L'immunité naturellement acquise protège contre le COVID sévère en cas de réinfection : preuves statistiques au Quatar

Le 30 décembre 2021



https://doctors4covidethics.org/naturally-acquired-immunity-protects-from-severe-covid-upon-reinfection-statistical-evidence-from-quatar/





Une étude récente d'Abu-Raddad et al, publiée dans le très respectable New England Journal of Medicine [1], montre que l'immunité acquise contre le COVID fonctionne à peu près comme pour les autres virus respiratoires : elle offre une protection relative contre la réinfection et une protection solide contre la maladie grave ou le décès.



L'étude a été menée sur une vaste cohorte d'environ 260 000 personnes non vaccinées1, et elle a utilisé des valeurs seuils raisonnables pour le test diagnostique PCR. Elle est également dotée d'une conception statistique soignée permettant de corriger divers facteurs aggravants, notamment la comorbidité et les changements dans le mélange de variants viraux entre la première et la deuxième infection. Principales conclusions :



Les réinfections étaient rares - il y a eu 1 304 cas au total, ce qui représente environ 0,5 % de tous les individus inclus dans l'étude.



Sur les 1 304 patients atteints de réinfection, seuls 4 ont été admis à l'hôpital ; aucun d'entre eux n'a dû être traité en soins intensifs et aucun n'est décédé.



Dans le groupe témoin de patients atteints d'infections primaires, 158 des 6095 individus ont dû être hospitalisés ; 28 d'entre eux ont reçu des soins intensifs et 7 sont décédés.



La nette différence de gravité de la maladie entre la première et la deuxième infection suggère qu'au moins le premier diagnostic PCR était réellement positif (et non pas faussement positif) dans la plupart des cas ; sinon, nous ne devrions pas nous attendre à une différence d'immunité protectrice entre les deux groupes. Étant donné que les mêmes procédures PCR ont été utilisées tout au long de l'étude, nous pouvons supposer que le second diagnostic était également correct, même si une vérification supplémentaire par séquençage de l'ADN aurait été souhaitable.



D'autre part, nous notons que même dans le groupe témoin, le taux de létalité de l'infection n'était que d'environ 0,12 %, ce qui concorde avec les estimations similaires de Brown [2] et de Ioannidis et al [3]. Ce chiffre global remarquablement bas peut être attribué à l'immunité croisée conférée par les souches régulières de coronavirus respiratoires [4,5]. Dans l'ensemble, l'étude d'Abu-Raddad et al. confirme que l'on peut compter sur l'immunité naturelle pour protéger la population contre la maladie récurrente grave du COVID-19 et que la vaccination est inutile.



Notes

Sur les 353 326 personnes qui avaient déjà reçu un diagnostic de COVID, 87 547 ont été exclues de l'étude car elles avaient été vaccinées. L'étude ne fournit aucune information sur l'incidence et la gravité des réinfections dans ce groupe.