Bolivie : encore un laboratoire pour les OGM ?

GRAIN | 15 décembre 2023

« Nous voulons du pain qui nous soigne, pas un pain qui nous rende malades », affirme Ignacio Fontclara, boulanger paraguayen. Son secteur a lancé la campagne « Du pain sans poison », aux côtés d'autres organisations autochtones et paysannes. Ces personnes s'opposent à la résolution du mois de mai 2023 qui a introduit le blé OGM HB4 dans le plus grand silence. La mobilisation paraguayenne s'est articulée avec la résistance populaire déployée en Argentine et au Brésil. De l'autre côté de l'Atlantique, sous le slogan « Non au blé OGM en Afrique », d'autres mouvements dénoncent le fait que l'importation de blé HB4 argentin par l'Afrique du Sud expose également le Botswana, le Zimbabwe, le Lesotho, la Zambie et la Namibie.

Parmi les multiples raisons de rejeter cette culture avancées par les organisations sociales mais également par le milieu scientifique, se trouvent : les risques en matière sanitaire, alimentaire et environnementale associés à l'utilisation de l'herbicide glufosinate d'ammonium – encore plus toxique que le très controversé glyphosate –, ainsi que la contamination rapide d'autres variétés de blé. Malgré tout cela, en trois ans, le blé OGM s'est propagé. Après la confirmation de la production et de la commercialisation en Argentine, le Brésil a non seulement accepté l'importation de farine de blé HB4, mais aussi la culture de cette céréale, dans le cadre d'un processus truffé d'irrégularités. Par la suite, certains pays ont continué à autoriser la consommation humaine et animale en Australie, en Colombie, en Nouvelle-Zélande, au Nigéria, en Afrique du Sud et en Indonésie. Dans ce dernier pays, l'approbation du blé génétiquement modifié est inquiétante, puisqu'il s'agit de l'un des principaux importateurs de blé au niveau mondial.

