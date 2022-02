3 573 morts foetales dans le VAERS suite à l'administration de vaccins COVID-19 - augmentation de 1 867 % par rapport aux vaccins non COVID

Brian Shilhavy - Rédacteur, Health Impact News – Le 13 février 2022

3,573 Fetal Deaths in VAERS Following COVID-19 Vaccines – 1,867% Increase Over Non-COVID Vaccines (healthimpactnews.com)



La base de données du Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) du gouvernement américain a été mise à jour vendredi dernier, le 11 février 2022, et elle rapporte maintenant qu'il y a eu 1 103 893 cas d'effets secondaires et de décès suite aux vaccins COVID-19 depuis décembre 2020, lorsque la FDA a émis des autorisations d'utilisation d'urgence pour les vaccins COVID-19. (Source.)



À titre de comparaison, il y a eu 918 856 cas d'effets secondaires et de décès à la suite de tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30+ années précédentes, de 1990 à novembre 2020. (Source.)



Il y a donc eu plus d'effets secondaires et de décès enregistrés dans le VAERS au cours des 14 derniers mois après l'administration du COVID-19 que pendant les 30 dernières années combinées après l'administration de tous les vaccins enregistrés dans le VAERS.



Les décès fœtaux augmentent de 1 867 % après l'administration des vaccins COVID-19

La mise à jour la plus récente du VAERS montre qu'il y a eu 3 573 fœtus morts après l'administration du vaccin COVID-19. (Source.)



Pour arriver au nombre de fœtus morts enregistrés dans le VAERS, j'ai dû tester plusieurs recherches différentes sur les "symptômes" répertoriés, puis voir si les résultats de la recherche documentaient les morts fœtales, puisqu'il n'y a pas de données démographiques pour les "morts fœtales".



Voici la liste actuelle des "symptômes" du VAERS qui révèlent des morts fœtales :



Grossesse avortée

Avortement

Avortement complet

Avortement compliqué

Avortement précoce

Avortement incomplet

Avortement provoqué

Avortement provoqué incomplet

Avortement tardif

Avortement manqué

Avortement d'une grossesse extra-utérine

Avortement spontané

Avortement spontané complet

Avortement spontané incomplet

Grossesse ectopique

Interruption de grossesse ectopique

Grossesse extra-utérine avec dispositif contraceptif

Arrêt cardiaque fœtal

Mort fœtale

Mort prématurée du bébé

Accouchement prématuré

Grossesse extra-utérine rompue

Mort à la naissance



Cette liste n'est peut-être pas exhaustive. Mais si nous effectuons exactement la même recherche en utilisant ces symptômes, nous pouvons comparer "des pommes avec des pommes" en examinant les décès fœtaux consécutifs aux vaccins COVID-19 par rapport aux décès fœtaux consécutifs à tous les vaccins non COVID.



En utilisant cette recherche pour tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des plus de 30 années précédentes, avant que les vaccins COVID-19 ne reçoivent une autorisation d'utilisation d'urgence en décembre 2020, nous trouvons 2 519 décès fœtaux, dont la grande majorité a été provoquée par des vaccins produits par Merck, ce qui inclut les vaccins Gardasil. (Source.)



Voici les moyennes annuelles :



82 morts fœtales par an suite à des vaccins non-COVID

3063 morts foetales par an suite à des vaccins COVID-19



J'ai obtenu ces moyennes en divisant par 31 le nombre total de morts fœtales consécutives aux vaccins non-COVID et en divisant par 14 le nombre de morts fœtales consécutives aux vaccins COVID-19 pour obtenir la moyenne mensuelle, puis en multipliant par 12.



Pour obtenir un pourcentage plus précis du nombre de morts fœtales consécutives aux vaccins COVID-19 par rapport à tous les autres vaccins approuvés par la FDA, nous devons également prendre en compte le nombre de doses administrées.



La Health Resources and Services Administration (HRSA) du gouvernement américain compile des données sur le National Vaccine Injury Compensation Program, et un rapport qu'elle a publié le 12/01/2021 montre qu'il y a eu plus de 4 milliards (4 092 757 049) de doses de vaccins administrées aux États-Unis entre le 1/01/2006 et le 12/31/2019, un an avant que les vaccins COVID-19 ne reçoivent des autorisations d'utilisation en urgence. (Source.)



En utilisant cette plage de dates, j'ai répété exactement la même recherche pour les morts fœtales enregistrées dans le VAERS pendant cette période, et le VAERS rapporte 1 369 décès parmi ces plus de 4 milliards de doses administrées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2019. (Source.)



Les CDC ont indiqué la semaine dernière que 543 millions de doses de vaccins COVID-19 avaient été administrées au 3 février 2022. (Source.)



Ainsi, de 2006 à 2019, un décès fœtal a été enregistré dans le VAERS pour 2 989 596 doses de vaccins administrées.



De décembre 2020 au 4 février 2022, un décès fœtal a été enregistré dans le VAERS pour chaque 151 973 doses de vaccins COVID-19 administrées.



Cela représente une augmentation de 1 867 % des décès fœtaux enregistrés dans le VAERS suite à l'administration de vaccins COVID-19.