Destruction d'Auroville : Pebble Garden et pétition

Partie I

Chère Communauté, Le 25/12/2023 Auroville

Ceci est pour vous informer d'une autre urgence à Pebble Garden. La première a eu lieu lorsque la parcelle 164-3 a été attribuée par ATDC/Avenir à Mohan d'Auroyali, qui a heureusement été annulée après retour d'information.

Le vendredi 22 décembre 20232 à 9 heures du matin, nous avons vu 2 travailleurs qui se sont identifiés comme des travailleurs de l'Av Land Board, dégager une bande autour d'une partie de la zone avant de Pebble Garden, près de la porte. En les interrogeant, ils ont déclaré qu'ils avaient été amenés par Krishnamurthy de l'Av Land Board la veille, le 21 décembre 2023, et qu'ils avaient reçu pour instruction de dégager une bande autour d'un terrain de 50 m x 90 m à l'intérieur de la zone clôturée de Pebble Garden - pour permettre une mesure avec un ruban.

C'est dans le coin nord-est d'Aurobrindavan (enquête n° 175-2), avec le bord de la route à l'est et le poramboke au nord. Après avoir insisté, ils nous ont appris que ce terrain de 50 mx 90 m était envisagé pour un échange de terrain par les agents fonciers de la Fondation Av et de l'Av Land Board.

Nous n'avons reçu aucune information préalable à ce sujet. Lorsque nous avons parlé aux travailleurs et leur avons demandé pourquoi ils ne nous avaient pas informés lors de leur première arrivée le 21 décembre 2023, ils ont répondu que leurs supérieurs du Land Board leur avaient explicitement dit de ne pas le faire.

Actifs qui seront perdus si cet échange a lieu :

l) Borewell - la seule source d'eau 2) Pompe et station de pompage

3) Réservoir d'eau 1

4) Réservoir d'eau 2

5) Canalisation principale d'approvisionnement en eau — 100 mètres

6) Câble électrique souterrain — 100 mètres

7) Dépôt Pucca avec boîtier de distribution électrique

8) Câble d'alimentation électrique souterrain du magasin à la maison - 50 mètres

9) Hangar avec four à charbon — recherche en cours

10/ 7 étangs de collecte d'eau sur I I qui chargent le puits peu profond et fournissent du limon pour le jardin.

Outre les infrastructures, si ce terrain est échangé, la perte de 7 de nos 11 étangs supprimera un des piliers de notre travail de régénération. Ces étangs, avec le limon qu'ils accumulent, sont indispensables pour constituer de la terre pour le jardin de conservation des semences et la forêt. Sans démontrer que la conservation de l’eau est essentielle à une utilisation régénératrice des terres, notre travail reste inutilement en suspens. Tout ce que nous formons et enseignons est une réalité vécue et ancrée. La perte de ce terrain détruira l’intégrité des travaux de Pebble Garden.

Restez à nos côtés, nous aurons besoin de votre aide et de votre soutien dans les prochains jours. Écrivez-nous si vous avez des idées, des suggestions ou des informations qui pourraient nous aider en ces temps difficiles.

Chaleureusement

Bernard et Deepika

JARDIN DE GALETS, AUROVILLE Une brève introduction

LIEU ET CONTEXTE

Pebble Garden, situé dans la partie nord d'Aurobrindavan, à Auroville, est un projet d'éco-restauration - l'effort de toute une vie de Bernard et Deepika qui y travaillent depuis 1994. Il s'agit d'une terre très érodée, classée comme « impropre à la production biotique » en raison de perte extrême de la couche arable, causée par la déforestation massive depuis les années 1700 en raison de l’expansion et de l’exploitation coloniales.

DÉGRADATION DES SOLS ET DÉSERTIFICATION - UNE CRISE MONDIALE ET NATIONALE

Le travail réalisé à Pebble Garden est l'une des solutions démontrées par Auroville à la crise nationale de perte et de dégradation des sols en Inde. Sur la superficie de 329 millions d'hectares que compte l'Inde, 147 millions d'hectares sont dégradés. Sur ce total, 93mHa sont déformés par l'érosion hydrique, et dépourvus de sol, dont Pebble Garden, est représentatif. L'Inde est signataire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) 2022 et s'engage à atteindre le statut de pays neutre en matière de dégradation des terres d'ici 2030. Le gouvernement indien a lancé plusieurs missions pour lutter contre la dégradation des terres, la perte de fertilité des sols et la désertification.

Vers la SOLUTION ÉTHIQUE

Pebble Garden témoigne qu’une terre très érodée peut être régénérée avec succès en un laps de temps relativement court de 30 ans. Avec 2 principes de fonctionnement :

AUCUN apport EXTERNE de Sol ou de Matière Organique (pour éviter de créer un désert ailleurs)

PAS DE MAIN D'OEUVRE (2 personnes, peu de bénévoles et seulement des travailleurs occasionnels occasionnels)

Bernard et Deepika ont travaillé sur le terrain pendant 30 ans et ont montré ce que deux mains et un investissement financier minimum peuvent réaliser pour reconstruire et protéger le sol de notre pays et participer à une cause nationale, tout en s'engageant personnellement pour la cause d'Auroville. Sri Aurobindo soulignait en 1908 que le sol est la base de la permanence nationale. La Mère a dit que le travail manuel est indispensable à la découverte intérieure et à l'orientation de la conscience vers la matière.

RÉALISATIONS/TRAVAIL SUR LE TERRAIN

Une forêt de plus de 200 espèces indigènes – 5,00 acres

11 étangs de récupération d'eau — 0,75 acres

Bosquets d'arbres en voie de disparition 0,5 acre

Plus de 75 espèces d'oiseaux et petite faune

Jardin de conservation des semences 0,5 acre

134 variétés Production de charbon de bois pour la préservation de la fertilité des sols

RECHERCHE ET ÉDUCATION

Recherche terrestre sur les méthodes permettant de régénérer les terres érodées et de raviver la biodiversité

Recherche sur les pratiques de conservation des semences dans le contexte indien — exsitu et insitu Recherche sur Terra Preta et utilisation du charbon de bois en agriculture

Recherche sur l'histoire écologique, les approches autochtones des forêts et les systèmes agricoles traditionnels.

Formations, ateliers, conférences sur la conservation des semences et des sols (sur demande) — Au moins 400 depuis 1994

Distribution de semences lors des festivals nationaux et régionaux des semences — plus de 1 lakh de paquets de semences distribués Visites de groupes d'adultes et de jeunes du Tennessee et d'autres États (sur demande ) - régulièrement. Tous les samedis à 10h30 journée portes ouvertes.

RÉALISATIONS SENSIBILISATION

Bernard a fondé ARISE — le premier réseau indien pour l'agriculture biologique en 1994 — devenu OF-AI

A guidé Nammalvar, leader du mouvement de l'agriculture biologique au Tamil Nadu et influencé sa vision de l'agriculture. Deepika a cofondé BBSM — Bharat Beej Swaraj Manch — India Seed Sovereignity Alliance en 2012 Publications des deux sur l'agriculture biologique, la conservation des semences et la régénération des terres.

Prix ​​UN SAARD pour le réseau ARISE lancé par Bernard en 1995 — les racines du mouvement de l'agriculture biologique en Inde

Prix ​​national 2018 — Deepika a reçu le Nari Shakti Puraskar, la plus haute distinction civile indienne pour les femmes — des mains de l'honorable président indien Sri Ram Nath Kovind, pour son travail sur la conservation des semences et de la biodiversité à Pebble Garden.

ZONE DE JARDIN—Sol construit sans extérieur

Partie II

Sauvons ensemble Sri Aurobindo Sadhanalaya à Ayodhya

Admin - Le 6 janvier 2024

Comment pouvez-vous participer à cette entreprise !

Priez la Mère du plus profond cœur pour que la vérité prévale et que Sri Aurobindo Sadhanalaya soit sauvé !

Veuillez vous inscrire sur le portail du Premier ministre ici : https://pmopg.gov.in/CitizenReforms/Registration/Index

ou ici https://pgportal.gov.in/Registration

et envoyer le message suivant au Premier ministre.

Cher Premier Ministre,

En tant que dévot de Sri Aurobindo, cela me peine de vous écrire que Sri Aurobindo Sadhanalaya à Ayodhya, où les reliques sacrées de Sri Aurobindo ont été installées le 29 mars 1989, est sur le point d'être aliéné.

Après les événements de 1992, lorsque le gouvernement central a acquis la majorité des terres autour du temple Sri Rama, ce Sadhanalaya a été délibérément exempté d'acquisition par le gouvernement Narsimha Rao d'alors en raison de la présence des reliques sacrées de Sri Aurobindo.

Mais le 01/05/2024, les administrateurs de l'Ashram, abandonnant leur position initiale (ne pas vendre/échanger le terrain) ont accepté d'aliéner le terrain à Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, Ramkot, Ayodhya, sous des pressions politiques extérieures.

Selon des sources fiables en contact étroit avec Sri Aurobindo Ashram Trust, les responsables du gouvernement central sont directement intervenus dans cette affaire au nom de l'actuelle dispense pour contraindre les administrateurs de l'Ashram à aliéner la terre au moyen de menaces telles que l'ouverture de poursuites pénales contre les administrateurs de l'ashram. Les administrateurs de l'Ashram ont cédé à la pression politique.

Une réunion à Delhi est sur le point d'avoir lieu le 12-01-2024 pour régler les détails et finaliser l'accord. La terre du Sri Aurobindo Sadhanalaya à Ayodhya a été donnée à la Mère en 1959 par Shrimati Rani Bhuwaneshwari Kuer à la condition stipulée que la terre ne puisse être aliénée ni utilisée à d'autres fins que la propagation de l'œuvre de Sri Aurobindo et de la Mère à Ayodhya.

Sadhanalaya, étant adjacent au Mandir, peut effectivement être considéré comme un autre lieu de poursuite spirituelle pour les fidèles et ne semble pas être contraire au but général du Mandir et à sa gloire dans le futur. Il est certain que Sri Aurobindo Sadhanalaya et Shri Ram Janmabhoomi Mandir peuvent coexister.

Moi, ainsi que de nombreux dévots concernés de Sri Aurobindo, vous demandons d'examiner cette question de toute urgence.

Pétition : https://www.change.org/p/save-sri-aurobindo-s-relics-centre-at-ayodhya

https://new.resurgentindia.org/let-us-save-sri-aurobindo-sadhanalaya-at-ayodhya-together/

