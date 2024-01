Dimanche 14 janvier 2024

https://www.presstv.ir/Detail/2024/01/14/718206/Israeli-History-Teacher-Meir-Baruchin-Fired-Jailed-For-Criticising-Tel-Aviv-Forces-Zionsist-Genocide-Palestinians

Meir Baruchin, professeur d'histoire israélien dans un lycée de Bras'lat, dans la municipalité de Rishon LeZion en Cisjordanie, a publié des messages sur Facebook, s'opposant au massacre de familles innocentes par les forces sionistes à Gaza, en Palestine.

Le régime israélien a détenu un professeur d’histoire en cellule d’isolement et l’a licencié pour avoir exprimé sur les réseaux sociaux ses inquiétudes concernant le meurtre de Palestiniens par les forces sionistes dans la bande de Gaza assiégée et pour avoir critiqué l’armée.

Meir Baruchin a été maintenu à l’isolement dans une prison de haute sécurité début novembre, en raison d’une série de publications sur Facebook qu’il avait mises en ligne, pleurant les civils tués à Gaza, critiquant l’armée israélienne et mettant en garde contre les guerres de vengeance.

« Des images horribles affluent de Gaza. Des familles entières ont été anéanties. Je n'ai pas l'habitude de télécharger des photos comme celle-ci, mais regardez ce que nous faisons pour nous venger », a déclaré son message le 8 octobre, un jour après que le régime israélien a déclenché une guerre génocidaire à Gaza en réponse à l'opération Al-Aqsa Strom du Hamas le 7 octobre. .

« Quiconque pense que cela est justifié à cause de ce qui s’est passé hier devrait retirer son amitié. Je demande à tout le monde de faire tout son possible pour arrêter cette folie. Arrêter maintenant. Pas plus tard, maintenant !!! il a décrit une photo de la famille d'Abou Daqqa, tué lors de l'une des premières frappes aériennes sur Gaza.

Dix jours après ce message sur Facebook, il a été licencié de son poste d'enseignant dans la municipalité de Petach Tikvah. Moins d’un mois plus tard, il se trouvait dans l’aile d’isolement de la célèbre prison « Russian Complex » d’Al-Qud, détenu pour donner à la police plus de temps pour enquêter sur des opinions critiques qu’il n’avait jamais tenté de cacher.

Baruchin a d'abord été invité à se rendre au poste de police pour être interrogé sur des accusations de sédition. Lorsqu’il a fait remarquer à la police qu’elle avait besoin d’un mandat du procureur général pour inculper un citoyen israélien de cette infraction, des accusations de trahison ont été dûment établies.

Lorsqu'il est arrivé au poste de police, ses bras et ses chevilles ont été menottés et on lui a présenté un mandat pour perquisitionner son domicile. Cinq détectives l'ont escorté là-bas, ont bouleversé son appartement et ont finalement confisqué deux ordinateurs portables et six disques durs. La police a alors demandé davantage de temps pour enquêter et un juge a ordonné sa détention.

« Je n’avais pas le droit d’emporter quoi que ce soit avec moi en cellule », a-t-il déclaré à l’Observer. «Je suis entré avec mes vêtements et je suis resté avec les mêmes vêtements pendant quatre jours. Il y avait des douches à l’eau froide, un petit morceau de savon, deux couvertures puantes de fumée de cigarette et une petite serviette », a-t-il déclaré.

Il a été de nouveau interrogé avant qu'un deuxième juge ordonne sa libération.

Mais il vit de ses économies en attendant le verdict et même s'il gagne, les accusations de trahison ne sont pas abandonnées : il pourrait vivre dans leur ombre pendant cinq ans, limite pour laquelle la police peut engager des poursuites.

Il n’est pas le seul enseignant visé. Les autorités ont également convoqué Yael Ayalon, directrice d’un lycée de Tel Aviv, après qu’elle ait partagé un article de Haaretz avertissant que les médias israéliens cachaient les souffrances des civils de Gaza. « Les citoyens israéliens doivent être conscients de cette réalité », indique l’article.

« Cette histoire est bien plus grande que mon histoire personnelle ou celle de Yael. C’est une époque de chasse aux sorcières en Israël, de persécution politique », a-t-il déclaré. « Je suis devenu un « partisan du Hamas » parce que j’ai exprimé mon opposition à l’idée de prendre pour cible des civils innocents. »

Il a déclaré qu’il avait reçu des centaines de messages privés de soutien de la part de collègues enseignants et d’étudiants qui étaient trop effrayés pour les rendre publics, et en a montré plusieurs à l’Observer.

« Le message est clair : taisez-vous, faites attention », dit-il, ajoutant qu’ils ont renforcé sa conviction de s’exprimer. "Je me suis dit qu'à ma retraite, je pourrais conclure que c'est la leçon d'éducation civique la plus importante que j'ai jamais donnée."

Il suit toujours de près ce qui se passe à Gaza et feuillette sur son téléphone les images des morts récents, un journaliste, un violoniste, un bébé.

Son dernier message avant l'interview avec l'Observer était une image d'une pierre tombale improvisée, qui ressemble à une partie d'un meuble cassé. "Martyr inconnu, veste verte et baskets", peut-on lire sur l'inscription.