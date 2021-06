Un laboratoire de l'université de Floride découvre des pathogènes dangereux sur des masques d’enfants

Meiling Lee - 19 juin 2021 - The Epoch time

Un laboratoire de l'Université de Floride qui a récemment analysé un petit échantillon de masques faciaux a détecté la présence de 11 pathogènes dangereux, dont des bactéries responsables de la diphtérie, de la pneumonie et de la méningite.

Des parents de Gainesville, en Floride, inquiets des risques encourus par leurs enfants qui portent des masques toute la journée à l'école par une température de 30 °C, ont envoyé six masques - cinq portés par des enfants âgés de 6 à 11 ans pendant cinq à huit heures à l'école, et un porté par un adulte - pour qu'ils soient analysés au centre de recherche de spectrométrie de masse de l'université de Floride.

Sur les six masques, trois étaient des masques chirurgicaux, deux des masques en coton et un masque en poly. Des masques qui n'ont pas été portés et un t-shirt porté à l'école ont servi d'échantillons de contrôle.

Cinq des masques se sont avérés être contaminés par des parasites, des champignons et des bactéries, selon Rational Ground. Un seul masque contenait un virus qui peut provoquer une maladie systémique mortelle chez les bovins et les cerfs. D'autres agents pathogènes moins dangereux pouvant causer des ulcères, de l'acné et des streptocoques ont également été détectés.

Aucun des témoins n'était contaminé par des agents pathogènes, tandis que "des échantillons prélevés sur le dessus et le dessous du t-shirt ont révélé la présence de protéines que l'on trouve généralement dans la peau et les cheveux, ainsi que dans le sol."

Amanda Donoho, mère de trois enfants de l'école primaire, s'est associée à d'autres parents pour envoyer les masques au laboratoire, car ses fils présentaient des éruptions cutanées à la suite du port prolongé du masque.

"Nos enfants ont porté des masques toute la journée, sept heures par jour à l'école", a déclaré Mme Donoho à Fox & Friends le 17 juin. "La seule pause qu'ils ont, c'est pour manger ou boire."

Donoho a déclaré que si les élèves ne sont pas obligés de porter un masque à l'extérieur de l'école depuis avril 2021, les masques étaient toujours nécessaires lorsqu'ils se trouvaient à moins de six à huit pieds les uns des autres. Le port du masque est également obligatoire dans les bus scolaires.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ce que l'on met sur le visage des enfants, selon Mme Donoho.

Le surintendant Carlee Simon des écoles publiques du comté d'Alachua (ACPS) à Gainesville, en Floride, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) affirme que les enfants doivent continuer à porter des masques et à se tenir à l'écart de la société jusqu'à ce qu'ils puissent se faire vacciner, malgré les données montrant que les enfants sont peu affectés par le COVID-19 et ne sont pas de super-diffuseurs du virus.

Le gouverneur Ron DeSantis, un républicain, a signé un décret le 3 mai, suspendant toutes les restrictions d'urgence liées au COVID-19, y compris le port de masque. Cependant, certains districts scolaires comme ACPS ont maintenu leur politique de port de masque pour le reste de l'année scolaire, tandis que les masques étaient facultatifs au sein de la communauté.

ACPS indique que les masques seront facultatifs pour l'année scolaire 2021-22, mais qu'ils resteraient obligatoires dans les bus scolaires jusqu'à la mi-septembre, à moins que la réglementation fédérale sur les transports ne change.

Le CDC indique que les masques sont toujours obligatoires dans les avions, les trains, les bus et les aéroports.

Dans une mise à jour du 17 juin, les masques ne sont plus obligatoires dans les "zones extérieures d'un moyen de transport (comme un ferry ou le pont supérieur d'un bus)" et les personnes complètement vaccinées peuvent reprendre leurs activités quotidiennes d'avant la pandémie sans porter de masque ni prendre de distance physique, sauf si la loi fédérale ou de l'État l'exige.

Les personnes sont considérées comme pleinement vaccinées deux semaines après leur deuxième injection d'un vaccin à ARN messager ou après une dose unique de vaccin Johnson & Johnson.

Le CDC n'a pas donné de conseils pour les personnes qui se sont remises du COVID-19 et qui ont une immunité naturelle.

The Epoch Times a contacté le CDC pour un commentaire.

https://www.theepochtimes.com/university-of-florida-lab-finds-dangerous-pathogens-on-childrens-face-masks_3865300.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge