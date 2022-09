Acte de guerre des États-Unis contre l’Union européenne: Le président Biden a-t-il ordonné l’attaque terroriste contre Nord Stream ?

Michel Chossudovsky – Le 29 septembre 2022

« Le sabotage est la cause la plus probable des fuites dans deux gazoducs d e la mer Baltique entre la Russie et l’Europe, ont déclaré les dirigeants européens, après que des sismologues ont signalé des explosions autour des gazoducs Nord Stream. »

Selon la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen , « les fuites » dans la mer Baltique sont dues à un « sabotage » :

« Toute perturbation délibérée d’une infrastructure énergétique européenne active est inacceptable et entraînera la réaction la plus forte possible « , a-t-elle averti, et elle a demandé que soit menée une enquête pour faire toute la lumière sur « les événements et leur raison ».

La première ministre danoise, Mette Frederiksen , les a qualifiés d' » actes délibérés « , ajoutant : « Nous ne parlons pas d’un accident » .

Mme Von Der Leyen n’a pas précisé qui aurait pu être à l’origine de ces « actes délibérés » de sabotage .

Une véritable bombe

Dans une interview télévisée du 7 février 2022, le président des États-Unis a reconnu que les États-Unis agiraient contre Nord Stream si nécessaire. Cette déclaration a été faite 3 semaines avant l’invasion russe :

Président Joe Biden : « Si la Russie envahit, ce qui signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l’Ukraine, alors il n’y aura plus de Nord Stream 2 . »