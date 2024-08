L'agriculture n'est pas seule responsable de la présence de glyphosate dans l'eau

Axel Messaire, pour France-Soir Publié le 18 août 2024 - 16:15





Honni par les défenseurs de l’environnement, et quasiment banni par la législation européenne, le glyphosate est toujours présent dans les rivières du vieux continent. Pourquoi ? Une récente étude de l’université allemande de Tübingen, publiée dans le Water Research, explique que les traces de cet herbicide retrouvées dans l’eau seraient imputables aux additifs présents dans les produits d’entretien tels que le détergent, ou encore la lessive.

Longtemps considéré comme un outil indispensable pour maintenir les rendements agricoles, le glyphosate et les dangers qu’il induit sont pointés du doigt depuis quelques années déjà, et on tente de s’en débarrasser par tous les moyens possibles. Pour ce faire, on mène la vie dure aux agriculteurs, considérés comme étant les premiers épandeurs de glyphosate. Et s’ils n’étaient pas la source du problème ? Ou du moins, pas la seule ?

Comme l’a rapporté Le Point dans un article du 1er août 2024, l’étude allemande publiée dans le Water Research remet en perspective nos excès de zèle environnementaux et sanitaires. Que dit-elle ?

L’herbicide le plus utilisé au monde

Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde, commercialisé depuis les années 1970 sous la marque Roundup par Monsanto, aujourd'hui propriété de Bayer. Il est utilisé non seulement dans l'agriculture pour éliminer les mauvaises herbes, mais aussi dans l'entretien des espaces publics et des jardins privés. Le hic, c’est que son utilisation massive a conduit à une pollution démesurée, notamment dans les écosystèmes aquatiques. De nombreuses études menées aux États-Unis et en Europe montrent une présence inquiétante de glyphosate dans les rivières. Or, il ne s’agit pas seulement d’une question environnementale, mais aussi de santé publique, puisque les eaux des rivières alimentent souvent les réserves d’eau potable.

Voilà globalement ce qu’on savait de lui jusqu’à présent, ce qui nous a menés à faire le lien entre présence de glyphosate et agriculture intensive.

