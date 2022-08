Une clinique londonienne de changement de sexe pour enfants ferme ses portes et est poursuivie par 1000 familles

PAR JADE · PUBLIÉ 16 AOÛT 2022 · MIS À JOUR 16 AOÛT 2022

Es-tu un enfant qui souffre de dysphorie de genre et qui a besoin de produits chimiques bloquant la puberté ? Selon la clinique d’identité sexuelle Tavistock de Londres, la plupart des enfants en ont besoin. Et elle a fonctionné en toute impunité de 1983 jusqu’au mois dernier. La clinique a récemment été fermée par le NHS, alors que les enquêtes se multiplient et que le public s’indigne des allégations selon lesquelles Tavistock diagnostiquait au hasard des troubles de l’identité sexuelle chez les enfants, même s’ils étaient normaux.

Le concept de transsexualité étant largement promu par les médias d’entreprise, les parents gauchistes, les enseignants des écoles publiques et de nombreux gouvernements occidentaux, il n’est pas étonnant que tant d’enfants commencent à ressentir le besoin de rejoindre la tendance et de signaler leur vertu. En général, la plupart des enfants veulent rendre les adultes qui les entourent heureux et la pression pour se conformer aux modes en matière d’identité sexuelle est immense.

Tavistock, la seule clinique de changement de genre et de sexe en Grande-Bretagne, est passée d’environ 130 enfants patients par an en 2010 à près de 2400 en 2021 . En fait, la clinique faisait face à une demande écrasante de services au moment de sa fermeture définitive, et de nombreux partisans du traitement de changement de sexe pour les enfants ont fait valoir que d’AUTRES cliniques comme Tavistock seraient bientôt nécessaires.