La Maladie du Mensonge

Alexandra Henrion Caude

Certains doutent de tout et de tous, se pensant tellement plus malins...d'autres ont la simplicité de croire que c'est par notre solidarité que nous serons plus forts à combattre ce qui égare l'homme en santé (dans son corps), en esprit et en âme...

"Nous sommes en guerre"?! Oui, c’est même depuis le début une Guerre de Perception où plus personne ne sait où est la vérité. Des exemples de mensonges ?! J’en ai pêché cinq dans l’océan me concernant mais n’ayant pas vocation à répondre à ces inepties (les combats sont clairement ailleurs), ce thread sera le premier et le dernier en son genre.

1️⃣Ai-je « affirmé qu'un « sixième sens », relatif à l’amour, serait transmis par des particules…«amourons», dixit Wikipedia?!

Ceux qui me connaissent savent que c’est un MENSONGE puisqu’il s’agit d’un rêve partagé lors d’une TEDx dont le message reste si beau…

En lien: https://x.com/DarkiFranky/status/1544355076403257348?s=20

2️⃣Ai-je désinformé pendant la crise du Covid-19,dixit Wikipedia (encore et toujours) ?!

Ceux qui me connaissent savent que c’est un MENSONGE puisque tout ce que j’ai partagé était toujours le fruit d’un travail sourcé qui se révèle exact. Aucune contradiction scientifique sérieuse n’a d'ailleurs été apportée à mon livre #LesApprentisSorciers.

En lien: http://alexandrahenrioncaude.com

3️⃣Ai-je les engagements catholiques qu’on me prête, ceux selon Wikipedia (décidément !) ?!

Ceux qui me connaissent savent que, comme je l’ai déclaré dans #LesApprentisSorciers, je suis catholique et mère de cinq enfants...et que je n’ai jamais fait partie ni de La Manif Pour Tous ni de Civitas.

En lien: https://youtu.be/oXAm5wpD8S4?feature=shared

4️⃣Ai-je participé à un trafic d’organes ?!

Ceux qui me connaissent savent que c’est un MENSONGE étant notamment opposée au trafic et expérimentations sur l’embryon humain, et donc ses cellules souches. Une alternative était à l’époque celle des cellules souches du cordon ou des règles. La marque sangdecordon aurait pu permettre de revaloriser ce qui est actuellement un déchet, mais n’a pas été exploitée. Je n’ai donc aucun lien direct -ou indirect- avec G2 EDITION SASU qui exploite http://sangdecordon.org

En lien: https://sangdecordon.org/mentions-legales/

5️⃣Et finalement, suis-je l’opposition contrôlée ?!

Encore un MENSONGE particulièrement éhonté. Ceux qui me connaissent savent que je suis dans l’opposition : je suis contre toute mesure qui menace la vie humaine dans son unicité et son altérité. Qui contrôle ce genre d’opposition ? Personne car cette position va justement à l’encontre de la pensée dominante. En revanche, nombreux sont ceux qui ne supportent pas la liberté totale de ces positions.

En lien: http://science-en-conscience.fr

Ceux qui me connaissent savent que mes 2 phrases fétiches sont «pour être heureux vivons cachés» et «bien faire et laisser dire». Si j’ai accepté de sortir de l’anonymat, ce fut pour partager des connaissances qui pouvaient, à mon avis, sauver des vies…de très nombreuses vies. C’est la raison pour laquelle je suis reconnaissante à tous ceux qui me font confiance, qui m'accompagnent, et qui AGISSENT!

