Le plan diabolique de Wall Street pour financiariser toute la nature

F. William Engdahl Mondialisation.ca, 01 décembre 2021 New Eastern Outlook





Cela s’appelle une société d’actifs naturels (Natural Asset Companies). Avec elle, la Bourse de New York a dévoilé le plan le plus radical et potentiellement le plus destructeur à ce jour pour faire littéralement des billions de dollars sur quelque chose qui est le droit naturel et l’héritage de toute la race humaine – la nature elle-même, toute la nature, l’air, de l’eau douce aux forêts tropicales et même aux terres agricoles. Ce système est présenté comme un moyen d’encourager la préservation de la nature. En fait, il s’agit d’un plan diabolique visant à financer des milliers de milliards de dollars de nature, permettant finalement à une élite financière mondialiste de contrôler même cela. Et la Fondation Rockefeller est un partenaire fondateur. La combinaison de la Bourse de New York et de cette fondation devrait tirer la sonnette d’alarme.

Le terme « financiariser » fait référence à l’acte de convertir une valeur intangible en instruments financiers. Derrière la fausse façade de l’Agenda vert que l’ONU et le WEF de Davos promeuvent avec les principaux gouvernements de l’OCDE, Wall Street et les plus grandes institutions financières du monde promeuvent un plan visant à financiariser pratiquement toute la nature. Ils ont même engagé McKinsey et d’autres pour évaluer la valeur monétaire de cette nature. Ils prétendent que tout cela vaut 4 trillions de dollars, soit 4000 billions de dollars. Mais comment mettre un prix en dollars sur quelque chose donné par la nature ?

La Fondation Rockefeller est aussi derrière tout ça