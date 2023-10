« Netanyahou est fini », « c’est un mort-vivant ». Seymour Hersh

La doctrine de Bibi - sa conviction qu'il pouvait contrôler le Hamas - a mis en péril la sécurité d'Israël et a maintenant provoqué une guerre sanglante.

Seymour Hersh – Le 19 octobre 2023 – mondialisation.ca

Il y a plusieurs dizaines d’années, j’ai passé trois ans à écrire The Samson Option (1991), un exposé sur la politique non déclarée des présidents américains, depuis Dwight Eisenhower, qui consistait à détourner le regard alors qu’Israël entamait le processus de construction d’une bombe atomique. Le bien ou le mal d’Israël, au lendemain de l’Holocauste, n’était pas l’objet du livre.

Ce que je voulais dire, c’est que ce que faisait l’Amérique était connu dans tout le tiers monde, comme on l’appelait à l’époque, et que notre duplicité faisait de nos inquiétudes concernant la dissémination des armes nucléaires un autre exemple de l’hypocrisie américaine. Depuis lors, d’autres ont entrepris des études beaucoup plus complètes, car certains des documents israéliens et américains les plus confidentiels ont été rendus publics.

J’ai choisi de ne pas me rendre en Israël pour effectuer mes recherches, de peur d’enfreindre la loi israélienne sur la sécurité nationale. Mais j’ai trouvé des Israéliens vivant à l’étranger qui avaient travaillé sur le projet secret et qui étaient prêts à me parler une fois que j’ai indiqué que j’avais des informations provenant des dossiers des services de renseignement américains. Ceux qui ont travaillé sur ces documents hautement confidentiels sont restés fidèles à Israël, et certains d’entre eux sont devenus mes amis de toujours. Ils sont également restés en contact étroit avec d’anciens collègues restés en Israël.

