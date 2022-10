L'union Européenne, colonie des Etats-Unis

Le 25 octobre 2022

https://unser-mitteleuropa.com/das-russische-fernsehen-bezeichnet-die-eu-offiziell-eine-kolonie-der-usa/

Maintenant, il est également dit ouvertement à la télévision russe que l’UE n’est rien de plus qu’une colonie des États-Unis, qui est pressurée et utilisée par la puissance hégémonique américaine.

La catastrophe économique dans laquelle l’UE se précipite est évidente pour tout le monde. L’UE se sacrifie pour les objectifs géopolitiques américains. Cela a également été abordé par le présentateur de la revue hebdomadaire de la télévision russe dans un commentaire, qui vaut la peine d’être lu en raison de son explication claire du terme « colonie ». Une traduction du commentaire peut être trouvée dans ANTI-SPIEGEL. Une considération intéressante de la relation entre les États-Unis et l’UE, qui n’est pas (peut-être) proclamée sous cette forme dans les « médias mainstream » occidentaux, où seules des vérités seraient proclamées. Début de la traduction :

L’Europe ne peut plus se relever

Nous avons déjà largement rendu compte du discours raciste du chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, lors de l’ouverture de l’Académie diplomatique de Bruges, en Belgique, dans lequel il a qualifié les Européens de « personnes privilégiées ». Il a ensuite décrit l’Europe comme un « jardin bien entretenu » et le reste du monde comme une « jungle » sauvage. Cette semaine, Josep Borrell s’est déjà excusé, affirmant qu’il avait été mal compris et qu’il rejetait généralement « fermement toute forme d’arrogance et de racisme tout au long de sa vie ». Cela a été suivi par la reconnaissance importante qu’il comprenait que « les Européens doivent être plus modestes ». Et puis ceci:

« J’ai assez d’expérience, je sais que l’Europe et l’Occident sont imparfaits, que certains pays occidentaux violent parfois l’ordre mondial international », a déclaré Borrell.

Soyons plus précis : « Certains pays occidentaux violent parfois l’ordre mondial international. » De qui parle-t-il? Et pourquoi ne le pointe-t-il pas directement? Dans un souci de clarté des relations. Et où mènent ces « violations » de toute façon ? Borrell est humble là où il ne devrait pas être. Il doit protéger les intérêts de l’Europe dans son bureau, mais en réalité, il les abandonne. Ce que nous avons, et c’est devenu assez évident sous Borrell, c’est que l’Europe est devenue une véritable colonie pour les États-Unis.

Toute la construction occidentale a en quelque sorte changé très rapidement. L’Europe a été exclue du « milliard d’or ». Il n’y a plus de « milliard d’or ». Les États-Unis ont gagné une grande colonie en Europe. C’est-à-dire que l’Amérique est maintenant la puissance coloniale. Et l’Europe essaie maintenant vraiment son bon vieux format, qu’elle connaît très bien par sa propre expérience – le format d’une colonie. Maintenant, toute l’Europe, en particulier l’Allemagne, élabore soigneusement ses nouvelles relations avec les États-Unis. En tant que colonie. Et ils n’osent pas faire un bip.

Vous pouvez toujours émettre un bip. Provisoirement, comme le fait Macron, par exemple. Au moment où son peuple gèle chez lui et est dispersé aux gaz lacrymogènes dans les rues, le président Français parle modestement du « deux poids deux mesures » américain, comme s’il venait de constater une injustice de la puissance coloniale :

« Il y a une décision que l’économie américaine a prise. C’est un choix attrayant que je respecte, mais il conduit à deux poids, deux mesures alors que les prix de l’énergie aux États-Unis sont beaucoup moins chers que les nôtres parce que les États-Unis sont producteur d’énergie. Et ils vendent leur gaz à un tiers ou un quart de ce qu’ils achètent ici. C’est deux poids, deux mesures.

Macron s’incline devant les États-Unis parce qu’il se rendra à Washington le 1er décembre. Pour que rien ne se passe mal...

Le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, affirme sans ambages que les États-Unis vendent leur gaz naturel liquéfié aux Européens à un prix quatre fois plus élevé que celui de leurs propres consommateurs, ce qui est inacceptable. Et il fait une découverte : « Nous ne devons pas permettre que le conflit ukrainien conduise à une domination économique de Washington et à un affaiblissement de l’Europe. »

Hé, bonjour! Cela a déjà été fait. Et la domination de Washington n’est pas seulement économique, mais aussi politique. L’Europe est une colonie. Quelles sont les caractéristiques d’une colonie?

Le premier est un manque de souveraineté , qui les empêche de mener une politique indépendante dans leur propre intérêt national. La coopération avec la Russie conduirait bien sûr l’Europe à une prospérité durable pour de nombreuses générations d’Européens. Mais non, l’Amérique l’interdit avec le droit d’une puissance coloniale et fait brutalement sauter Nord Stream afin de détruire physiquement même la possibilité hypothétique que l’Europe puisse être approvisionnée en gaz à des prix normaux. C’est-à-dire que les États-Unis forcent littéralement l’Europe à acheter du gaz américain, qui est quatre fois plus cher. Selon Eurostat, les livraisons de gaz naturel liquéfié des États-Unis vers l’Europe ont triplé, passant de sept milliards à plus de 20 milliards au cours des six premiers mois de cette année seulement. Les indigènes européens sont ainsi impitoyablement exploités, contraints de donner leurs deniers à ceux qui les oppriment par le droit du plus fort.

Deuxièmement: La puissance coloniale stationne ses troupes dans la colonie afin d’exercer un contrôle par la force en cas d’urgence. L’Allemagne en est un parfait exemple, car elle est championne du monde du nombre de bases militaires américaines, bien qu’il y en ait beaucoup dans le reste de l’Europe. J’ajouterais que la puissance coloniale paie aussi pour le stationnement de ses troupes par la colonie. C’était comme ça avec l’Empire britannique et c’est comme ça que les États-Unis le font.

Troisièmement: Une colonie est caractérisée par des régimes fantoches, c’est-à-dire. par des gouvernements et des dirigeants qui n’agissent pas dans l’intérêt national, mais dans l’intérêt de la puissance coloniale, c’est-à-dire les États-Unis. Les responsables européens, qu’il s’agisse de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou du chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, ou des dirigeants nationaux tels que le chancelier allemand Olaf Scholz gouvernent de la même manière. Et sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, dit carrément que ses électeurs ne se soucient pas d’elle. Eh bien, ne sont-ce pas des marionnettes américaines?

Le quatrième signe d’une colonie: La puissance coloniale étend ses lois à la colonie qui ne proteste pas. Les Américains peuvent arrêter n’importe qui en Europe et infliger une amende à n’importe quelle entreprise. La société française Lafarge vient de se voir infliger une amende de 777 millions de dollars pour ses activités en Syrie. En septembre, Deutsche Bank a été condamnée à une amende pour avoir violé les « sanctions de Crimée ». Et qui ne se souvient pas de l’amende de 18 milliards de dollars infligée à Volkswagen? Oui, Volkswagen a triché sur les gaz d’échappement diesel, mais 18 milliards de dollars, c’est clairement disproportionné. Mais ils ont payé comme un mouchard.

Et enfin, cinquièmement , imposer la culture étrangère de la puissance coloniale à la colonie. Dans le cas de l’Europe, il s’agit d’un modèle de « melting pot » dans lequel une sorte de formation moyenne s’opère progressivement, mêlant la composante genre et l’imposition agressive de la culture LGBT : l’Europe est finalement en train de perdre sa tradition européenne. En conséquence, l’Amérique exploite déjà complètement son Europe coloniale et l’aspire complètement. Les États-Unis font en sorte que l’Europe achète des biens à des prix exorbitants, des sources d’énergie aux armes, et qu’elle serve les intérêts de la politique étrangère américaine dans la confrontation avec la Russie, au détriment de l’Europe elle-même.

L’Europe, semble-t-il, ne reviendra pas. L’Amérique a la mainmise sur elle. Cela ne se reproduira pas, car peu importe à quel point vous êtes intelligent et cultivé, sans matières premières, vous ne pouvez rien réaliser dans le monde d’aujourd’hui. L’énergie est la matière première la plus importante. Pour l’Europe, c’est aujourd’hui plus de trois fois plus cher.

Il n’est pas étonnant que plus de 20 % de la production en Allemagne – des grandes aux petites entreprises – ait déjà été interrompue ou réduite. L’inflation en Europe est déjà à deux chiffres, ce qui est surprenant et très douloureux pour les Européens. Sans surprise, le chômage et la menace du chômage sont en hausse. Ici, c’est sans espoir. L’industrie européenne fuit vers l’Amérique, où l’énergie est beaucoup moins chère. Même les géants de l’automobile tels que Volkswagen, BMW et Mercedes ont annoncé qu’ils voulaient augmenter leurs investissements aux États-Unis. Mais ils cherchent déjà en dehors de l’Europe des fournisseurs pour de nombreuses pièces, par exemple pour les pare-brise et les vitres. Et il ne s’agit même pas seulement des combustibles fossiles. Les élites européennes n’ont plus de volonté et même la raison semble les tromper dans l’évaluation de leurs propres perspectives. Ils n’ont pas de stratégie. Ils n’ont pas de réponses aux questions de pourquoi, où, quoi et qui nous sommes. En quelque sorte. Il fait froid et triste dans la colonie européenne des États-Unis.