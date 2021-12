Les enfants sont la ligne de faille de la narration du vaccin COVID qui révèle la fraude

Vasko Kohlmayer - Global Research, 06 décembre 2021

https://www.globalresearch.ca/children-faultline-covid-vaccine-narrative-exposes-fraud/5763717?



Lorsqu'une faille se rompt à la surface de la terre, elle révèle la présence d'une discontinuité structurelle sous-jacente qui était auparavant insoupçonnée par ceux qui passaient par là. Ceux qui la rencontrent réalisent soudain que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et que des forces puissantes sont à l'œuvre sous leurs pieds et peuvent à tout moment éclater dans des scènes de grand bouleversement.



Parfois, même les plus habiles trompeurs et manipulateurs commettent un acte tellement illogique et manifestement insensé qu'il ouvre une fissure profonde dans leur récit, révélant l'immensité et la profondeur de leur fraude à tous ceux qui ont des yeux pour voir.



Les vaccinateurs ont commis l'un de ces actes lorsqu'ils ont insisté pour que des enfants âgés de cinq ans seulement soient obligés de recevoir leurs injections.



Il est de notoriété publique que les enfants en bonne santé n'ont pratiquement aucun risque de subir des conséquences graves à cause de Corona.



Le CDC lui-même nous a dit qu'aux États-Unis, seuls 66 enfants de moins de 12 ans sont morts du Covid au cours des douze derniers mois. La grande majorité - si ce n'est la totalité - de ces malheureux enfants souffraient d'affections graves mettant leur vie en danger. Si nous supposons généreusement que 10 de ces enfants étaient en bonne santé, alors la probabilité qu'un enfant en bonne santé soit frappé par la foudre est mille pour cent plus grande que celle de mourir de Covid 19. (Pour référence, il y a eu 120 personnes frappées par la foudre en 2019 aux États-Unis).



Si les chances que de jeunes enfants meurent du Covid sont infiniment faibles, le danger d'effets secondaires et de décès lié au vaccin est réel.



Nous savons maintenant que les vaccins Covid sont de loin les vaccins les plus mortels et dangereux jamais lâchés sur l'humanité. En fait, ils sont huit cents fois plus mortels que le célèbre vaccin contre la variole qui avait auparavant revendiqué cette distinction infâme.



Pour voir à quel point les vaccins Covid sont mortels, considérez le graphique ci-dessous. Ce graphique présente des données provenant de la base de données VAERS. VAERS, comme vous le savez peut-être, est l'acronyme de Vaccine Adverse Event Reporting System (système de notification des effets indésirables des vaccins), un organisme gouvernemental qui recueille des informations sur les effets secondaires des vaccins.