans les pays du Sud, la vaccination peut être plus lente, car elle n'est pas encouragée aussi fortement que dans les pays du Nord.

N'oubliez pas : L'objectif mondial de vaccination est de 70 %, mais les pays peuvent avoir reçu des quotas différents à atteindre. Nos dirigeants élus, que nous finançons avec nos impôts, et en qui nous plaçons notre confiance, nous trahissent royalement - pour remplir leur quota. - Quelle sera leur récompense ? Peut-être une piqûre placebo, pour qu'ils puissent aussi obtenir leur certificat vaxx.

Cela ne doit pas être la fin de l'histoire. Mais vous devez savoir ce qui est prévu et quels sont les objectifs. Parmi ces objectifs figure la "dépopulation" de la Terre Mère.

Une chose est sûre - vous pourrez vous en rendre compte par vous-même après avoir lu cet essai et les références de virologues et de scientifiques médicaux renommés : Nous, les humains, avant de devenir des "transhumains", devons collectivement et solidairement arrêter cet assaut MAINTENANT.

Seule une vague de fond de personnes prêtes à se dresser contre les autorités tyranniques, à défendre leurs droits constitutionnels et surtout leurs droits de l'homme, et à résister, résister aux interminables tests PCR - même si cela signifie ne pas voyager pendant un certain temps - jusqu'à ce que nous, le peuple, gagnions cette bataille et arrêtions d'accepter d'être inoculés avec la bio-arme ARNm, refusez simplement, ne vous laissez pas entraîner dans cette fausse "vaccination". - Croiriez-vous qu'il y a des États aux États-Unis qui vous offrent de nombreux cadeaux pour vous faire vacciner ?

Le gouverneur d'un État américain est allé encore plus loin. Le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, a fait monter les enchères avec un projet grandiloquent de participation des personnes vaccinées à une loterie d'un million de dollars. Voir l'article de The Atlantic.

Cela ne vous fait-il pas dire que la vaccination n'a rien à voir avec la protection de la santé humaine, mais qu'elle a tout à voir avec la soumission de l'humanité à une arme biologique, une soi-disant "vaccination" ?

Le bon côté des choses, c'est qu'en mai 2021, la Cour suprême des États-Unis a voté contre la vaccination universelle [covid]. Cela signifie également une décision de la Cour suprême des États-Unis contre les certificats de vaccination aux États-Unis.

Ce qui est valable pour les États-Unis pourrait également devenir une loi dans l'Union européenne - et dans d'autres nations du monde. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs : nous, le peuple, devons nous lever et réclamer nos droits. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Mais si nous mettons tout notre esprit, notre énergie et notre volonté dans ce combat, nous gagnerons cette bataille contre le plus grand crime de l'histoire humaine.

En Europe, il existe également la Commission d'enquête Corona (en allemand : Corona Untersuchngsausschuss), basée en Allemagne et dirigée par l'avocat Dr. Reiner Fullmich, qui a déjà déposé plusieurs recours collectifs aux Etats-Unis et au Canada, ainsi que des actions en justice contre des institutions et des individus, principalement en Europe. Si nous sommes solidaires pour combattre cette Bête Covid, ce crime contre l'humanité, en refusant le test PCR, en résistant à la coercition du vaxx, nous gagnerons.